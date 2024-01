Kraftig snøvær gir busskaos

Det kraftige snøværet, som Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel for tirsdag, er ventet å vare til onsdag ettermiddag.

Meteorologene advarer bilister og reisende, som bes om å kjøre etter forholdene og beregne ekstra god tid.

– I dag kan nok være en god dag å la bilen stå, hvis du har mulighet til det, og hvis ikke, så må du ta forholdsregler og kjøre etter forholdene, avpasse farten og holde god avstand, sa trafikkoperatør Kristofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen øst til TV 2 i 7-tiden.

Hun sa da at det foreløpig var mindre trafikk på veiene enn normalt. Likevel har været ført til store problemer, særlig for kollektivtrafikken.

Stengte skoler

Kollektivselskapet VKT har valgt å innstille alle sine ruter i Vestfold onsdag morgen

– Busser vil kjøre i gang igjen fortløpende når de enkelte strekningene de kjører er fremkommelige, skriver de i en trafikkmelding.

Bussinnstillingene fører blant annet til at flere skoleelever må belage seg på hjemmeskole onsdag.

Blant annet blir det ikke ordinær undervisning på de videregående skolene i fylket. Direktør Liv Marit Hansen for opplæring i Vestfold fylkeskommune sier til NRK at årsaken er at bussene er innstilt i dag.

Statens vegvesen ber innbyggerne i Vestfold, Telemark og Agder om å la bilen stå.

– Det er svært utfordrende kjøreforhold, både på riks- og europavegnettet og sidevegene. Så frem til været roer seg; la bilen stå! Så enkelt, og så krevende, sier Tore Jan Hansen i Vegvesenet.

HVITT: Slik så det ut E18 ved Fokserød i morgentimene onsdag Foto: 175.no / Statens vegvesen

Full stans

Også i Fredrikstad er alle busser innstilt, foreløpig fram til klokken 12.



– Det er nå så mye snø at sjåførene ikke ser veien. Snøen fokker seg, og det er ekstremt vanskelig. I tillegg står det biler som stenger en rekke steder, slik at bussene hindres. Totalvurderingen er at vi må tenke sikkerhet for både passasjerer og sjåfører, sier trafikksjef Herman Ravneng i Nobina til Fredriksstad Blad.

I Oslo er flere godt brukte busslinjer er innstilt i Oslo. Blant annet er linjene 20, 21, 28, 31 og 34 foreløpig blitt innstilt framt il klokken 12, viser Ruters oversikt.

Det er også forsinkelser på alle T-banens linjer i hovedstaden.

STOPP: Trikkene står i kø på Jernbanetorget i Oslo onsdag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vanskelig

Trafikkoperatør Key-Nilsen sier brøytemannskapene er ute og gjør det de kan for å holde snøen unna.



– De skal kjøre kontinuerlig gjennom hele dagen, selvfølgelig, men med de snømengdene som kommer nå, er det vanskelig å holde snøen unna. Det vil ta tid, så mest sannsynlig så vil det være utfordrende kjøreforhold stort sett gjennom hele dagen, sier hun og legger til:

– Men vi jobber på.

INNSTILT: Tirsdag ettermiddag meldte Vy om kansellering av flere avganger på grunn av det ventede snøværet. Foto: Lise Åserud / NTB

Innstiller rushtid-avganger

Bane NOR melder i 8-tiden at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Østlandet. De har kalt inn ekstra bemanning for å håndtere snøkaoset.

– Alle som har fri, har blitt spurt om de kan delta i arbeidet onsdag og natt til torsdag. Vi setter inn ansatte som normalt jobber med andre oppgaver, til å hjelpe til med snørydding, er i dialog med våre entreprenører og gjør klar vår maskinpark til innsats, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Toglinjer som er eller kan bli påvirket av snøværet Asker - Kongsvinger - (Charlottenberg), Kongsvingerbanen

Drammen - Dal, Hovedbanen

Drammen - Lillehammer, Dovrebanen

Drammen - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Kongsberg - Eidsvoll, Gardermobanen

Oslo S - Bergen, Bergensbanen

Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen

Oslo S - Jaren, Gjøvikbanen

Oslo S - Rakkestad, Østfoldbanen østre linje

Oslo S - Ski, Follobanen

Oslo S - Stavanger S, Sørlandsbanen

Oslo S - Stockholm, Kongsvingerbanen

Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen

Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje

Skien - Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

Spikkestad - Lillestrøm, Hovedbanen

Stabekk - Moss, Østfoldbanen vestre linje

Stabekk - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Stabekk - Ski, Østfoldbanen Kilde: Bane Nor

Allerede tirsdag ettermiddag meldte Vy om kansellering av flere avganger på grunn av det ventede snøværet.

– Vi har besluttet å innstille en del rushtidsavganger for å sikre forutsigbarhet for kundene resten av uken, skriver Vy.



Det er snakk om rushtid-avganger mellom Skien-Eidsvoll, Lillestrøm-Spikkestad og Stabekk-Ski. De opplyser at det jobbes for å ha busser i beredskap dersom det skulle oppstå situasjoner der det blir behov for det.

FØRE VAR: Flere avganger ble innstilt på forhånd. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby sier at innstilte avganger gir Vy bedre tid til å brøyte strekningene mellom togene. Like etter klokken 7 sier han det foreløpig kun er snakk om små forsinkelser for deres tog.

– Men det er klart det kan oppstå forsinkelser. Det er mange bevegelige deler i et jernbanesystem som må fungere, og det må fungere også når det snør og føyker.

– Hva slags oppfordring har dere til kundene deres i dag da?

– Vi har på forhånd sagt at man bør vurdere om man skal ut og reise i dag. Kle deg godt bruk og appen for å holde deg oppdatert på hvilke tog som går og ikke. I tillegg så bør man beregne ekstra god, sier han.