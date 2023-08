Krever fortgang i gjenåpning av Dovrebanen

Mandag 14. august falt Randklev bru på Dovrebanen ned i Gudbrandsdalslågen. Et brukar midt i elva hadde gitt etter under ekstremværet «Hans».

Tirsdag 15. august var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på plass ved brua og lovet å prioritere å få den viktige jernbanestrekningen mellom Oslo og Trondheim åpnet igjen.

– Altfor passivt

Men han kunne ikke gi noe tidsperspektiv på når en ny bru kan stå ferdig.

Til avisa GD sa han: Det vil nok ta ganske lang tid, det er det jeg kan si.

Samferdselsministeren svarte da heller ikke på hvordan en ny bru skal finansieres.

– Jeg synes det er altfor passivt, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

VIKTIG FERDSELSÅRE: Frp-leder Sylvi Listhaug mener samferdelsministeren bør gi et tydelig signal om at det ikke skal stå på penger for å få på plass ei ny jernbanebru over Gudbrandsdalslågen. Foto: Nikolay Edin Larsen / Frp

– Jeg synes de burde satt i gang med en eneste gang når dette skjedde for å legge en plan for å få den broen opp og gå igjen.

Frp-lederen sier det er grunn til å tro at brukollapsen gir en del ekstra kostnader og mener det er viktig at det blir gitt tydelig signal om at det ikke er pengene som skal stoppe det å få på plass brua.

– Det må vi bare ta et ansvar for, fordi at dette er jo en viktig ferdselsåre gjennom landet vårt, både nordover og vestover.

Hun sier regjeringen bør gi tydelige styringssignaler til Bane NOR om at de forventer at en ny bru kommer på plass raskt.

– Jeg synes jo egentlig dette bare føyer seg inn i rekken av passivitet på samferdselsområdet. Vi har jo sett en regjering som kutter i bevilgningene, kutter i veiprosjekt, kutter i jernbane, sier Listhaug.

– Planleggingen er i gang

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skriver til TV 2 at brua skal bygges opp igjen, og det skal skje så raskt som mulig.

PLANLEGGER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil komme tilbake til tiltak og bevilgningsbehov på kort og lang sikt for å få åpnet jernbanebrua på Dovrebanen for trafikk igjen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Planleggingen av en ny jernbanebru er allerede i gang, og det er ingen i Jernbanedirektoratet eller Bane NOR som venter på noen formell instruks fra Samferdselsdepartementet, skriver Nygård.

– Jernbanedirektoratet og Bane NOR jobber med tiltak for å håndtere konsekvensene for gods- og persontogtrafikken, samt annet vedlikehold av jernbanen. Tiltak og bevilgningsbehov på kort og lang sikt vil vi komme tilbake til.

Har ikke lange nok reservebruer

Banedirektør i Bane NOR, Eivind Bjurstrøm, skriver til TV 2 at de har engasjert en entreprenør som skal løfte bruelementene opp av Gudbrandsdalslågen og rydde slik at det blir klart for videre prosjektering. Internt i Bane NOR vurderer de både en permanent og eventuelt en midlertidig løsning for ny bruforbindelse over elva.

UNDERSØKER: Banedirektør i Bane NOR, Eivind Bjurstrøm sier Bane NOR jobber med å se på en permanent, eventuelt en midlertidig, løsning for ny bruforbindelse over elva. De undersøker ulike muligheter, men Bjurstrøm sier det er for tidlig å si hvilken løsning de velger. Foto: TV 2

– Vi undersøker ulike muligheter, men det er for tidlig å si hvilken løsning vi velger, skriver banedirektøren.



– Har man reservebruer på lager, som kan legges ut midlertidig?

– Slik det ser ut nå ser det vanskelig ut. Vi samarbeider med Statens vegvesen, men de reservebruene som finnes har nok ikke et så langt spenn, og de må også stå på et fundament. Det ene fundamentet til Randklev bru er helt ødelagt.

Vurderer gjenbruk

Bane NOR vurderer også om de gamle bruelementene kan repareres og gjenbrukes.

TIL BUNNS: Bane NOR vil undersøke om noen av delene fra den kollapsede jernbanebrua kan gjenbrukes. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi må løfte ut brokaret og undersøke dette. Vi vil så vurdere om vi kan gjenbruke det hvis det er god samfunnsøkonomi i det, både når det gjelder tid og penger, melder Bjurstrøm.

Stoppes av høy vannstand

Banedirektøren sier de har en god dialog med departementet gjennom Jernbanedirektoratet om gjenoppbyggingen og at de har fått signaler om at dette skal prioriteres.

FLOM: Sterk strøm rev med seg Randklev jernbanebru i Ringebu. Vannstanden er fortsatt for høy til at oppryddingsarbeidet kan starte. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

– Vi ser nå på alle mulige løsninger og samarbeidspartnere slik at vi kan få bruforbindelse over Gudbrandsdalslågen igjen så raskt som mulig, melder Bjurstrøm.



– Må man vente på lavere vannstand før man får gjort noe?

– Ja, det må vi. Vannføringen i elva er fortsatt for høy til at vi kan begynne å jobbe med å løfte opp bruelementene.