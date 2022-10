Kraftig politisk uro i Bergen - flertall for mistillit mot byrådsleder Valhammer

– Vi har ikke lenger tillit til at Valhammer klarer å ta dette lederansvaret.

KAOS: Bystyret i Bergen må ta stilling til om de har tillit til om byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har kontroll på at barnevernet i kommunen er forsvarlig etter at en syv år gammel gutt ble funnet fastbundet og mishandlet. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Det er igjen duket politisk kaos i Bergen etter at en syv år gammel gutt ble funnet fastbundet og mishandlet og grove svikt i barnevernstjenesten ble avdekket.

Torsdag kveld varsler et flertall i bystyret at de kommer til å fremme mistillitsforslag mot Roger Valhammer (Ap).

Det trengs 34 representanter for flertall, og tallet var torsdag kveld blitt 37. Slik fordeler stemmene i Bergen bystyre seg:

Høyre: 14

Folkets parti: 8

Sp: 5

Uavhengige: 4

Rødt: 3

KrF: 2

Frp: 1

Sviktet på det mest fundamentale

Høyres bystyregruppe gikk i kveld unisont inn for å fremme mistillit mot byrådsleder Valhammer.

– Bergen kommune har sviktet på det mest fundamentale – å beskytte barn i Bergen, sier gruppeleder i Høyre Charlotte Spurkeland til TV 2.

MISTILLIT: Charlotte Spurkeland, gruppeleder i Høyre, har ikke tillit til Valhammer. Foto: Pål Sørum Schaathun / TV 2

Flere varsler mistillit

Mistillitsdramaet startet allerede på tirsdag, da Bergen SV varslet at de kom til å fremme mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MGD).

Dagen etter varslet Folkets Parti (tidligere FNB) at de ikke hadde tillit til byrådslederen. I kveld konkluderte også Frp, Sp, KrF og Rødt med at de ikke har tillit til byrådslederen.

– Det innebærer at vi retter mistillitsforslaget mot hele Valhammer-byrådet, sier gruppeleder i Frp Marte Monstad til TV 2.

– Valhammer har hatt mange år på å ta grep, men har vært passiv. Jeg føler meg ikke trygg på at dette byrådet er i stand til å gi sårbare barn i Bergen det vernet de skal ha, sier Marte Monstad (Frp). Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra Roger Valhammer.

– Vi har stilt spørsmålstegn ved hvorfor man ikke har tatt et ansvar tidligere, sier Anne Brit Reigstad i Senterpartiet til TV 2.

Hun sier gruppen syns det var for seint å komme med en liste med forbedringstiltak nå.

– Derfor har vi ikke lenger tillit til at Valhammer kan ha dette lederansvaret, sier Reigstad.

Syvåring mishandlet

– Det er umulig å lese dette uten å få vondt i magen. Enten jeg leser det som byrådsleder eller som pappa.

Slik startet Roger Valhammer sin redegjørelse for bystyrets gruppelederne tirsdag morgen.

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen beklaget etter Statsforvalteren avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av blant annet en syv år gammel gutt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Dette handler ikke bare om en rapport, et avvik eller et tilsyn. Dette handler om en syv år gammel gutt som ble bundet fast av faren sin. En voldelig far.

Den 7. august fant politiet gutten mishandlet og fastbundet til en seng. Faren er nå fengslet og siktet for mishandlingen.

32 dager før politiaksjonen hadde faren selv meldt fra til barnevernet.

Gutten er en av barna Statsforvalteren har ført tilsyn på i år. Rapportene avdekket alvorlige mangler og grov svikt fra barnevernets side.

Noen må stå til ansvar

Rapportene slår også fast at dersom barnevernet hadde gjort som de skulle, kunne sakene vært unngått.

Valhammer har beklaget til barna på det dypeste. Det er satt krisestab og byrådet setter inn en rekke hastetiltak.

– Dette skulle vært fanget opp før og noen skulle ha hjulpet dere. Jeg lover at vi skal gjøre alt vi kan for at ingen andre skal oppleve det dere har gjort, sa Valhammer på tirsdag.

Men gruppelederne i bystyret var ikke imponert. Noen måtte stå til ansvar for at to barn nesten døde på byrådets vakt.

La ansvaret under kultur- og sosialbyråd

Det er ikke første gang barnevernet i Bergen får refs for grov svikt.

En rapport fra 2020 slo fast at saksbehandlingen i barnevernet var for dårlig i ni av ti undersøkte saker. Ansatte slutter og gjennomtrekket er stort. De siste to rapportene fra Statsforvalteren avdekket en rekke lovbrudd.

I løpet av de siste seks årene har syv forskjellige byråder hatt ansvar for barnevernet.

Det er også stor uenighet rundt Valhammers avgjørelsen om å legge ansvaret for barnevernet under byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG).

Det er sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) som har ansvar for barnevernstjenestene i Bergen. Mens SV har varslet mistillit mot henne, har Folkets Parti slått fast at mistilliten hører hjemme hos byrådsleder Valhammer. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi mener at Valhammer ikke har tatt det lederansvaret han burde tatt, sa gruppeleder for Folkets parti, Cesilie Tveit, til TV 2 på onsdag.

Peker på Valhammer

– Byrådslederen har feilvurdert sammensetningen av byrådsposter, der en egen sosialbyrådsstilling nylig ble fjernet i en kritisk tid, sier Tveit.

Partiet er det tredje største partiet i bystyret, er enige om å plassere «mistilliten der den hører hjemme»: på byrådsleder Valhammer.

– Det har vært svært stor utskifting av byråder med ansvar for barnevernet. Denne stolleken har gjort arbeidet med å rydde opp utfordrende, og da ligger det øverste ansvaret for dette hos byrådslederen.