Krefttall sjokkerer: – Mer enn vi hadde turt å drømme om

I 2009 ble det første kullet vaksinert mot HPV-viruset, etter at det ble besluttet å innføre denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.

Viruset kan blant annet forårsake livmorhalskreft hos kvinner.

I fjor fylte dette kullet 25 år, og dermed ble de en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft.

Det vil altså si at man for første gang kan se på statistikken hvilken effekt vaksinen har hatt.

– Veldig spent

Og resultatet er svært gledelig.

For i 2022 var det 0 tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer.

Det ble heller ikke påvist noen tilfeller hos de under 25, opplyser Kreftregisteret til TV 2.

– Vi har i mange år vært veldig spent på å se hvordan disse tallene ville bli, sier kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen.

Og da tallet 0 lyste opp foran dem, sto jubelen i taket.

– Det er mer enn vi hadde turt å drømme om, sier hun.

– Helt klart spesielt

Jakobsen understreker at det årlig ikke er veldig mange tilfeller av livmorhalskreft hos denne aldersgruppen.

– Men null tilfeller ser vi nesten aldri. Det er faktisk 20 år siden sist, i 2002.

JUBEL: Jubelen var stor da Kreftregisteret fikk vite at det var registrert 0 livmorhalskrefttilfeller blant 25-åringene i fjor. Foto: Kreftregisteret

Jakobsen er tydelig på at null er et ganske utopisk tall, og at det er en spesiell følelse å se at det faktisk er mulig.

– Det gir oss en veldig stor inspirasjon, og gjør at mange i fagmiljøet ivrer ekstra mye for at vi også her til lands skal sette inn en ekstra innsats for de som så langt ikke har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Tydelig trend

Hun understreker at dette ikke betyr at vi aldri kommer til å se livmorhalskreft blant unge kvinner igjen.

– Men det som også er veldig viktig, er at vi ser den markante nedgangen i alvorlige celleforandringer også. Her ser vi faktisk en halvering, og denne trenden er så tydelig at vi tør å ha store forhåpninger også fremover.

Kan eliminere kreftformen

For helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er det svært gledelig å høre nyheten fra Kreftregisteret.

– Det er veldig gode nyheter. Det var det første kullet som fikk tilbud om HPV-vaksinen og det at det er ingen påviste tilfeller, viser at denne vaksinen virker, sier Kjerkol og legger til:

– Vi kan faktisk eliminere denne kreftformen, så veldig gledelig.

GLAD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kan smile bredt i dag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Testing fortsatt viktig

Hun mener denne nyheten viser hvor viktig forebygging er, men påpeker at kvinner fortsatt må teste seg.

– Sånn at man kan få tidlig diagnose hvis man er så uheldig og får denne kreftformen, da kan vi behandle med godt utfall.

– Er det en idé å gi den gratis til de som ikke rakk å få den i barnevaksinasjonsprogrammet?

– Det har vært opphentingsrunder som for eksempel i 2018 der gutter også fikk vaksine. Så det å tilby den til andre er viktig, men vi har også vært opptatt av å satse på testing.

Effektiv vaksine

Også generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier til TV 2 at tallene er fantastiske nyheter.

– Det at vi nå ser null tilfeller av livmorhalskreft blant det første vaksinerte kullet fra barneskolen, viser hvor effektiv HPV-vaksinen er, sier Stenstadvold Ross.