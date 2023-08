Krass kritikk av surdeigsbrød

Under pandemien økte bakegleden, spesielt fikk mange øynene opp for surdeigsbakning.

Interessen har holdt seg – og nå finner man også mange bakervarer laget med surdeig i butikkhyllene.

HÅNDVERK: Ifølge Mesterbakeren er brødene bakt med surdeig for god smak og aroma. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Inneholder viktige næringsstoffer

Birger Svihus, professor i ernæring, sier brød bakt med surdeig har noen ernæringsmessige fordeler.

– Surdeigsgjæringen gjør at næringsstoffer som jern og fosfor kommer bedre til nytte. Dette er mineraler som er viktige for oss, sier Svihus, som jobber ved Universitetet for miljø – og biovitenskap i Ås.

Surdeigsstarteren inneholder melkesyrebakterier, i tillegg til «villgjær».

– Det er denne villgjæren som hever brødet. Dermed vil den lange tiden gjøre at melkesyrebakterien får utvikle seg.

SPESIALBRØD: Flere av brød-variantene hos Rema 1000 er laget med surdeig. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Det er Mesterbakeren lager brød som ligger i butikkhyllene hos Rema 1000. I deres brødkatalog «Håndverk» har flere av produktene smykket seg med «Surdeigsbrød» på pakken.

Men alle brødene inneholder vanlig gjær. Svihus mener det blir feil.

– Jeg vil si at om et brød skal karakteriseres som et skikkelig surdeigsbrød, må det lages uten tilsetning av gjær, kun med mel, vann og en surdeigsstarter fra en egen kultur. Med andre ord er brød der det er brukt gjær ikke skikkelige surdeigsbrød, sier han til TV 2.

Les hva Mesterbakeren svarer lenger ned i saken.

Svihus påpeker at det vil være forskjeller på et brød bakt med gjær og surdeig.

– I tillegg til forskjeller i smak mellom et skikkelig surdeigsbrød og et brød der man har tatt snarveier, vil også den ernæringsmessige kvaliteten være forskjellig.

BAK PÅ PAKKEN: Ifølge ingredienslisten kan man se at brødene er tilsatt gjær og en rekke tilsetningsstoffer. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Ble overrasket

Birgit Lie Haugen tyr til surdeigsbrød.

– Jeg blir oppblåst i magen av andre butikkbrød, uten at jeg vet nok om hvorfor. Surdeigsbrød har mer av det gode, mindre av det dårlige. Det er delvis fordøyd, altså brutt ned. Fordøyelsen starter allerede i deigen, sier hun til TV 2

VELGER MED OMHU: Birgit Lie Haugen er opptatt av å ta gode valg når hun handler mat. Foto: Privat

Derfor var overraskelsen stor da hun la merke til at surdeigsbrødene fra Mesterbakeren inneholdt gjær.

– Surdeigsbrød har et kvalitetsstempel, med gunstige helsefordeler. Derfor synes jeg det blir feil med et slikt brød tilsatt vanlig gjær og tilsetningsstoffer. Jeg synes det er trist, sier hun til TV 2.

Forsvarer bruken av gjær

På nettsidene skriver Mesterbakeren at brødene er bakt med surdeig for «god smak og aroma». Denne informasjonen står kun på noen utvalgte brød.

– Vi benytter både flytende surdeig og gjær i våre produkter for å få det beste fra «to verdener». Surdeigen bidrar med karakteristisk smak og gjæren med god heving og volum i brødet, sier kvalitetsdirektør for Mesterbakeren, Per-Ole Arneberg.

Ifølge han er det ofte brukt frysetørket kultur i kommersiell bakst.

– Det er mulig å bare bruke surdeig, men brødene ville blitt flatt og kompakt og det vil ta inntil to dager å produsere, noe som er kostbart for både bakeri og for forbruker. Dette er hovedårsaken til at få av de store bakeriene, men også de mindre bakeriene, ikke bruker 100 prosent surdeig, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Rema 1000. Butikkjeden lar Mesterbakeren svare for seg.

KUN REMA: Mesterbakeren er storleverandør av brødvarer til Rema 1000. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Arneberg påpeker at det ikke er noe krav i bransjen eller hos myndigheter om at surdeigsbrød kun skal inneholde surdeig.

– Målet med dette er å bake mer smaksrike brød, gi lengre sensorisk holdbarhet og dermed redusere matsvinn.

Ifølge Mesterbakeren er disse brødene hevet i 18 timer.

– Lang prosesstid gir gjær og surdeig tid til å langsomt fermentere råvarene i deigen, og dermed får utvikle smak og andre komponenter som gir disse brødene deres karakteristiske form og smak.



Ber folk lese nøye



Det er ikke bare Mesterbakeren sine surdeigsbrød som er tilsatt gjær.

Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn, sier at både store og små bakerier bruker surdeig som smakstilsetning.

– Man kan bruke surdeig som hevemiddel eller som smakstilsetter. Sistnevnte gir brødet en smak og aroma.

STØTTER: Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn, støtter bakeriene. Foto: Tore Meek

Opplysningskontoret drifter gjennom midler fra aktører innen bakeribransjen. Nordbø forsvarer bruken av gjær i surdeigsbrød i butikkene.

– Så vidt jeg kjenner er det ikke noe definisjon av surdeigsbrød og at den ikke skal inneholde gjær. Spør du en kokk som Heidi Bjerkan fra stjernerestauranten Credo i Trondheim, vil hun si at surdeigsbrød skal være bakt kun med surdeig.

Hun anbefaler alle forbrukere å lese ingredienslisten bak på pakken.

– Men produsenter må også være redelige og merke godt, slik at forbrukerne kan ta gode valg, sier Nordbø til TV 2.