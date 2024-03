Krever at bankene tar grep: – Alle har mangler

FORVENTER GREP: Jo Gjedrem og Finanstilsynet har undersøkt flere av de største bankene på boliglån. Samtlige har mangler rundt kommunikasjon og rutiner for å hjelpe kunder som sliter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stadig flere nordmenn har betalingsproblemer, og den økende renten har spesielt gått utover dem med boliglån.

Men hvor flinke er norske banker til å hjelpe kunder som ligger bakpå med regningene?

Flere feil i rutinene

I lys av den vanskelige økonomiske situasjonen i samfunnet, har Finanstilsynet undersøkt hvordan seks av landets største banker behandler boliglånskunder med betalingsproblemer.

Der fant de mangler hos samtlige banker, som inkluderte DNB, Instabank, Kraft Bank, Nordea, SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest.

Disse seks dekker 46,9 prosent av boliglånsmarkedet.



– Heldigvis er mye på plass, men vi ser at alle har mangler de bør korrigere, sier forbrukerkoordinator i Finanstilsynet, Jo Gjedrem.

Feilene som har kommet frem dreier seg om å avdekke betalingsvansker, organisering av kundebehandlingen, opplæring av ansatte og uforståelig språk.



– Få av bankene har utviklet egne samtalemaler for bruk mot kunder, noe vi anbefaler. Kundene er ofte i en stresset situasjon, og da er det spesielt viktig med klar og god kommunikasjon.

PROBLEMER: Stadig flere nordmenn opplever vansker med å håndtere økonomien. Det generelle rådet er oftest å ta kontakt med banken og få hjelp. Foto: Ingvild Gjersjø / TV 2

Store forskjeller

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA har utarbeidet retningslinjer for bankenes håndtering av boliglånskunder med betalingsproblemer.

Finanstilsynet har sluttet seg til retningslinjene og følger opp at bankene etterlever kravene.



Gjedrem påpeker at selv om alle bankene i rapporten har mangler på bistanden til kunder som sliter, varierer dette fra bank til bank.

For eksempel er det store forskjell på hvor flinke bankene er til å vise til Navs gratis økonomiske rådgivning, som er et krav at bankene skal gjøre.

– To av bankene ville oppdatere dette i informasjonen sin, mens én bank kun hadde info om dette på hjemmesiden. Det syns jeg er viktig at de informerer om.

Skal ta grep



Leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, sier de tar med seg veiledningen fra Finanstilsynet videre.

– Allerede før tilsynet hadde vi i gang et eget team med spesialrådgivere, som bistår kunder og andre med økonomiske bekymringer eller problemer.

Hun sier DNB følger den økonomiske situasjonen til kundene nøye, og at de hele tiden jobber for å forbedre rutinene.

– Blant de konkrete tiltakene vi jobber med i etterkant av tilsynet, er enda tydeligere og bedre interne prosesser for arbeidsflyten vår.

BANK: DNB er blant de seks bankene i tilsynsrapporten til Finanstilsynet. Samtlige får kritikk for manglende rutiner for å hjelpe de med betalingsproblemer. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Anja Lohne Holm, senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea, sier det er et fokusområde for banken å være en rådgiver i vanskelige tider.

Nordea skal nå ansette ti nye rådgivere for å jobbe med dette.

– Det blir et team med spesialister som skal rådføre kundene som står i fare for å få problemer med å betale. Vi har mange verktøy i verktøykassen for å kunne hjelpe og finne løsninger, som gjør at de forhåpentligvis unngår betalingsproblemer.



– Ta en prat

Det har vært et fokusområde å hjelpe kunder som sliter de siste to årene, sier Gry Nergård, forbrukerdirektør i Finans Norge, som representerer mange av landets banker.

– Her er det bare for bankene å sette seg ned og gå gjennom hullene Finanstilsynet har funnet, er hennes klare mantra.

Finans Norge har autorisert rundt 10.000 rådgivere innen bank og forsikring, som årlig må ta kurs for å holde autorisasjonen ved like.

VIKTIG: Gry Nergård i Finans Norge ønsker Finanstilsynets rapport velkommen, og understreker viktigheten av å jobbe med tydelig og forståelig kommunikasjon for bankene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Nergård oppfordrer nå alle banker til å jobbe videre med kundekommunikasjonen, og å gjøre språket så tydelig og forståelig som mulig.

– Jeg vil dessuten råde alle med økonomiske utfordringer til å ta kontakt så fort som mulig. Jo tidligere du tar kontakt, jo lettere er det å hjelpe. Ta en prat med banken og sikre deg at du forstår det som formidles.

Forventer endring

Bankene har blitt bedt om å få orden på det Finanstilsynet mener mangler.



Om de ikke gjør dette, kan tilsynet pålegge bankene å rette feil og knytte tvangsmulkt, altså daglige bøter, til pålegget.

– Nå forventer vi at de går gjennom dette og iverksetter tiltakene. Jeg vil ikke gå i detalj om hvordan vi følger det opp, men det kan bli et tema når vi går til enkelt- eller tematilsyn senere.

HUS OG HJEM: Økende renter tærer på økonomien til nordmenn med boliglån. Derfor er det ekstra viktig at bankene kan hjelpe dem som sliter, mener Finanstilsynet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han understreker viktigheten av at systemet for å gi riktig bistand til kunder som sliter fungerer.

– Det første rådet for kunder som sliter er jo å ta kontakt med bankene så tidlig som mulig og starte en dialog. Konsekvensene av mangelfulle rutiner kan være at man ikke får grepet fatt i problemene tidlig nok, og at slike kunder ikke får hjelpen de har behov for.