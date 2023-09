Krever ekstraordinære tiltak dersom Solberg blir statsminister

INHABIL: Fredag morgen fortalte en gråtkvalt Erna Solberg (H) at hun har vært inhabil i flere saker. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hun er en veldig god partileder for Høyre og en god statsminister. Så vi har tillit til det hun sier, sier Ane Mari Braut Nese, fylkesleder i Rogaland Høyre.

Budskapet er det samme fra alle fylkeslederne i Høyre som TV 2 har pratet med. Samtlige av dem har fremdeles tillit til Erna Solberg, ifølge Aftenposten.

Dette er til tross for at det har stormet rundt Høyre-lederen og ektemannen Sindre Finnes de siste dagene.

Fredag ble det kjent at Finnes gjennomførte over 3600 aksjehandler i løpet av perioden 2013–2021 da Solberg var statsminister, og at hun har vært inhabil i saker som regjeringen behandlet.

AKSJEHANDLER: Sindre Finnes hadde en nettogevinst på rundt to millioner kroner på aksjehandlene som ble gjort da ektefellen var statsminister, ifølge Solberg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fylkeslederen i Møre og Romsdal Monica Molvær, omtaler det som en «utrolig trist sak».

– Erna har fortsatt min fulle støtte. Det er hennes ektemann som har gjort noe galt, sier hun til TV 2.

– Et dilemma

Sentralstyret i Høyre ga enstemmig tillit og støtte til partilederen samme dag som avsløringen kom.



Den tilliten befester nestleder Henrik Asheim mandag ettermiddag.

– Dette er en sak som får mye oppmerksomhet, og det er helt forståelig. Det er mange spørsmål som skal besvares. Men Erna Solbergs tillit i Høyre er urokkelig, sier Asheim til TV 2.

Det er ingenting som tyder på at Erna Solberg ikke er partiets statsministerkandidat ved stortingsvalget i 2025, ifølge Asheim.

TILLIT: Høyres nestleder Henrik Asheim understreker at Solberg fortsatt har støtte i sentralstyret. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Magne Sørby, fylkesleder i Innlandet Høyre og medlem av sentralstyret, sier til TV 2 at han fremdeles har tillit til Solberg «slik saken står nå».

– En ting er tillit til Erna som Høyre-leder nå. Mener dere Erna Solberg er riktig person som statsministerkandidat i 2025?

– Det samme gjelder her, men det er et dilemma rundt den dagen Sindre eventuelt skal flytte inn i statsministerboligen med henne, svarer Sørby.

– Det er her tillitsbruddet er. Da må det komme ekstraordinære tiltak, legger han til.

Erna Solberg har tidligere avvist at hun har delt innsideinformasjon med ektemannen, men utelukker ikke at Finnes kan ha «plukket opp noe» i løpet av de åtte årene de bodde i statsministerboligen.



Arbeidsgiveren til Sindre Finnes, Norsk Industri, mener at over halvparten av handlene skjedde «på hjemmekontor».

Magne Sørby mener det er tydelig at aksjehandelen har skjedd uten at Solberg har visst om det.



– Ergo følger det at dette først og fremst er et forhold mellom de to. Det skal ikke vi i sentralstyret mene noe om på nåværende tidspunkt.

– Må få tid

Morten Steenstrup i Oslo Høyre er sikker på at Solberg vil sørge for å få alle opplysningene om saken på bordet.

– Hun er avhengig av det for å ha tillit, sier han til TV 2.

Oslo-lederen har forståelse for at mediene ønsker flere svar, men legger til:

– Om hun er veldig rask på ballen, kan hun komme med feilinformasjon. Hun må få tid til å få oversikt slik at hun kan gi gode svar, sier Steenstrup.

STØTTER PARTILEDEREN: Morten Steenstrup i Oslo Høyre har fortsatt tillit til Erna Solberg. Foto: Terje Bendiksby

Fylkesleder Eivind Holst i Nordland er kritisk til medietrykket som har vært de siste dagene.

– Jeg skjønner at det er interessant for media, men jeg mener det totale trykket er helt umenneskelig, sier han.



Holst ønsker foreløpig ikke å ta stilling til om hvorvidt Erna Solberg burde være partiets statsministerkandidat i 2025.



– Jeg har tillit til henne som partileder. Det er landsmøtet som avgjør statsministerkandidaten, sier han til TV 2.