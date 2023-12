Kraftig lavtrykk på vei – her skal det pøse ned

Før plussgradene tar over store deler av landet til helgen så blir det et aldri så lite kuldesjokk igjen🥶



Det blir nordavind over hele landet, så temperaturene skal bikke nedover. På onsdag ligger det an til at vi kan nå -30 grader de kaldeste stedene både i sør og i nord❄️🧤🧣 pic.twitter.com/k3sdNWQgJp