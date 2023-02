Kraftige reaksjoner etter russe-spons

– Vi var ikke klar over alvoret, sier daglig leder. Nå tar de umiddelbart grep.

Det nærmer seg årets russetid, og ungdommer landet rundt har kanskje allerede jobbet med å samle inn penger i flere år allerede.

En aktør som har slått seg stort opp i russebransjen er Dugnadssiden.no.

Bedriften hjelper russ med å tilrettelegge for salg av alt fra doruller til sjokoladekjeks.

I 2021 hadde de driftsinntekter på over 32 millioner kroner.

– Synes ikke noe om det

Utvalgte russegrupper kan også inngå sponsoravtaler. De forplikter seg da til å selge 45 doruller per person og 18 valgfrie produkter per person, ifølge et dokument TV 2 har sett.

Men da en russegruppe fra Halden mottok oversikt over hva de skulle få etter å ha gjennomført sin del av avtalen, var det ett punkt som skilte seg ut.

Brun og blid-spons (verdi 10.000 kroner).

– Jeg synes ikke noe om det, sier Maria Nordli.

Datteren hennes er russ i år, og tilhører den nevnte russegruppa fra Halden.

SPONS: Dette viser en oversikt av hva russen kan få i spons. Foto: Skjermdump

Nordli har sammen med foreldrene til resten av jentene på bussen gått sammen og tatt ansvar for å sikre at jentene får en trygg russetid.

Det har de gjort etter en rekke negative oppslag i mediene om aktører som svindler og utnytter russen.

– Helt bak mål

Da Nordli ble klar over at jentene skulle motta spons fra solariumtjenesten Brun og Blid til en verdi av 10.000 kroner, bestemte hun seg for å kontakte Kreftforeningen.

– Jeg ville høre om dette egentlig var greit, sier hun til TV 2.

I en fersk rapport fra Kreftregisteret kommer det frem at over 1000 krefttilfeller årlig kunne vært forhindret, dersom man hadde unngått å bruke solarium.

Kreftforeningen reagerer derfor sterkt på sponsoravtalen.

– Det er helt bak mål. Solarium øker risikoen for å få hudkreft, og risikoen er størst hvis en starter i ung alder. At russen får betalt for dugnadsoppdrag med gavekort på Brun og blid er helt uhørt, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til TV 2.

IKKE GREIT: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross liker dårlig at det gis ut verdikuponger på solarium til ungdom. Foto: Simen Askjer / TV 2

Daglig leder i Brun og Blid, Thorbjørn Frantzen, har blitt forelagt kritikken fra Kreftforeningen.

– Vi selger en lovlig tjeneste der aldersgrensen er 18 år, og vi forholder oss til det, sier han.

Forventer tiltak

I fjor skapte det reaksjoner da bedriften Studentpakken.no delte ut gavekort fra Brun og blid til 125.000 studenter landet rundt.

De la seg senere flat, og innrømmet at de hadde gjort en feilvurdering.

Kreftforeningen mener dette føyer seg inn i rekken av eksempler på målrettet markedsføring av et kreftfremkallende produkt mot en ung målgruppe.

– Denne typen markedsføring viser at det er et stort behov for å regulere solariumsbransjen. Med markedsføringsforbud ville denne praksisen rettet mot russen ikke vært lovlig, sier Stenstadvold Ross.

Foreslår forbud

Helse- og omsorgsdepartementet holder i disse dager på å vurdere alternative tiltak som skal begrense solariumsbruk.

Stenstadvold Ross understreker at de har store forventinger til det som skal komme.

– Denne saken viser hvor viktig det er å ta i bruk de virkemidlene som er tilgjengelige, og vi forventer offensive tiltak i Folkehelsemeldingen som snart skal komme, sier hun.

Kreftforeningen mener et markedsføringsforbud bør være et minimum.

– Men det mest effektive tiltaket vil være å slukke solariumslampene helt.

Frantzen i Brun og Blid fnyser av forslaget til Kreftforeningen.

– De vil nok også at folk ikke skal få være utendørs om sommeren og forby dem dra på ferie til sydlige strøk, skriver han i en e-post til TV 2.

– Russen har ønsket det

Nordli mener Dugnadssiden må være sitt ansvar bevisst.

– De må tenke over hva de gir til unge gutter og jenter.

TV 2 har sendt flere spørsmål til Dugnadssiden og spurt hvorfor de sponser russen med gavekort fra Brun og Blid.

– Vi har hovedsakelig samarbeidet med Brun og Blid fordi russen selv har ønsket dette samarbeidet, noe russen også har bekreftet hvert år, sier daglig leder Anine Thoresen til TV 2.

Hun understreker at de har gått inn i samarbeidet i god tro, med en markedsledende aktør, i det de har fått inntrykk av er en svært regulert bransje.

DISKUTERT BRANSJE: Solariumsbransjen har vært diskutert i mange år. Nå forventer Kreftforeningen grep fra helsedepartementet. Foto: Heiko Junge / NTB

Tar grep umiddelbart

Den daglige lederen avviser at deres kunder har fått utbetaling i form av solkort, men at de har fått verdikuponger som ekstra fordeler.

Thoresen sier at de ikke var klar over alvoret i rapporten fra Kreftregisteret.

– Vi har fått med oss at det har vært mange reguleringer i denne bransjen de siste årene, og da har vi trodd at de nødvendige reguleringene har vært på plass.

Dugnadssiden velger nå å ta grep.

– Vi tar dette på alvor, og kommer til å avslutte samarbeidet for nye kunder, sier Thoresen.

Det blir godt mottatt hos Kreftforeningen.

– Vi er utrolig glade for at Dugnadsiden.no tar dette på alvor, og at de velger å avslutte samarbeidet med Brun og blid med en gang, sier generalsekretæren.