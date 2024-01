Kraftig brann i Vestby: – Farlig gass i området

Nødetatene har rykket ut til en brann som startet i en garasje i et næringsområde i Vestby søndag formiddag.

– Det er full fyr og vi jobber for å hindre spredning, men slukkearbeidet er vanskelig fordi det blåser mye på stedet, sier Kjell Nesset ved 110-sentralen til TV 2.

Ifølge brannvesenet er bygget på rundt 500 kvadratmeter. Brannen har også spredt seg til et nabobygg.

– Vi har ikke helt kontroll på situasjonen, sier Nesset.

SPERRER VEIEN: Politiet har sperret av veien etter en kraftig brann i lagerbygg i Vestby. Foto: Javad Parsa / NTB

Operasjonsleder Melissa Krag sier til TV 2 at brannen startet i forbindelse med sveising. Politiet tar derfor høyde for at det er gass under trykk på stedet.



– Brannvesenet satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Da gassen under trykk, i verst tenkelige tilfelle kan eksplodere.

Politiet er foreløpig ikke kjent med om at noen har fått i seg røyk eller er skadet.

– Brannvesenet melder om tykk, sort røyk i området. Nå har brannen spredt seg til et lager, og det er meldt at det er mulig at det er personer inne i lokalet, sier Krogh.

Det er svært kraftig røykutvikling på stedet og farlig gass i området, opplyser politiet. De oppfordrer folk til å holde seg innendørs.

– Vi har sperret ned flere trafikkårer inn mot stedet på grunn av røyk. Nå begynner imidlertid røyken å avta noe. Det er heller ikke så mye røyk at det påvirker E6 eller toglinja, sier Krag til TV 2 klokken 11.45.

Politiet fikk melding om brannen klokken 10.13.