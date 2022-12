Kraftige reaksjoner etter TV-stjernens Meghan-utsagn

Den tidligere Top Gear-programlederen har satt sinnene i kok blant sine landsmenn etter et utsagn om at han «hater» hertuginne Meghan Markle.

Jeremy Clarkson har vært programleder for Amazon-serien «The Grand Tour» etter at han fikk sparken fra BBC i 2015. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

«Jeg hater henne … Om natten klarer jeg ikke å sove. Jeg ligger der og skjærer tenner og drømmer om dagen hvor hun blir tvunget til å gå naken gjennom gatene i hver eneste by i Storbritannia mens folkemengder roper «skam!» og kaster bæsj på henne».

De perverse uttalelsene om hertuginne Meghan kommer fra den britiske TV-programlederen Jeremy Clarkson i et innlegg i den britiske avisen The Sun.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og kritikken har haglet mot den tidligere «Top Gear»-profilen, som beskyldes for hatprat mot kona til prins Harry.

Nå har over 60 britiske parlamentsmedlemmer skrevet et brev til redaktøren av The Sun, Victoria Newton, for å kreve at avisen iverksetter «tiltak» og kommer med en unnskyldning til hertuginnen, skriver The Guardian.

Uakseptabelt kvinnehat

Clarksons aviskommentar ble publisert søndag i kjølvannet av prins Harry og Meghans Netflix-dokumentar, hvor paret blant annet fortalte om de mange hatefulle meldingene som særlig Meghan har fått og om konflikter med kongefamilien.

The Sun har senere trukket spalten på forespørsel fra Clarkson, som sier han tar selvkritikk og «vil være mer forsiktig i fremtiden». Han får imidlertid sterk kritikk for ikke å ha bedt Meghan om unnskyldning.

Nå føyer en rekke politikere seg til kritikerne og fordømmer Clarkson for kvinnehat og voldelige kommentarer.

– Denne typen språk har ingen plass i landet vårt, og det er uakseptabelt at det ble tiltatt å bli publisert i en landsdekkende avis, heter det i brevet.

Videre krever de at The Sun umiddelbart kommer med «tiltak» mot Clarkson og en unnskyldning til Meghan.

Brevet er signert av politikere fra alle Storbritannias største partier: Toryene, Labour, Liberaldemokratene, De grønne og SNP.

Aldri fått så mange klager

I løpet av kun to dager har Clarksons aviskommentar blitt den mest påklagde artikkelen i Storbritannia noensinne, melder Sky News.

Ved 9-tiden tirsdag hadde den britiske presseregulatoren IPSO mottatt over 17.500 klager på artikkelen.

Clarksons artikkel fikk også flere klager enn IPSO mottok i hele 2021 totalt.

Jeremy Clarksons egen datter har også snakket ut mot farens omtale av hertuginne Meghan.

På Twitter skriver Clarkson selv at spalten var en «klumsete referanse til en scene fra Game of Thrones» og at han er lei seg for å ha forårsaket så mye smerte.

Han har imidlertid ikke beklaget kommentarer som at han hater hertuginnen av Sussex.