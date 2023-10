Krever forbud mot spillfenomen i Norge: – Kan ikke vente

Såkalte lootbokser eller forundringspakker i spill har blitt en global milliardindustri de siste årene.

Kort sagt handler dette om å betale ekte penger for digitale gjenstander i spill. Noen gjenstander kan gi deg konkurransemessige fordeler, mens andre kan være ren kosmetikk.

Denne praksisen har vært tungt kritisert fra flere hold, og verst medfart får de omstridte «lootboksene», der man kun kjøper en sjanse til å få noe bra.

Slik kan det se ut når man åpner en forundringspakke i FIFA 23 (spillserien, som er verdens mest populære fotballspill, har nå endret navn til EA Sports FC).



Nå sier ledelsen i den ruspolitiske organisasjonen Actis at regjeringen må på banen og forby praksisen i Norge så snart som mulig.

– Vi har ikke tid til å vente på EU i denne saken, det kan ta flere år. Her er vi nødt til å gå foran som et godt eksempel. Norge er et foregangsland i spillpolitikken, men her seiler vi akterut, sier generalsekretær Inger Lise Hansen og fortsetter:

– Disse «forundringsboksene» appellerer spesielt til barn og unge, og er i gråsonen mellom dataspill og pengespill. Vi må få på plass regelverk nå.

KRAV: Generalsekretær Inger Lise Hansen i rus-organisasjonen Actis sier hun er bekymret for den oppvoksende generasjonen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ønsket strengere regler

Kravet fra Actis kommer etter at TV 2 i slutten av september publiserte en artikkel om en ny lootboks-studie fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO).

Studien fulgte 25 ungdommer mellom 16–18 år, og deres befatning med disse forundringspakkene i ulike spill.

Resultatene viste blant annet at ungdommene ble mer negative til lootbokser, jo eldre de ble. Samtidig ønsket de fleste strengere regulering, særlig mot yngre.

– Når man åpner en slik pakke, så kan man ledes til å tro at man får noe bra, og så viser det seg å være middelmådig. Disse elementene fins også i pengespill, og er laget for å trigge «neste gang»-tenking, sa SIFO-forsker Anita Borch.



SPRAKENDE: Med farger og fyrverkeri presenteres spesialspillere i fotballspillet FIFA slik, hvis man får noe bra. Oftest gjør man ikke det. Foto: Arkiv

Noen av de spurte i studien sa til og med at de kjente venner som har stjålet penger fra foreldrene for å kjøpe seg pakker.

En annen hadde beint fram innrømmet at lootbokser hadde brakt ham over på ekte pengespill.

– Alt er rigget

Forbrukerrådet har tidligere vært sterkt kritiske til lootboks-praksisen.

Ekspertene mener at selskapene som lager disse spillene, bruker store summer på å gjøre belønningene mest mulig forlokkende, fargerike og avhengighetsskapende.

– De gjør mye for å skape en syntetisk spenningskurve. Alt er rigget rundt en åpning, som kan gi et sterkt dopaminrush. Når dette rushet surner, får man lyst til å prøve igjen, og da er det lett å la seg friste, sa seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til TV 2 i september.

Slik ser det ut når man skal kjøpe spill-valuta i FIFA, som igjen kan brukes på forundringspakker:

Slik svarer regjeringen

TV 2 har forelagt Actis sitt krav om forbud for barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Hun skriver i en e-post til TV 2 at regjeringen vurderer lootboks-praksisen.

– Regjeringen gjør en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medium, og har fått innspill om tiltak som kan forbedre barns forbrukervern generelt, og når det gjelder forundringspakker spesielt.

Ifølge Toppe er det likevel for tidlig å si om regjeringen vil ilegge forbud.



– Et bedre regelverk og eventuelt forbud mot slike forundringspakker vil bli vurdert i denne gjennomgangen av barns forbrukervern. Det er litt for tidlig å si hva som blir resultatet av denne gjennomgangen, skriver hun.

VURDERER: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier regjeringen vurderer hvordan de skal håndtere virksomheten rundt forundringspakker. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Mulig EU-regelverk

Barne- og familieministeren minner om at lootboks-aktørene ofte opererer på tvers av landegrenser, og at de kan bli underlagt internasjonale lover.

– Det er derfor relevant å se dette i sammenheng med utviklingen av regelverk i EU.

Actis-generalsekretær Hansen sier det haster med å regulere lootbokser, særlig fordi forskning viser sammenheng mellom pengespillproblemer og forundringspakker.

– Det er de samme belønningsmekanismene som trigges. Vi er bekymret for den oppvoksende generasjonen som fra tidlig av har blitt introdusert for mekanismene i lootbokser via gaming, og konsekvensene det vil få når de blir gamle nok til å flytte spillingen fra dataspill til pengespill.

TV 2 har tidligere spurt EA Sports om kritikken fra Forbrukerrådet og SIFO-rapporten rundt lootbokser, men ikke fått svar.