Kraftig mangelvare på diabetesmedisin: – Alvorlig

Den enorme etterspørselen av Ozempic gjør at produsenten nå kommer med en klar beskjed.

MANGELVARE: Etterspørselen etter diabetesmedisinen Ozempic har vært så høy at den nå er mangelvare på den i store deler av verden. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

TV 2 har i flere saker satt fokus på den enorme etterspørselen etter diabetesmedisinen Ozempic til behandling av overvekt.

Fra april i fjor til oktober i år har salget av Ozempic på hvit resept økt med 650 prosent, ifølge Legemiddelverket.

– Større enn forventet

Det er den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk som står bak diabetesmedisinen.

Selskapets norske pressekontakt Tor Egil Frostelid sier til TV 2 at de er overrasket over etterspørselen.

– Den har vært større enn forventet i store deler av verden, sier han.

Ozempic er ikke godkjent for bruk til behandling av overvekt i Norge. At medisinen likevel skrives ut til pasienter som ikke har diabetes, splitter norske leger.

VIL IKKE TILBY: Daniel Sørli ved Dr. Dropin ønsker ikke tilby Ozempic til sine pasienter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ozempic er en medisin som brukes av mange som vektreduksjon. Den har et enormt potensiale og er noe mange er ute etter. Men man vet ikke helt sikkert hvor trygt det er å bruke den, hvilke langtidseffekter det har, og hvordan det påvirker en egentlig frisk kropp å bruke den, sier lege og gründer av Dr. Dropin, Daniel Sørli.

Anbefales ikke

Sørli er tydelig på at han mener man burde vente med å bruke Ozempic for behandling av overvekt før man vet mer om effektene.

Frostelid i Novo Nordisk sier at heller ikke de anbefaler å bruke medisinen til dette formålet.

– Vi anbefaler ikke bruk av legemidler utenfor den godkjente medisinske indikasjonen. Ozempic er godkjent for bruk til behandling av pasienter med diabetes type 2.

På grunn av den enorme etterspørselen både i Norge, og i andre deler av verden, har det ført til kraftig mangelvare av medisinen.

Mangelvare

Årsaken er en kombinasjon av høyere etterspørsel enn vanlig samt midlertidige kapasitetsutfordringer på enkelte fabrikker.

POPULÆRT: Oppmerksomheten rundt Ozempic er enorm verden over. På TikTok har emneknaggen nesten 300 millioner visninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I Norge overvåker vi og styrer lagersituasjonen tett for å sikre at legemiddelet distribueres så raskt som mulig. Vi tar situasjonen alvorlig og er i dialog med Statens Legemiddelverk om utfordringene, sier Frostelid.

Han utdyper at mangelsituasjonen vil være periodisk, og at det vil vedvare et stykke ut i 2023.

– Stor forvirring

Jøran Hjelmesæth er seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Han mener legene tar et alt for stort ansvar når de skriver ut denne medisinen med vektreduksjon som formål.

– Det er nå en stor forvirring blant fastleger i hele Norge, for de skjønner ikke forskjellen på Ozempic, Zaxenda og andre fedmereduserende medisiner, sier Hjelmesæth.

KRITISK: Det er et stort problem at noen fastleger skriver ut Ozempic som slankereduserende medisin. Det mener Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Ved bruk av Ozempic som vektreduserende medisin forsterker man denne forvirringen blant fastleger, og de må prøve å forstå at de selv tar en stor sjanse ved å skrive ut denne medisinen til pasienter.

Beskjed til legene

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier at bruken av Ozempic nå er nødt til å begrenses.

– Det bør begrenses til pasienter med diabetes, og som ikke har annen behandling. Vi ønsker derfor ikke at leger skal skrive ut Ozempic på hvit resept, sier hun.

Legemiddelverket understreker at de foreløpig ikke anser mangelen som kritisk for diabetespasienter, da det fins andre alternativer.