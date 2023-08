Krever 21 års forvaring: – Han er tilregnelig

HEVDER SYKDOM: Tiltalte Abdella Ahmed Haji i Gulating lagmannsrett under ankesaken. Her sammen med sin forsvarer Morten Grimstad. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Saken oppdateres

Ankesaken mot mannen som drepte Marianne Amundsen (57) og skadet Ida Aulin (31) ved Nav Årstad i Bergen er snart ved veis ende.

Torsdag var det klart for avsluttende prosedyrer.

Der krevde statsadvokat May Britt Erstad atter en gang samme straff som i tingretten – 21 års forvaring.

– Hvis han hadde en avvikende sinnstilstand, så mener jeg likevel han skal vurderes som strafferettslig tilregnelig. Dette er fordi han hadde god kognitiv funksjon, og evne til å planlegge det grusomme drapet, sier Erstad i sitt avslutningsforedrag.

Hele ankesaken har i bunn og grunn handlet om hvorvidt gjerningsmannen Abdellah Ahmed Haji (41) er tilregnelig eller ikke.

LES OGSÅ: – La drapet på mamma få en konsekvens

AKTOR: Statsadvokat May-Britt Erstad under ankesaken. I bakgrunnen sitter psykologspesialist og professor emerita, Kirsten Rasmussen og psyiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Benekter hukommelsestap

De rettspsykiatrisk sakkyndige har gitt gjerningsmannen diagnosen enkel schizofreni og vrangforestillingslidelse. Les mer om disse tilstandene lenger nede.

Under sitt avslutningsforedrag var Erstad krystallklar på at psykoselidelsene til tiltalte ikke er nok til å konkludere med utilregnelighet.

Hun trakk også tiltalte sine forklaringer i sterk tvil, særlig påstanden om at han ikke husker drapet.

– I samtaler med både politi og helsepersonell etter drapet, husket han alt. Det betyr at han husket det som skjedde mandag 20. september 2021, men deretter glemte det. Jeg tenker vi ikke skal tro på det. Det er ikke manglende hukommelse som gjør at han ikke husker, men manglende vilje.

Hevder sykdom

Gjerningsmannen Abdellah Ahmed Haji (41) ble opprinnelig dømt til nettopp 21 års forvaring i fjor, men anket saken fordi han hevdet at han var for syk til ordinær straff.

DRAP: Politiet rykket ut på få minutter da gjerningsmannen gikk til angrep ved Nav Årstad, mandag 20. september 2021. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ifølge sin forsvarer Morten Grimstad, er hans klient derimot nødt til å dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Tiltalte erkjenner de faktisk handlingene og beklager sterkt overfor Aulin og de etterlatte etter Marianne Amundsen. Han mener han aldri hadde gjort handlingene dersom han hadde vært frisk, sa Grimstad under ankesaken.



Under rettssaken har det kommet frem at tiltalte hadde et oppbygd sinne mot Nav, fordi han mente han ikke fikk hjelpen han trengte.

Før møtet med Amundsen og Aulin hadde Haji levert flere serviceklager. Statsadvokaten mener denne misnøyen later til å være motivet for drapet og drapsforsøket.

Artikkelen blir oppdatert med Grimstad sitt avslutningsforedrag i løpet av dagen.

ADVOKATER: Bistandsadvokat May Britt Løvik og forsvarer Morten Grimstad under ankesaken i Gulating lagmannsrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tror drapsmannen lyver

Da de rettspsykiatrisk sakkyndige la frem sin vurdering mandag, sa psykiatrispesialist og lege Gunnar Johannessen at de ikke tror på gjerningsmannen sin påstand om at han ikke husker noe av hendelsen på Nav Årstad.

– All forskning viser at slike hendelser huskes bedre enn andre ting. Jeg tror ikke på at han ikke husker det, sa Johannessen.

I tospann med psykologspesialist og professor emerita Kirsten Rasmussen, har duoen gitt gjerningsmannen diagnosen enkel schizofreni.

RETTSSAKKYNDIGE: Pykologspesialist og professor emerita, Kirsten Rasmussen og psyiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen har vurdert Nav-drapsmannen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Upåvirket virkelighetsforståelse

Dette er en sjelden sykdom, som blant annet kan føre til tankeforstyrrelser, vaghet, avsporing under samtaler, og usamlet tenkning.

Den er likevel langt mildere enn ordinær schizofreni, som overbelaster hjernen og kan føre til hallusinasjoner og psykoser.

– Vi mener at hans medisinske tilstand ikke påvirker virkelighetsforståelsen hans. Vanlig schizofreni kan i tillegg gi fall i intelligens, men observanden har vist normal intelligens og hukommelse, sier Johannessen.

PUBLIKUMSMOTTAKET: Flere personer ble vitner til kampen som utspilte seg inne på møterommet, nær publikumsmottaket ved Nav Årstad. En av dem var nær ved å knuse glasset inn til rommet. Foto: Politiet

Advarer om ønsket utfall

I sitt avslutningsforedrag minnet statsadvokat Erstad om at det er svært strenge krav for å bli vurdert som utilregnelig.



Dette underbygger hun med opplesing av flere andre dommer i saker der tiltalte med psykotiske vrangforestillinger fortsatt vurderes som tilregnelige.

I Nav-saken understreket hun at tiltalte er veldig nøye undersøkt.

– Vi har lydopptak av tiltalte, både før, under og etter hendelsen. Han har vært fremstilt for lege flere ganger, og senere vært gjennom grundige rettspsykiatriske undersøkelser, sier Erstad og fortsetter.



– Han har vært undersøkt i en rettspsykiatrisk ramme, og for å oppnå ønsket resultat kan han ha interesse av å simulere symptomer. Det er ingen tvil om at han ønsker å dømmes utilregnelig, og dette må rettens aktører ha med dere når dere skal vurdere ham.