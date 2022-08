Kraftig nedgang i båtskader i sommerferien

MILION: Antallet fritidsbåter i Norge er nå over én million. Her fra Middagsbukta i Oslofjorden. Foto: Torstein Bøe / NTB

Første kvartal i år var det en økning i antall båtskader på 17 prosent, men i sommer er alt snudd på hodet, viser tall fra Tryg Forsikring. Det som er nesten en halvering i antall båtskader i juni og juli, ser ut til å fortsette også i august.

Det ble solgt rekordmange fritidsbåter under pandemien, og i kjølvannet av salget ble det rekordmange båthavarier i fjor. I forkant av årets sommer var det ventet enda flere skader enn i fjor på sjøen.

– Selv om været spesielt på Vestlandet har vært dårlig er det først og fremst de høye prisene på drivstoff som trolig har bidratt til at båtfolket har vært langt mindre på sjøen i sommer. Mange gjestehavner melder også om langt færre besøkende med båt enn normalt, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Han påpeker også at folk slakker ned farten for å spare drivstoff, og med lavere fart senkes også risiko for båtulykker.