Kraftige reaksjoner på TV 2s avsløring: – Jeg er rystet

– Dette er komplett uholdbart. Vi kan ikke leve med det systemet vi har nå, sier Per Willy Amundsen, leder i justiskomiteen (Frp).

ILLE: Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen (Frp), mener det som skjedde med Bente viser hvor ille det står til. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

TV 2 fortalte lørdag om Bente som ble dyttet ned en trapp og døde. Hendelsen ble fanget på film, og gjerningspersonen ble pågrepet.

Så ble saken henlagt med henleggelseskoden 065. TV 2 har i senere tid avdekket hvordan alvorlig kriminalitet har blitt henlagt.

– Jeg er rystet over nok en slik sak. Dette er ikke i tråd med allminnelig rettsfølelse, sier Sveinung Stensland, medlem av Justiskomiteen (H).



FOR MANGE: Sveinung Stensland i justiskomiteen (H) mener det er for mange saker som henlegges som følge av tvil om tilregnelighet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Stormet ut

Tidlig om morgenen den 9. juli i 2020: I boligblokka ved Akerselva i Oslo har Bente forlatt leiligheten sin og gått ut i oppgangen.

Bygningen, som er en såkalt bemannet bolig, huser 13 beboere som har ulike utfordringer.

Alle bor i hver sin leilighet, og det er personell til stede i bygningen. Fellesområdene overvåkes med kameraer.

VIDEOOVERVÅKING: Hele hendelsen ble fanget opp på video i oppgangen til Bente. Foto: Jonas Been Henriksen

Før klokken 07.00 denne morgenen kan man se at Bente dukker opp på overvåkningsbildene.

Så kommer en mann i 40-årene stormende ut av leiligheten sin.

TV 2 har sett filmen som viser hva som skjer: I løpet av to sekunder går han bort til Bente, som står i toppen av trappa.

Så dytter han henne kraftig ned trappa.

BODDE HER: Det var i denne bygningen langs Akerselva i Oslo at Bente bodde da hun døde. Foto: Jonas Been Henriksen

– Bør forsvinne



Bente dør som følge av skadene.

Politiet pågriper mannen umiddelbart, men gjerningsmannen som påførte Bente de dødelige skadene, blir aldri stilt for retten.

Saken blir henlagt med kode 065, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.



– Henleggelseskoden 065 bør forsvinne, sier Amundsen.



Han mener historien til Bente forteller «hvor ille det står til».

– Hensynet til kriminelles og psykisk sykes rettigheter går på bekostning av resten av samfunnets trygghet, sier Amundsen.



GRAVPLASS: Bente ble bare 57 år gammel. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han mener det blir for enkelt at så alvorlige saker bare henlegges, og at det uansett må opp i retten, selv om det er tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

– Og så kommer de gjerne til at de ikke kan fengsles, men da må man benytte frihetsberøvelse på annet vis, sier Amundsen.



I Bentes tilfelle, møtte ektemannen hennes gjerningspersonen på gaten kort tid etter Bentes død.

– Vi kommer til å ta hele problematikken til Stortinget. Det må være reaksjoner og bruk av institusjoner i disse tilfellene.



– Tar seg ikke godt ut

Amundsen får støtte fra Stensland, som forstår godt at saken skaper reaksjoner.

– Jeg reagerer sterkt på dette. Disse personene ramler mellom to stoler og så blir det så vanskelig at de slipper fri, sier Stensland.



Han mener Riksadvokaten bør se på retningslinjene for bruk av henleggelseskoden 065.

MER RIGID: Sveinung Stensland ønsker et mer rigid system for å håndtere de som havner mellom «barken og veden» i alvorlige saker. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er for mange slike saker, og det tar seg ikke godt ut. Henleggelse er alltid det enkleste og en vurdering politiadvokaten gjør. Det er et stort ansvar, som heller ingen overprøver senere, sier Stensland.



Han tar til orde for et sikkerhetshjem for personene som er for syk til fengsel, men for frisk til tvungen psykisk helsevern.

– Vi er nødt til å få på plass et mer rigid system for dette. Vi har fått beskjed om at det skal gjøre en utredning, men vårt forslag om tiltak ble nedstemt i fjor, sier Stensland.



Justisdepartementet har ikke besvart TV 2s henvendelse lørdag om å kommentere historien om Bente.