Kraftig økning: Voksne med seksuelle tanker om barn ber om hjelp

Årets kampanje for behandlingsprogrammet «Det finnes hjelp» har ført til en kraftig økning i antall henvendelser fra voksne som ønsker hjelp til å håndtere seksuelle tanker om barn.

ØNSKER HJELP: Flere søker hjelp til å håndtere seksuelle tanker om barn. Helsedirektoratet ønsker at enda flere skal ta kontakt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Gjennom tilbudet «Det finnes hjelp» forsøker norsk helsevesen å nå frem til voksne som har seksuelle tanker om barn. Målet er at færre barn blir utsatt for seksuelle overgrep.

Stor økning

Etter at årets kampanje for behandlingstilbudet ble rullet ut i norske byer i begynnelsen av oktober, har henvendelsene økt merkbart.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 113 personer har tatt kontakt via chatten til og med uke 41. 80 prosent av disse er vurdert til å være i målgruppen.

SYNLIG: Kampanjen «Det finnes hjelp» synes på busstopp, sosiale medier, i kinosaler og podcaster over hele landet. Foto: Christian Christensen / TV 2

Overlege ved spesialpoliklinisk enhet på Oslo Universitetssykehus, Anne Wold, tar imot meldingene som kommer inn til chattetjenesten i Oslo. Hun behandler også flere av de som ønsker hjelp utover chattetjenesten, i terapi.

Overlegen forteller at henvendelsene til dem har økt merkbart siden kampanjen ble rullet ut i begynnelsen av oktober.

Fra å ha en henvendelse i uken, er det nå omtrent en henvendelse om dagen på chattetjenesten.

OSLO: Overlege Anne Wold på Oslo Universitetssykehus sier at henvendelsene i Oslo har økt fra en i uka til en om dagen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge spørreundersøkelser har 110.000 menn her i landet hatt seksuelle tanker om barn, ifølge Helsedirektoratet.

Wold påpeker at dette programmet retter seg mot de som ikke er mistenkt eller dømt for seksuelle overgrep.

Føler seg isolert

Først tar de som sliter med disse tankene kontakt med den anonyme chattetjenesten, så kan de selv velge å benytte seg av samtaleterapi. Wold forteller at de som kommer til samtaleterapi føler seg ensomme og stigmatisert.

– De opplever dårlig livskvalitet, de er isolerte, noen er deprimerte, mange strever i intime relasjoner, sier Wold.

Samtidig forteller mange at det å komme til samtaler er som å miste en 25 kilos ryggsekk.

– Det er en stor lettelse og komme hit og endelig kunne snakke med noen om det de går og bærer på, sier Wold.

– Fungerer

Siden tilbudet startet i 2020 er det 150 personer som har vært i ordningen. 2/3 av dem er ferdig behandlet. For de fleste innebærer ikke dette at tankene forsvinner, men at de har verktøyene til å håndtere tankene og følelsene når de kommer.

I følge Helsedirektoratet rapporterer de som er ferdige om at de har fått flere verktøy til å håndtere følelsene de har.

FORNØYD: Kampanjen fungerer bra, mener divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Georg Torgersen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– De opplever bedre livsmestring, mindre psykisk stress, og opplever å være i en mer kontrollert situasjon, sier Torgersen.

Skaper reaksjoner

Men kampanjen har også vakt reaksjoner. Helsedirektoratet mottar henvendelser fra folk som syns kampanjen er ubehagelig.

Torgersen mener man ikke kan lukke øynene for et problem selv om et er ubehagelig.

UBEHAGELIG: Kampanjen har også vakt reaksjoner. Helsedirektoratet mottar henvendelser fra folk som syns kampanjen er ubehagelig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– At det finnes mennesker i dette samfunnet som har slike tanker overfor barn, det er en realitet. Det må vi bare pent forholde oss til, sier Torgersen.

Han mener derfor at det er viktig å etablere et tilbud for å få hjelp, ha kampanjer og gjøre tilbudet kjent.

– Det blir på en måte en del av prisen at noen av oss i samfunnet reagerer på at vi har kampanje og hvordan kampanjen er innrettet, sier Torgersen.