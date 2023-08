Kraftig vekst for «Too good to go»: – Folk ser etter andre alternativer

Brukerne har strømmet til Too good to go det siste året. Nå håper de flere aktører vil være med på suksesshistorien.

Etter at matprisene har skutt i været har matsvinn-appen «Too good to go» opplevd en eventyrlig vekst.

– Det har vært veldig stor etterspørsel etter mat. Vi ser det i sammenheng med at prisene på mat øker, så folk ser etter andre alternativer, sier daglig leder i Too good too go, Johan Ingemarsson.

MATPRISER OG KLIMA: Daglig leder i Too good to go, Johan Ingemarsson, tror både høye matpriser og miljøvennlighet kan ha betydning for appens vekst. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Appen som selger overskuddsmat fra blant annet restauranter, hoteller, butikker og kiosker, har hittil i år opplevd en vekst på 23 prosent.

Og det står ikke på antall brukere. Bare i fjor fikk To good to go-appen 350.000 nye brukere.

– Kundene vil kjøpe mer mat, men vi trenger flere aktører som tilbyr overskuddsmat via appen, sier Ingermarsson.

Kjøper hotellets restemat

TV 2 møtte Too good to go-sjefen, og hotelldirektør Therese Fredriksson, på Scandic Vulkan for å se hvordan det hele fungerer i praksis.

KASTES IKKE: I stedet for å kaste det som ikke blir spist opp av hotellgjestene, pakkes det inn i porsjonsbokser og blir solgt til en billig penge. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Vi har vært en del av Too good to go helt siden 2016, og det er veldig viktig for oss i kampen mot matsvinn, sier direktøren.

Torsdag denne uken var fem måltider fra hotellet kjøpt gjennom appen. Maten Too good to go-brukerne får, er det som ligger igjen etter at hotellets gjester har spist frokost.

– Jeg har bestilt både til meg og to av mine kollegaer, og det er min første gang, sier Monica som har kjøpt tre av dagens fem overskuddsmåltider.

Tar en fjerdedel av prisen

Selv om man aldri vet helt hva man får når man bestiller mat fra Too good to go, er Monica svært fornøyd med bestillingen denne gangen.

Hver boks hun har hentet inneholder rester fra frokostbuffeten hotellgjestene ikke har spist opp.

APPEN: I appen bestiller man måltidet før det skal hentes. Kundene kan enkelt gi tilbakemelding om de ikke er fornøyd med måltidet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det er billig, og man får mye mat for pengene, sier Monica.

To good to go tar utgangspunkt i at mat som skal kastes i hovedsak har en verdi på null kroner. Det betyr billigere mat til forbrukeren, og penger til aktøren som får solgt det de ellers ville kastet.

En gjennomsnittlig pose har en markedsverdi på 140 kroner og selges for 47 kroner. Too good to go tar en fjerdedel av prisen forbrukeren betaler.

– Konseptet bak Too good to go handler om å heller tjene litt, enn ingenting, sier Ingermarsson.

Inflasjonen dempet seg

Torsdag kom de nye inflasjonstallene fra SSB. De viste at konsumprisindeksen økte med 5,4 prosent siden juli i fjor. Samtidig falt Kjerneinflasjonen til 6,4 prosent, noe som styrker tanken på en enkel renteheving til uken.

Torsdag neste uke er det rentemøte i Norges Bank. Spørsmålet i den forbindelse er om sentralbanken vil heve renta med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng. De fleste eksperter tror nå at det går mot det første.

Fra juli i fjor til juli i år steg matvareprisene med 9,2 prosent. Dermed steg matvareprisene med 3,2 prosent fra juni til juli i år. Det har vært flere måneder på rad med økte priser på matvarer. Fra juni i fjor til juni i år var stigningen på hele 13,7 prosent.

I juli var det spesielt økte priser på kjøtt, melk og ost som trakk opp indeksen.

Blant varene som demper tolvmånedersveksten i juli finner vi bensin, diesel og strøm. Fra juli 2022 til juli 2023 falt prisene på bensin og diesel med henholdsvis 15,2 prosent og 21,0 prosent.

– Det har vært store forskjeller i strømprisene siden høsten 2021. Juli i år var den første måneden siden strømstøtteordningen ble innført der ingen av prisområdene landet er delt inn i hadde høy nok markedspris til å kvalifisere for strømstøtte, skriver SSB.