Kraftig økning: – Bileiere klarer ikke å betale

– Her er det ganske fullt, og vi tror det kommer til å bli enda mer fullt i tiden som kommer.

Det sier prosjektleder Preben Fagerholt i Stadssalg mens han viser TV 2 nøkkelskapet til bilene de har ute for salg.

Stadssalg selger gjenstander, oftest biler, på vegne av banker, finansieringsselskap og namsfogden.

– I de fleste tilfellene selger vi bilene til eiere som ikke klarte å betale for seg, forklarer Fagerholt.

– Kraftig økning

Bilene blir som regel levert til Stadssalg av tidligere eier, men i andre tilfeller må Stadssalg fysisk hente bilen. Til slutt selges bilen på nettauksjon.

– Det er mange som vegrer seg for å levere bilen sin til oss. Det er mange som er i noen kriser, men mange føler seg også lettet for å starte et nytt kapittel og bli ferdig med det, sier Fagerholt.

Så langt i år forteller Stadssalg om en kraftig økning i antall biler som ender opp hos dem.

Det mener Fagerholt skyldes trangere økonomi.

– Det har vært en kraftig økning siden starten av 2023. De høye rentene og prisene i samfunnet resulterer i høyere mislighold. Derfor mottar vi flere biler, sier Fagerholt.

– Kan du konkretisere økningen?

– Av konkurransehensyn ønsker vi ikke å gå ut med eksakte tall for økningen, sier Fagerholt.

IKKE OVERRASKET: Prosjektleder i Stadssalg, Preben Fagerholt, er ikke overrasket over at de har fått en større pågang i år. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Fagerholt forklarer at Stadssalg er det siste leddet i verdikjeden, og at det tar tid før saker kommer til dem.

– Mange vil merke dette før oss, men med alle de økonomiske utsiktene som er nå, tror vi det blir en økning i mislighold og av bileiere som ikke klarer å betale for seg, sier han.

Økning i lønnstrekk

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum forteller at de også forventer en økning i antall biler som må bli solgt på grunn av betalingsvansker.

– Vi forventer at det kommer til å bli flere saker, men de fleste skjønner at hvis man ikke klarer å betale for billånet sitt, så bør man selge eller levere tilbake bilen, sier namsfogd Alexander Dey.

Dey forklarer at de har sett en markant økning i utleggsbegjæringer, altså saker der inkassoselskapene gir opp og sender saken til namsfogden.

– De sender saker til oss for at vi skal ta trekk i lønn eller pant i eiendeler. Fra august i fjor økte dette med 43 prosent, sammenlignet med året før. I år ser vi at denne trenden fortsetter, sier Dey.

Drøyt 10.500 flere utleggsbegjæringer ble registrert på landsbasis, sammenlignet med forrige normalår. Økningen fra 2021 var på 60.000.

– Et sunnhetstegn

Inkassoselskapet Intrum har registrert over 20 prosent økning i antall inkassosaker knyttet til billån de siste tre månedene.

Derfor er ikke Dey overrasket over at Stadssalg opplever en kraftig økning. Han mener det er sunt at nordmenn selger biler man ikke har råd til.

– Inkassoselskapene har varslet at det er en økning i mislighold knyttet til billån. Derfor er det et sunnhetstegn at folk leverer tilbake bilene for salg på en ordentlig å organisert måte, sier Dey.

DYRT: Namsfogd i Oslo, Asker og Bærum, Alexander Dey, forteller at det er dyrt å misligholde og anbefaler alle å ta kontakt med inkassoselskapene tidlig. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Namsfogden forteller at det kan ta lang tid før de mest alvorlige økonomiske problemene vil komme til syne.

– Men dette er en bølge som kommer til å vokse. Vi tror at det vil komme enda mer mislighold utover året, sier Dey.

Opprett kommunikasjon

Inkassoregisterets daglig leder, Lene Drange, frykter at økningen i biler som må bli solgt og leasingavtaler som må avsluttes på grunn av manglende betaling, bare er begynnelsen.

– Det er noen dårlige indikatorer på at folk har for mye gjeld og for høye forpliktelser i forhold til inntekten. Dette er bare starten, og det kan bli langt verre for enkelte, sier Drange.

Dersom man har fått en inkassosak knyttet til billånet, oppfordrer Drange å opprette kommunikasjon med inkassoselskapene tidlig.

– Snakk med inkassoselskapet og prøv å få drøye bilsalget slik at man får solgt bilen selv, istedenfor at den blir solgt gjennom tvangssalg. Det er inkassoselskapene som styrer denne prosessen, og de bistår hvis det ikke er for sent, sier Drange.

UTSETT SALGET: Om du har mulighet, bør du utsette salget av bilen din, sier Lene Drange. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Utsett salget

Likevel forteller Drange at det kan være krevende å få en god pris for bilen i dag, på grunn av nye reguleringer som trådte i kraft etter nyttår.

– Markedet litt annerledes. De dyreste og nyeste el-bilene får nå moms og økt vektavgift, mens Tesla har senket prisen på nye elbiler med 100.000 kroner, sier Drange.

Derfor mener hun at det kan være taktisk å vente med bilsalget om man kan.

– Hvis man ikke har råd til å beholde bilen, kan det være lurt å utsette salget og vente noen måneder. På den måten kan markedet roe seg ned og man kan få en bedre pris for bilen, sier Drange.