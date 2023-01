Krever bedre sikkerhet for bussjåfører: – Det haster

Bussbransjen har i årevis etterspurt strengere sikkerhetskrav for bussjåfører. Det ser ut til at ventetiden fortsetter.

– Vi har ingen flere sjåfører å miste og det er på høy tid at myndighetene nå får opp farten med å få på plass sikkerhetskrav som gir langt bedre beskyttelse enn det vi er vitne til i dag når uhellet er ute.

Det sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

De siste årene har flere bussjåfører omkommet på grunn av frontkollisjoner. Senest denne uken da to busser krasjet på Fredrikstadbrua i Østfold.

Én bussjåfør omkom som følge av ulykken, og den andre bussjåføren ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

– Svært utsatt

Lenge har bussbransjen etterspurt strengere krav til sikkerheten til bussjåførene.

Dersom man som bussjåfør havner i en front mot front-kollisjon, er det ikke så mye mer enn en glassrute som «beskytter» vedkommende.

PÅ OVERTID: Dag-Einar Sivertsen, tidligere bussjåfør og nå forbundssekretær i Fellesforbundet mener at bedre sikkerhetskrav for bussjåfører må på plass. Foto: John Trygve Tollefsen / Fellesforbundet

En oppsummering viser at av totalt 240 møteulykker med buss som har skjedd i tidsperioden 2011-2020 har åtte bussførere mistet livet og fem er blitt alvorlig skadd.

– Med tanke på at vi siden 2011 har opplevd at alt for mange bussjåfører har mistet livet i møteulykker på norske veier, så sier det seg nesten selv at denne yrkesgruppen sitter svært utsatt til i sitt daglige arbeid med tanke på egen sikkerhet.

Som følge av de mange hendelsene har Fellesforbundet, i samarbeid med andre forbund i og utenfor LO, i årevis hatt fokus på sjåførenes sikkerhet.

– Vi har hatt utallige møter med myndigheter på ulike nivåer med ansvar for dette, sier Sivertsen.

Han forteller videre at de har hatt møter med bussfabrikantene, arbeidsgiverne og oppdragsgiverne.

– Uten at dette tilsynelatende ennå har gitt oss de resultater vi ønsker å oppnå for våre medlemmer som har bussen som sin arbeidsplass.

Liv går tapt

– Hvor mye haster det å få på plass sikkerhetskrav?

– Det haster veldig, svarer forbundssekretæren.

Han mener vi er langt på overtid hva gjelder tidsbruken for å få på plass sikkerhetskrav.

– Vi har sagt dette tidligere i forbindelse med ulykker med buss, der liv dessverre har gått tapt.

Innsendt forslag

På starten av 2022 sendte Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, et forslag om strengere sikkerhetskrav for busser på høring.

Forslaget handlet om å forsterke konstruksjonen i front av bussen, slik at bussen vil være «bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon».

VENTER PÅ BEHANDLING: På starten av 2022 sendte Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, et forslag om nye sikkerhetskrav på høring. Her ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert fra og med neste år, skrev departementet i en pressemelding i fjor.

Men de nye kravene er enda ikke på plass.

– En prioritet

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Johan Vasara, forteller at departementet har mottatt sammenstillingen fra Statens vegvesen og har hatt det til behandling nå på vinterstid

– Vi venter på få det til politisk behandling i løpet av nyåret. Ambisjonen er å få forskriftsfestet sikkerhetskravene med virkning så snart som mulig, svarer Vasara.

– Når vil de nye sikkerhetskravene tre i kraft?

– Det er vanskelig å si når dette vil tre i kraft, da saken ikke er politisk behandlet ennå. Men statsråden har vært tydelig på at det er en prioritet at de nye kravene skal tre i kraft så tidlig som mulig, sier han.