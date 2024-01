Krever at Israel blir utestengt fra Eurovision

Demonstrantene er tilknyttet en gruppe som kaller seg Aksjonsgruppe Palestina. De krever at NRK gir beskjed til Den europeiske kringkastingsunionen EBU om at Israel skal utestenges fra musikkonkurransen.

Aksjonen ble gjennomført noen timer før den siste norske delfinalen av Melodi Grand Prix.

Aksjonister iscenesatte en hendelse som skjedde i Beit Lahia på Gazastripen 7. desember. Da ble over hundre palestinske menn og gutter tatt til fange av israelske soldater. De fikk ordre om å kle av seg og knele på gata og ble anklaget for å tilhøre Hamas eller være terrorister. Flere av mennene har beskrevet at de ble utsatt for mishandling og ydmykelser.

Flere kjente norske artister har sluttet seg til kravet om at Israel må nektes å delta i Eurovision. EBU har avvist kravet.

Årets Eurovision Song Contest går av stabelen i Malmö i mai.

