Kraftig brann i trehusmiljø – har spredt seg

Klokken 03:30 brenner det fremdeles på stedet. Brannvesenet jobber med å forhindre at brannen blusser opp igjen.

– Brannvesenet vil holde på med slukking i mange timer fremover. Det er krevde forhold, og det står gjennom taket, sier innsatsleder ved politiet i Trøndelag, Marie Fossen Bredeli, til TV 2 på stedet.

– Alle personer er gjort rede for. Det er 18 personer som er evakuert, de er sendt til et evakueringssenter, sier innsatsleder.

Ingen personer skal være skadd som følge av brannen.

Både beboere fra det brennende bygget, samt naboer i nærliggende boliget, er blant de evakuerte.

Uoversiktlig

Det var klokken 01:30 natt til tirsdag at politiet i Trøndelag ble varslet om brannen i Levanger, og alle nødetater rykket ut til stedet.

Den første meldingen gikk ut på at det brant i en leilighet i det ene bygget.

– Dette spredte seg fort til det andre bygget, sier innsatsleder Bredeli på stedet. Bilder fra stedet viser at de to byggene står tett inntil hverandre.

Operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Else Stokkebø, opplyser at brannen har vært uoversiktlig. Det ble først meldt at mellom tre og fire personer ikke var gjort rede for. Det ble senere bekreftet at ingen personer var savnet.

– Det var de første timene uklart hvor alle beboerne var, men i halv fire-tida var alle gjort rede for, skriver Levanger kommune i en pressemelding.



– Tragisk hendelse

– Det er gamle trebebyggelser som brenner, sier Stokkebø til TV 2.



Området regnes som et trehusmiljø av nasjonal verdi, ifølge Riksantikvaren. Trehusmiljøet ble vernet i 2018.



– Det er en tragisk hendelse som har rammet trehusbyen. Vi er nå først og fremst glade for at alle er gjort rede for. Kriseteamet står klar til å hjelpe de som har vært berørt av brannen, sier kommunedirektør Peter Ardon i Levanger kommune i en pressemelding.