Kraftige reaksjoner på TV 2-intervju: – Føles som et stikk

Emma Sofie Grimstad (18) fra Trondheim fikk livet sitt snudd på hodet da hun ble alvorlig syk i sommer.

Hun fikk akutt betennelsessykdom, Guillain-Barré, som gjorde at hun havnet i rullestol i to måneder.

TØFF TID: Emma Sofie Grimstad forteller at hun hadde en tøff sommer da hun havnet i rullestol. Foto: Privat

– Jeg ble delvis paralysert og husker at jeg ikke hadde noe annet valg enn å sitte i rullestol. Jeg ble stort sett båret rundt i huset av min far, sier Grimstad til TV 2.

Går viralt på Tiktok

I intervjuet hos God Morgen Norge (GMN) forteller Jørund Viktoria Alme (53) at hun skulle ønske hun ble født som kvinne – og var lam fra livet og ned. Dette gjør hun fordi hun har sjelden diagnose.

Alme forteller videre at hun frivillig sitter i rullestol uten å ha en funksjonsnedsettelse. Dette reagerer Grimstad på.

– Det er en person med funksjonsfriske ben som velger å sitte i rullestol. Men det er så mange som ikke har det valget. Jeg var i en slik hjelpeløs situasjon. Jeg ble rett og slett lei meg.

Hun ønsker å presisere at hun ikke har noe imot Alme. Men reagerer på TV-programmet.

– Jeg tenker ikke alt burde få sendetid. Intervjuet kan være med på å skade mennesker som sitter i rullestol og som ikke har et valg. Det kan til og med føre til mistenkeliggjøring av folk med usynlige sykdommer, sier Grimstad.

Hun valgte å dele frustrasjonen på Tiktok som gikk viralt.

Grimstad synes ikke det er greit at dette blir hyllet som «tøff» og «modig» i TV 2-programmet.

– Jeg reagerer på at en som har fungerende bein som velger i å sitte i rullestol blir hyllet på denne måten. Det forstår ikke helt.

Følger med på reaksjonene

Noomi Alexandersen (23) har cerebral parese som gjør at hun ikke har full førlighet i venstre arm og fot. Men hun er tilnærmet funksjonsfrisk, likevel lot hun seg provosere kraftig.

KRITISK: Noomi Alexandersen er kritisk til intervjuet. Foto: Privat

– Dette er med på å latterliggjøre de som daglig møter utfordringer knyttet til sine funksjonsnedsettelser, sier Alexandersen til TV 2.

Hun mener det er mange som ikke får den anerkjennelsen og støtten de trenger.

– Det gjelder holdningene i samfunnet til ulike typer funksjonshemninger. I tillegg til alt det praktiske - hvordan ting ikke blir tilrettelagt nok for folk og at man ikke får det man har krav på, sier hun.

Hun sier innslaget i GMN gjorde henne sint.

– Det føltes som et stikk. Det var altfor mye positivt fokus på en person som har funksjonsfriske ben som velger å sitte i rullestol.

Jørund Viktoria Alme sier hun har forståelse for at hennes historie er krevende å sette seg inn i.

– Jeg har ikke behov for sympati eller omsorg, jeg bruker rullestolen for å fungere best mulig i livet mitt og i jobben min – ikke for oppmerksomhet.

Selv om Noomi Alexandersen stort sett liker å se GMN, synes hun programmet bommet denne gangen.

– Jeg reagerer på at dette blir hyllet. Det er et overdrevent fokus på det valget Alme har tatt. De reelle utfordringer med de som har en eller annen form for funksjonshemming bør komme mer fram, slik at det blir faktiske endringer i samfunnet, sier hun.

GMN sier de har fulgt nøye med på reaksjonene i sosiale medier og sett at det er kritikk og reaksjoner.

– Men vi registrerer også at det er enormt mye støtte. Spesielt fra dem som har lest hele historien, sier redaksjonssjef God morgen Norge, Sissel Randsborg.

– Opplever mistenkeliggjøring

Styreleder i Unge funksjonshemmede, Ingrid Thunem, sier hun personlig har fått flere henvendelser.

– Vi er kjent med at mange unge funksjonshemmede reagerer med frustrasjon, sinne og redsel på saken, dette har vi stor forståelse for, Thunem til TV 2.

MEDLEMMER REAGERER: Ingrid Thunem i Unge funksjonshemmede sier intervjuet skaper en del reaksjoner blant medlemmene deres. Foto: Privat

Paraplyorganisasjonen består av 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Styrelederen sier at mange rullestolbrukere, og spesielt gående rullestolbrukere, opplever en stor grad av mistenkeliggjøring og manglende forståelse fra samfunnet.

– Mange opplever å bli anklaget for å late som de trenger hjelpemidler, sier Thunem.

Reagerer på manglede kritiske spørsmål

Guro Helene Sørdalen (25) fra Kragerø har øyesykdommen Retinitis pigmentosa, som gjør at hun har et sterkt innsnevret synsfelt.

