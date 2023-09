Krever at andre enn Støre gransker valgnederlaget

Aps mektige sentralstyre vedtok tirsdag å starte en bred evaluering av partiets valgnederlag.

Sentralstyret, som ledes av statsminister Jonas Gahr Støre, skal ha det overordnede ansvaret for evalueringen.

Det kommer ordfører Wenche Pedersen til å gå i mot når partiets landsstyre skal behandle evalueringen om to uker.

– Jeg tenker det er defensivt. Det kan virke som man passer litt på seg selv. Det kunne vært lurt å satt sammen en gjeng som ikke bare er de innerste kretsene i Ap sentralt når det gjelder å lede dette, sier Pedersen til TV 2.

KRITISK: Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune, er kritisk til at sentralstyret selv skal granske valgnederlaget. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Vil gi klar beskjed

Hun varsler at hun kommer til å gi klar beskjed på landsstyremøtet om at det må nedsettes en evalueringsgruppe, som er satt sammen og ledet av andre enn sentralstyret. For å unngå at det blir stilt spørsmål om at man beskytter seg selv.

– Faren er at man ikke tør å stille kritiske spørsmål til seg selv. Det kan være sunt at man har inn flere stemmer utenfor de sentrale miljøene, sier Pedersen.

Vadsø-ordføreren understreker at det handler om å vinne tilbake tillit.

– Vi må gi oss selv og gi mulighet til å gi ærlige tilbakemeldinger. Det gjør ingenting at vi diskutere åpent, vi tåler en ordentlig og skikkelig debatt.

Pedersen sier hun har fått mange positive reaksjoner på sine uttalelser om at Jonas Gahr Støre ikke bør være statsminister, når partiet går til valg i 2025. Hun mener evalueringen må omfatte partiledelsen.

– Jeg har aldri i mitt liv fått så mange meldinger fra partifolk som i går, og hele bøtteballetten mener det er riktig å ta diskusjonen om partilederen, sier hun.





– Må ha takhøyde for å være ærlige

Også ordfører i Nærøysund og medlem av landsstyret, Amund Hellesø, mener partilederen og regjeringen må omfattes av granskingen.

Det er flere ting regjeringen har sluppet i valgkampen som har påvirket valget lokalt, sier han, og peker på budsjettlekkasjer, Melkøya og nyheten om flere lensmannskontor.



– Vi må ha takhøyde for å være ærlig, og stille spørsmål om vi tror det var klokt eller ikke klokt, sier han.

KLOKT/UKLOKT: Amund Hellesø mener peker på budsjettlekkasjer som mulig grunn til at det gikk dårlig med Arbeiderpartiet i valget. Foto: Sverre Saabye (TV 2)

Ett spørsmål er om regjeringens utspill var samkjørt med valgkampstrategien fra partikontoret sentralt og ellers i organisasjonen, sier ordføreren.

Hellesø sier det ikke er viktig for ham hvem som leder evalueringen, men at det må legges opp til tydelige og klare tilbakemeldinger.

– Ikke dumt med tips fra uavhengige



Erik Skjervagen, ordfører i Fyresdal kommune, har tillitt til at sentralstyret tar seg av granskingen, men skulle gjerne sett at landsstyret fikk mer makt.

– Vi må håpe at de ikke har tenkt til å fuske. Landsstyret kunne jo hatt ansvaret for det, landsstyret har veldig liten innflytelse, sier Skjervagen til TV 2.



– Kunne det vært aktuelt med en ekstern gransking?



– Det kunne vært interessant å hatt inn noen eksterne, men det måtte ha vært et tillegg til den andre. Vi måtte hatt ansvaret selv, men noen tips fra en uavhengig part er ikke sikkert hadde vært så dumt.



Skjervagen mener at når man først skal ha en grundig helevaluering, så må også partiledelsen, og hvordan den har spilt inn på resultatet, vurderes.

– Hvis tilbakemeldingene er krystallklare så vil det jo bli vanskelig for partiledelsen å fortsette. Kanskje de ikke tør å komme frem med det heller, det kan bli et problem.

Siri Sandvik, landsstyremedlem fra Vestland, sier velgerne ikke kjenner seg igjen i Ap, slik partiet framstår. Hun mener evalueringen også må inkludere de på toppen.

– Vi må se se på alt. Jeg regner med at vi ser på partiledelsen også.

– Ikke relevant å diskutere partiledelsen

En som viser sin hele og fulle tillitt til sentralstyret er Isak Veierud Busch, ordfører i Røros kommune.

Han mener at slik organisasjonsstrukturen er i partiet, så er det helt naturlig at det er sentralstyret som står for evalueringen.

– Jeg håper og tror at landsstyret vil bli involvert. En slik evaluering bør være breiest mulig forankret i partiet, sier Veierud Busch til TV 2.

Ordføreren mener at alle i partiet, fra topp til bunn, er tjent med å få en god analyse. Dermed er han ikke bekymret over at det er sentralstyret som skal ha hovedansvaret.

– Den øverste lederen i partiet er like ivrig som grasrotpolitikerne på at vi skal gjøre det godt.



Når det gjelder innholdet i evalueringen, mener Veierud Busch at det kan være lurt å se til de kommunene der partiet har gjort det godt dette valget, og få noen råd derfra.

SLÅR RING: Ordfører Isak Veierud Busch i Røros mener kommuner som har gjort det bra, må dele erfaringer. Han med flere, slår ring om partiledelsen. Foto: Privat

Å diskutere partiledelsen, vil ikke være nødvendig, mener han.

– Det er ikke relevant å gjøre nå. Vi har akkurat hatt et landsmøte og valgt en partiledelse for noen måneder siden.



Det samme sier Marta Bjørnøy Lalim som representerer Innlandet i landsstyret.

– Jeg ser ikke behov for å evaluere ledelsen. Nå står vi sammen og støtter hverandre. Vi er et godt lag og skal komme med et godt resultat ved valget i 2025.



Flere andre landsstyremedlemmer støtter både partiledelsens forslag til evaluering, og slår ring om partiledelsen.

– Jeg tenker at vi må ta en fot i bakken. Vi må gå veldig sakte framover og ha veldig store ører. Stille spørsmål om vi kan bli tydeligere, sier Siri Martinsen, landsstyremedlem fra Østfold og ordfører i Fredrikstad de to siste årene. Der ser det ut til at høyresiden overtar byen.