Kraftig kritikk mot Statens vegvesen: – En skandale

BRUMUNDDAL (TV 2): Vegvesenet kritiseres for manglende handlekraft etter at Tretten bru kollapset.

På årsdagen for kollapsen av Tretten bru har Statens havarikommisjon lagt frem sin første av to rapporter om årsaken til at det skjedde.

Der kommer det frem at brua trolig kollapset som følge av utmatting, altså at den hadde vært utsatt for svekkelse over tid.

– Belastningen på brua da den kollapset, var betydelig lavere enn det den var prosjektert for, heter det i rapporten.

Statens vegvesen ble varslet om store svakheter ved konstruksjonen seks år før kollapsen, men ingenting ble gjort.

Regionleder Guttorm Tysnes i Norges Lastebileierforbund sier til TV 2 at det er helt utrolig at det kunne skje.



– Her får vi være glad for at det ikke har gått liv. Det kunne det har gjort. Vi føler det er gamblet med folks liv og helse når det ikke er slått alarm.

– I våre øyner er det en skandale, fordi vi er opptatt av sikkerhet. Det burde også Statens vegvesen vært i denne saken.



Kritiserer Vegvesenet

Havarikommisjonen er kritisk til at Statens vegvesen ikke gjorde tilstrekkelig oppfølging av Tretten bru etter at det ble avdekket svakheter etter kollapsen av Perkolo bru i 2016.

Vegvesenet skriver i en pressemelding at de stiller seg bak vurderingene og anbefalingene i rapporten til Havarikommisjonen.

– Når vi nå sitter med fasiten for hvorfor Tretten bru kollapset, så må vi beklage at dette skjedde og sørge for at dette aldri skjer igjen, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

KOLLAPSET: Tretten bru kollapset og falt ned i Gudbrandsdalslågen og E6 i Øyer kommune 15. august 2022. Foto: Lars Nyland / TV 2

– At brua kollapset, er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder at anbefalingene om forsterkning fra 2016 ikke ble fulgt opp. Hvordan det kunne skje må vi til bunns i og lære av. Vi støtter derfor fullt ut beslutningen om å gå videre med undersøkelser.



– Høres ikke bra ut

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ser like alvorlig på hendelsen i dag som da det skjedde.

ALVORLIG HENDELSE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier brokollapsen er en alvorlig hendelse. Her på Tretten i Øyer etter hendelsen i fjor. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Hva synes du om at det er blitt varslet, så ser vi at brua flere år etterpå kollapser?

– Det er selvfølgelig ikke noe man ønsker er en bra sak. Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Så her må man selvfølgelig komme til bunns i hvordan det kan skje, sier han til TV 2.

– Vil du kalle det en skandale?

– Begrepet skandale skal vi sikkert ta ut når det er grunnlag for det.

– Men det er blitt varslet.

– Ja, det er blitt varslet. Jeg veldig opptatt å finne ut av hvordan det kan skje. Derfor har Statens vegvesen satt i gang en ekstern gjennomgang. Det er jeg støttende til jeg. Det tror jeg er klokt sånn at man finner de svarene. Det tror jeg samfunnet forventer å få svar om.

SV krever granskning

SVs transportpolitiske talsperson sier i en epost til TV 2 at dette ikke var en uventet kollaps.

– Dette er krise og fullstendig uforståelig. I et brev fra våren 2016 skriver Vegvesenet til Vegdirektoratet at det er funnet store svakheter ved Tretten bru, sier Mona Fagerås, SVs transportpolitiske talsperson.

STORTINGSGRANSKNING: SV kommer til å kreve en stortingsgranskning av kollapsen av Tretten bru. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun påpeker at konsekvensene kunne ha blitt enorme og viser til at blant annet 17. mai-toget på Tretten har gått over brua.

– SV på Stortinget kommer til å kreve en granskning. Noe slikt må aldri skje igjen, sier hun.

En rekke hypoteser

I rapporten har Havarikommisjonen undersøkt en rekke hypoteser til årsaken til kollapsen.

De er basert på eksterne innspill og tilgjengelig grunnlagsmateriale. Samt egne undersøkelser og testing av elementer fra kollapset bru.

Rapporten finner også at brua var prosjektert etter den tidligere norske standarden, som ikke hadde retningslinjer for kontroll mot blokkutrivning som bruddform.

Blokkutrvivning vil si at treverket ryker akkurat der treverket er festet til metallet.

EVAKUERING: Slik evakuerte føreren av personbilen som var på brua da den kollapset. Foto: Statens havarikommisjon

Tretten bru kollapset uten forvarsel tidlig om morgenen 15. august i fjor. En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen ble fysisk skadd.



– At det kun var to kjøretøy på brua da den kollapset og ingen biler under brua på E6, var vesentlig for at skadeomfanget ikke ble større, skriver Havarikommisjonen.



30. juni i år åpnet en midlertidig ny bru for bilister. Brukollapsen er anslått å koste minst 300 millioner kroner.