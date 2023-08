Krever at regjeringen reagerer raskt

KREVER NY E6: Ordfører Arne Fossmo forlanger at regjeringen bevilger penger til å løfte E6 høyere opp, for å beskytte kommunen mot flommer i fremtiden. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Ringebu er en av flere kommuner som er hardt rammet av ekstremværet «Hans» denne uka.



STENGT: Et ras har vasket vekk deler av jernbane-sporet ved Frya. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Flere ras har ført til at E6 er stengt flere steder i kommunen. I tillegg er en bro ødelagt, noe som fører til at jernbanen ikke kan gå som normalt.

Sikkerhetsrisiko

– Vi er nesten totalt innesperret og har vært det i noen dager. Det er en liten åpning i dag, over fylkesvei 27, og var en liten åpning på en annen fylkesvei tidligere i dag, som nå er stengt. Slik sett er vi helt innestengt per nå, sier Fossmo til TV 2.

Med fylkesvei 27 er det en mulighet å komme seg over til Østerdalen, legger han til.

– Men så er det mye stengt der også, så det er en vanskelig situasjon vi er i.

Gjennom Østerdalen går den andre hovedveien mellom Oslo og Trondheim, riksvei 3. Den har også vært stengt på grunn av flom, men ble torsdag ettermiddag gjenåpnet.

BEKYMRET: Ordfører Arne Fossmo mener E6, slik den er i dag, er en stopper for sikkerheten i kommunen hans. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Ordføreren er bekymret for innbyggernes sikkerhet, for eksempel hvis det oppstår akutt sykdom eller skade som trenger sykehusbehandling.

Så langt har det heldigvis gått bra.

– Vi har akkurat hatt et beredskapsmøte. Det ser ut til at det medisinske fungerer greit og det er ingen som har meldt at det er problemer å få inn varer – foreløpig.

Må bygges høyere

Ringebu har kommet seg igjennom flommer før. Ordfører Fossmo husker flommene i 1995, 2011, 2013 og 2014.

I lys av disse flommene har kommunen lenge ønsket at E6 skal flyttes høyere opp.

E6: Ved Frya er E6 stengt etter ras. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det er det største problemet i Gudbrandsdalen, at E6 skulle vært utbygd for lenge siden. Nå stopper E6 all sikkerhet og beredskap, sier Fossmo oppgitt.

– Det å få bygd en ny E6 nå, og få bygd den såpass høyt at den tåler dette, er alfa og omga. Det har jeg signalisert overfor folk i regjeringen i dag. Nå må det tas grep med E6 i Gudbrandsdalen, fastslår han.

Dette er også viktig for veitrafikken mellom Oslo og Trondheim, påpeker Fossmo.

– Det må legges trykk på Nye Veier, og så må regjeringen bevilge penger som et ekstraordinært tiltak i statsbudsjettet, for at veien skal kunne bygges mellom Otta og Øyer.

Fossmo mener at dette haster og påpeker at denne hundreårsflommen i verste fall kan komme hvert år fremover.

– Det er en stor krise at E6 fra Oslo til Trondheim er stengt. Den skal sikre infrastruktur, sikkerhet og beredskap. Jeg tror alle skjønner at man må gjøre noe, sier Fossmo.