ENGASJERT: Guro Helene Sørdalen sier hun brenner for å bedre rettigheter for funksjonshemmende. Hun savnet kritiske spørsmål til Alme under TV-intervjuet. Foto: Privat

Hun sitter selv ikke i rullestol, men bruker stokk av og til. Sørdalen savnet flere kritiske spørsmål under intervjuet.

– Jeg lurte på hvor ofte Alme bruker rullestol. Hvordan hun gjør det når hun er hjemme eller på jobb? Sitter hun i rullestol hele tiden med alt det innebærer, eller bare når det gagner henne på noen måte?, spør hun.

Sørdalen håpet på at samtalen i programmet kunne handlet mer om hvordan dette kan føles for andre som er funksjonshemmet eller bruker hjelpemidler.

– De var så vidt inne på det, men det hadde vært interessant å høre flere refleksjoner om det, sier hun til TV 2.

Sjelden diagnose

BID I intervjuet med GMN snakker Alme åpent om en meget sjelden diagnose som kalles BID, som på engelsk er det en forkortelse for body integrity dysphoria.



Ifølge Alme selv er dette en persons dype følelse av at visse kroppsdeler eller kroppsfunksjoner føles fremmede eller ikke tilhører en selv. Ifølge den store medisinske leksjonen heter det apotemnofili er en sjelden tilstand hvor personen er opptatt av å få amputert en frisk kroppsdel, for eksempel deler av en arm eller et ben. TV 2 har gjort forsøk på å hente inn uavhengige fagpersoner til å fortelle hva BID er, men foreløpig ikke lyktes.

– Jeg har selv sloss med min egen skam og egne fordommer i 50 år før jeg ble så plaget av BID at jeg til slutt måtte åpne meg opp om det og få hjelp, sier Alme til TV 2.

Hun sier at rullestolen har gitt henne et nytt og bedre liv fordi den gir avlastning fra de plagene hun lever med.

– Men det er vanskelig å forstå fordi det handler om mental avlastning og ikke fysiske utfordringer. Så langt jeg kan se skader det ikke noen at jeg bruker rullestol, og jeg forbruker ingen knappe goder på bekostning av andre i samfunnet. Jeg har en krevende jobb og betaler min skatt med glede, sier hun.

Hyller åpenhet

Unge funksjonshemmede sier de heier på større åpenhet rundt ulike diagnoser og utfordringer. Likevel er de bekymret.

– Vi kan forstå at en er redd for at manglende forståelse for diagnosen BID kan føre til økt diskriminering og hat mot våre medlemmer. Dette er ikke enkelt individs ansvar. Dette handler om fordommer og strukturell diskriminering, sier Thunem til TV 2.

Sørdalen er glad for at GMN velger å løfte frem ulike stemmer.

– Det er tøft av Jørund å stå i stormen. Den eneste måten å bryte ned fordommer er å snakke om ting.

Likevel synes hun det er viktig å huske på at funksjonshemmede er en minoritet som blir systematisk diskriminert og møtt med fordommer hver eneste dag.

– Det blir sett på som en selvfølge at vi skal ønske å bli kurert eller at det å være funksjonshemmet er en tragedie. Da blir det veldig rart å se en som velger det. Selv om dette er helt reelt for Alme, vil mange føle seg tråkket på, avslutter Sørdalen.

Alme sier hun har valgt å være åpen om hennes diagnose fordi hun unner flere å få et bedre liv på tross av diagnosen (BID).

– Jeg forsøker å jobbe for mangfold, inkludering og tilrettelegging der jeg kan. Min historie og min diagnose er komplisert og vanskelig å forstå, og jeg setter utrolig pris på at så mange har valgt å sette seg inn i dette for å forstå bedre, sier hun.

ØNSKER ÅPENHET: Jørund Viktoria Alme ønsker å hjelpe andre og håper åpenheten kan bidra til det. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Vurderer flere oppfølgingssaker

Sissel Randsborg i GMN sier historien til Alme og konen er først og fremst en kjærlighetshistorie der diagnosen BID er en del av denne historien.

– I GMN er vi opptatt av å skape åpenhet rundt vanskelige temaer. Det er dette som er vurderingen bak dette innslaget, sier hun til TV 2.

GMN sier de har hatt flere samtaler med Jørund i forkant av intervjuet.

– Vi tar henne på alvor. Hun har gjort seg betydelige refleksjoner rundt det å stå frem i media med sin historie, og alt det kan medføre. Dette er heller ikke første gang hun snakker åpent i media om dette. Jørund jobber i dag i finansmiljøet i Oslo, og hun tar ingen ressurser fra noen. Heller ikke handicap-parkering som flere lurer på, sier hun.

Hun sier videre at det ikke er meningen å støte noen.

– Det ble gjort grundige vurderinger i forkant av denne saken, og vi har respekt for at noen kan oppleve det som vanskelig.

Randsborg legger til at GMN-redaksjonen vurderer flere oppfølgingssaker knyttet til reaksjonene.

– Alle trenger ikke være enige, men vi mener det er viktig å snakke høyt om dette for å skape mer toleranse og åpenhet i samfunnet.

Til info: Journalisten var engasjert av Mastiff, som produserer God Morgen Norge, i tidsperioden 2015 - 2021.