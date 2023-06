Krasjet Vedums «jordbærparty»

GODTERI: SVs Kari Elisabeth Kaski avslører at hun går på syntetisk, ultraprosessert godteri når hun forhandler budsjett i Stortinget. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tradisjonen tro blir det alltids litt nerver og drama i Stortinget i innspurten av budsjettforhandlingene.

Ryktene begynte å svirre om enighet mandag, da det ble rigget opp bord med mikrofoner til de tre forhandlerne i SV, Sp og Ap i Vandrehallen.

Men nei, da. Det var ikke noe signal, forsikret Aps kommunikasjonsfolk.

Og det ble ingen pressekonferanse mandag. Bordene ble tatt ned igjen. Men tirsdag morgen ble det på ny fart i ryktene om at avtalen mellom regjeringspartiene og SV var på plass.

Samtidig forberedte mediene seg til Sps halvårlige pressekonferansen i etasjen over.

Interessen var stor, ikke bare fordi partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ville svare på spørsmål om kronekursen og renta – men også fordi det vanker søte, norske jordbær med fløte på når Sp oppsummerer før ferien.

Invitasjonen til pressen kom allerede 25. mai, med en påminnelse når det nærmest seg, om Vedums «jordbærparty» 10.30 tirsdag.

Men det ble andre som fortærte de jordbærene.

– Smågodt er drivstoff

Da SVs stortingsgruppe hadde gjennomgått og godkjent avtalen tirsdag morgen, landet pressekonferansen nettopp 10.30. Vedum ble feid av banen, med jordbærene og Sps bannere.

Klokken 09.53 sendte Sp ut pressemelding om at oppsummeringen måtte flyttes.

– For å være ærlig, så tok vi ikke noe hensyn verken til eller fra den sommerpressekonferansen, ler Kari Elisabeth Kaski rått, med en liste over SVs gjennomslag og en pose godteri foran seg på bordet.



– Vi måtte få ut den enigheten når vi hadde den. Landet trenger å vite det når vi har en avtale om et budsjett og kommer i mål innen fristen, sier SVs finanspolitiske talsperson.



Hun opplyser samtidig at hun foretrekker smågodt framfor jordbær, i hvert fall under budsjettforhandlinger.

FORNØYD: SVs Kari Elisabeth Kaski på kontoret, med revidert budsjett og godteripose. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– I SV så spiser vi mye godteri, og det det først og fremst min skyld. Smågodt er mitt drivstoff når vi forhandler, innrømmer Kaski.



– Hva med jordbær?

– Det har vært altfor lite frukt og grønt, og først og fremst syntetisk ultraprosessert godteri de siste ukene, fastslår hun.

Snek med seg jordbær

Vedums lenge planlagte pressekonferansen måtte flyttes en hel uke, men partilederen er ikke sår for det, selv om han var veldig klar for «jordbærparty».

– Vi måtte vike for pressekonferanse i Stortinget om enighet om revidert nasjonalbudsjett, og det lever vi godt med. I stedet kunne Sp, Ap og SV servere mer barnetrygd til norske familier og skattekutt for mange av landets pensjonister, sier han.



Kaski sier hun er fornøyd med helheten i budsjettet.

– Det er mye mer omfordeling og mye mer klima, og her er det varige økninger på velferdsytelser som barnetrygd og sosialhjelp.



Tilløpet til irritasjon i SV på morgenen over at Vedum tok regien og gikk ut i NRK og varslet at revidert budsjett var klart flere timer før det var godkjent av SV stortingsgruppe, er det ikke spor å se av.

– Det er et skikkelig løft på kollektivtrafikk og kule pakker på sol og biodrivstoff som gjør at vi kutter utslipp, fortsette hun.

TV 2 forsøkte å finne ut hvor det ble av jordbærene, men fant bare sporene igjen etter dem.

TOMT: Ferske spor, men ikke et jordbær igjen på Senterpartiets kontorer på Stortinget. Foto: Ingvild Jensen/TV 2

Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, hadde satt døren åpen til sitt kontor, og der sto det et forlatt glass igjen på bordet, men noen få røde bær i bunnen.

– Jordbærene ble spist opp, ryktet sier at Arnstad forsynte seg to ganger, og anonyme journalister snek med seg noen, sier Vedum.



Ikke aktuelt å tigge

Kaski lot seg ikke friste bort til Sps kontorer.

– De sto igjen med ganske mye jordbær?

– Vi har vært opptatt av at vi ikke skal gå til Senterpartiet og tigge mat, så vi tar mål av oss å være det partiet som har mest av mat og drikke under forhandlingene, så det i hvert fall ikke skal være blodsukkeret det står på, sier hun.



BLID: Kari Elisabeth Kaski er fornøyd med at budsjettforhandlingene kom i mål, uten at de måtte løftes opp til partilederne og statsministeren denne gang. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Senterpartiet planlegger ny pressekonferanse tirsdag.

– Vi kommer sterkt tilbake i starten av neste uke, med både nye norske jordbær og politiske løsninger for å ta landet gjennom en krevende tid, sier Vedum.