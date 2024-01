Kraftige væromslag på vei – dette må du passe på

Fra torsdag morgen blir det ifølge både Storm og Yr flere plussgrader på Sør- og Østlandet. Det kan føre til en rekke problemer i hus, hytter og på veiene.

For ikke å snakke om når det ut i neste uke ser ut til å bli beinkaldt igjen.

Rørene

– Vi frykter jo at de som har vært på ferie kommer hjem til et ødelagt hus. Når rørene fryser, så utvider vannet seg. Da blir det jo ikke noen vannlekkasje fordi det er frossent inne i røret. Når varmen kommer, tiner disse rørene og da blir det full sprut i kjelleren eller på kjøkkenet, sier kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz .

ISBAD: Dette kan skje når en ny kuldeperiode slår inn etter en vannlekkasje. Foto: If forsikring.

En ting er da at vann kan strømme innpå gulvene når det blir varmt, men om det ikke gjøres noe da, blir dette vannet til is igjen. Spesielt hyttene er utsatte nå, fordi de står tomme over tid.

– Nå det har vært kaldt, og når det så blir mildt kan vannet fosse ut inne i hyttene. Når det så blir kaldt igjen, da kan vi komme vi til å få mange, mange ishockeybaner på fjellet, sier Clementz.

Ved inngangen til den siste kuldeperioden, falt det store mengder snø på Sør- og Østlandet. Snøen har blitt liggende på grunn av kulden, og på mange hustak vil denne snøen nå bli betraktelig tyngre når temperaturen stiger.

ISHOCKEYBANER: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, frykter at mange kommer hjem til ødelagt hus. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet er det spesielt hus bygd før 1980 som er utsatte.

Tungt for taket

Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket. På mange steder i Sør-Norge har det falt betydelig mer snø enn det.



Dersom taket skal tåle 250 kilo per kvadratmeter, betyr det at taket tåler 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø. En vekt på 350 kilo per kvadratmeter tilsvarer 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø.



TAR TAK: Her rydder Peik Bachmann er hustak i Hovden for å forebygge skader. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Det kan være lønnsomt å ta en sjekk med kommunen om hvor mye ditt tak tåler, for blir det skader på huset kan det bli dyrt.

– Hvis du har mye snø på taket, har du faktisk en plikt til å rydde bort det. Hvis det ikke blir ryddet bort, kan det bli store skader i konstruksjonen. Som forsikringstaker har du et ansvar etter forsikringsavtaleloven om å forbygge og minimere skader, sier Sigmund Clementz i If.

Vann i veien

Mange bilister vil kunne få seg en overraskelse torsdag morgen. Ifølge Storm vil det allerede fra 05-tiden om morgenen bikke over på plussgrader i Oslo-området. Men temperaturen i asfalten kan likevel være under null grader.

– Det blir glatt vei. Temperaturen i vegbanen følger ikke temperaturen i luften, den henger litt etter, forklarer seksjonssjef i Statens vegvesen, Asbjørn Stensrud.

At det blir såpeglatt når termometeret plutselig går i pluss er vel ingen overraskelse, men det vil kunne bli andre utfordringer i dalførene i Sør-Norge. Her ligger det nemlig store mengder snø langs veiene.

I Nord-Norge har de allerede fått oppleve sørpeskred og dype vanngraver i veibanen.

Salt kan gjøre det glattere

– Det kan bli mye våt vei. Det er mye høye brøytekanter langs mange veier, så det kan bli vannansamlinger som kan skape problemer. Men her vil det være store lokale variasjoner, sier Stensrud.

SALT I SÅRET: Med forholdene vi har nå, kan salting faktisk gjøre veine glattere, i følge Statens vegvesen. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Så skal dette våte bli is igjen, når det i følge metereologene skal bli beinkaldt igjen neste uke. Men, det er ikke bare å løse problemet ved å strø salt på veiene, i følge vegvesenet.

– Vi er forsiktige med saltbruken nå. Hvis vi bruker for mye salt så kan det resultere i glattere veier når vi går inn i kuldeperioden, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.