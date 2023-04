– Det er en fare for at vi kommer bakpå, og at det er teknologien som styrer oss, mer enn at vi setter rammene for den, sier stortingsrepresentant fra Høyre, Nikolai Astrup.

Han gir regjeringen refs for ikke å bry seg om utviklingen av kunstig intelligens (KI).

– Så langt har kommunalministeren glimret med sitt fravær i disse viktige debattene, og det må det bli en endring på, sier Astrup.



KRITISK: Høyres Nikolai Astrup mener regjeringen er helt bakpå i debatten om kunstig intelligens. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Barna våre er forsøkskaniner

Denne uken har TV 2 skrevet om at flere er bekymret for den nye roboten til Snapchat, «My AI».

Mange norske barn har lagt sin elsk på chatboten. Stiftelsen Barnevakten forteller at noen til og med har blitt forelsket, fordi roboten er snill, personlig og omsorgsfull.

Det bekymrer flere, inkludert Høyres Nikolai Astrup.

– Det er grunn til å være bekymret over at barna våre er forsøkskaniner i møte med kunstig intelligens. Vi i ferd med å utsette dem for et eksperiment som vi ikke kjenner utfallet av, sier han.

Digitaliseringen i samfunnet ligger under ansvarsområdet til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Han avviser beskyldningene om at regjeringen ikke bryr seg.

– Regjeringen følger utviklinga innen kunstig intelligens tett, og dette er et tema som er hyppig på dagsorden i og mellom ei rekke ulike departement, sier han.

Han har forståelse for at mange syns det er spennende å bruke KI, og tydeliggjør at det både kan ha positive og negative verknader.

– Jeg er opptatt av at både barn og voksne som bruker «My AI» er klar over de snakker med et dataprogram, og at de forstår at ikke alle svarene de får trenger å være rette, sier Gjelsvik.

SJEF: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er kommunal- og distriktsminister. Han har ansvaret for digitalisering i regjeringen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

EU med historisk lov

Det er ikke lenge siden over tusen forskere og teknologieksperter ropte varsko om KIs rivende utvikling.

Kunstig intelligens er akkurat nå storpolitikk i Brussel. Onsdag skal EU stemme over et nytt lovverk som har fått navnet «AI Act».

– Det er helt sinnssykt viktig. Dette blir verdens første, og eneste KI-regulering. Det er ingen andre teknologier i verden vi ikke regulerer, NTNU-forsker og KI-ekspert Inga Strümke.

GLAD: Partikkelforsker og KI-ekspert Inga Strümke er svært fornøyd med at kunstig intelligens skal reguleres for første gang. Foto: Mona Hauglid

Planen til Europa-politikerne er å legge føringer for hvordan samfunnet kan ta i bruk kunstig intelligente datamaskiner for å utføre ulike tjenester og oppgaver.

Lovverket er ment for alt fra bedrifter til regjeringer og offentlige organer. Hva slags KI skal være innafor å bruke, og hva skal være forbudt?

Høy og lav risiko

I lovverket vil EU skille mellom KI som har lav, høy og uakseptabel risiko for sikkerheten vår.

– Hvis du bruker KI til å spille sjakk, har ikke det noen risiko i det hele tatt. Men å bruke KI til for eksempel å overvåke befolkningen for å utvikle et poengsystem, har helt uakseptabel risiko.

Det sier KI-professor ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin.

FORKLARER: Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved UiA. Foto: NCE Media.

Å bruke KI i undervisning, rettsvesenet og helsevesenet, for eksempel til å sette diagnose på pasienter, anses som høy risiko, legger han til.

– Lovverket bestemmer at KI ikke skal ta beslutninger om mennesker En lege må ta avgjørelsen, selv om han får hjelp av KI, forklarer Goodwin.

Lovverket skal virke sammen med personvernloven GDPR. Målet er at det skal beskytte oss forbrukere, ifølge Reuters.



– Dette her er så utrolig etterlengtet. Jeg tror blir en merkedag i KI-historien, sier Strümke.

Krever ny strategi

Dersom EU innfører dette lovverket er det høyst sannsynlig at Norge vil følge etter, mener KI-forskeren.

Men det er ikke sikkert at «AI Act» vil tre i kraft før i 2025.

Astrup mener debatten må starte allerede nå.

– Det er et felt som krever politisk oppmerksomhet. Jeg mener regjeringen stort sett er fraværende i disse spørsmålene, sier han.

I 2020 la Solberg-regjeringen fram en nasjonalstrategi for kunstig intelligens. Siden da har utviklingen på feltet vært enorm.

Astrup trekker særlig fram ChatGPT og hvordan denne tjenesten har tatt verden med storm.

Nå krever han at regjeringen gjør en revidering av strategien.

– Det er på høy tid å oppdatere strategien, og ikke minst det etiske rammeverket for bruk av kunstig intelligens.

– Har allerede startet

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik mener Astrup bommer i sin kritikk.

– Det er med Astrup som med «My AI». Av og til kan det komme noen gode svar, men svarene bør tas med med en klype salt, og av og til bommer de fullstendig. I dette tilfellet slår Astrup inn åpne dører, sier han.

Gjelsvik sier at regjeringen jobber aktivt med digitalisering og kunstig intelligens. Han mener KI allerede er regulert i flere sammenhenger,

– Når for eksempel Haukeland sykehus tar i bruk KI som et verktøy i arbeidet med å sikre en bedre kreftbehandling, skjer dette innenfor klare etiske og lovmessige rammer.



Strategien som Astrup etterspør er allerede på bordet, ifølge statsråden.

– Vi har allerede startet arbeid med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal inneholde langt mer enn KI, selv om dette også selvsagt blir et sentralt tema, sier Gjelsvik.