Kraftig brann i historisk trehusbebyggelse: – Tragisk

I morgentimene tirsdag har brannvesenet kontroll og de synlige flammene er slått ned. Lokale brannvesen står igjen og jobber med det resterende slokkearbeidet etter den kraftige brannen i Levanger sentrum.

– Vi har fått rekvirert en gravemaskin for å røske ned tak og komme til der det ennå er varme. sier vaktleder Stig Lunde i brannvesenet i Trøndelag til TV 2.

Det er hus i den historiske Trehusbyen i Levanger som er totalskadd i brannen. Flere er husløse.

Området hvor det har brent regnes som et trehusmiljø av nasjonal verdi, ifølge Riksantikvaren. Trehusmiljøet ble vernet i 2018.

– Det er en tragisk hendelse som har rammet trehusbyen. Vi er nå først og fremst glade for at alle er gjort rede for. Kriseteamet står klar til å hjelpe de som har vært berørt av brannen, sier kommunedirektør Peter Ardon i Levanger kommune i en pressemelding.

Utfordrende

Det ryker fremdeles fra stedet, og det kan være åpne flammer i hulrom, sier Lunde litt før 8.

Den gamle bebyggelsen har ført til vansker med slokkingsarbeidet gjennom natten, opplyste politiet til TV 2 tidligere.

– Det er en gammel bygård som er påbygd mange ganger. Det er flere steder som er vanskelige å komme til, og det er derfor de har bestemt seg for å grave litt, sier Lunde.

Det er 20 personer som er evakuert. 12 av disse er eldre personer fra et nabobygg, som ble evakuert som følge av fare for spredning. Alle personer er gjort rede for, opplyser innsatsleder Marie Fossen Bredeli

De evakuerte er sendt til Backlund Hotell.

Ingen personer skal være skadd som følge av brannen.

GAMLE TREHUS: Husene som brenner er en del av det fredede historiske trehusmiljøet i Levanger. Foto: Jan Arne Austad / TV 2 Les mer GAMLE TREHUS: Husene som brenner er en del av det fredede historiske trehusmiljøet i Levanger. Foto: Jan Arne Austad / TV 2 Les mer GAMLE TREHUS: Husene som brenner er en del av det fredede historiske trehusmiljøet i Levanger. Foto: Jan Arne Austad / TV 2 Les mer

Uoversiktlig

Det var klokken 01:30 natt til tirsdag at politiet i Trøndelag ble varslet om brannen i Levanger, og alle nødetater rykket ut til stedet.

Den første meldingen gikk ut på at det brant i en leilighet i det ene bygget.

– Dette spredte seg fort til det andre bygget, sier innsatsleder Bredeli på stedet. Bilder fra stedet viser at de to byggene står tett inntil hverandre.

MYE RØYK: Det brenner godt i gammel trebebyggelse i Levanger. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Else Stokkebø opplyste til TV 2 at brannen har vært uoversiktlig. Det ble først meldt at mellom tre og fire personer ikke var gjort rede for. Det ble senere bekreftet at ingen personer var savnet.

– Det var de første timene uklart hvor alle beboerne var, men i halv fire-tida var alle gjort rede for, skriver Levanger kommune i en pressemelding.



– Tragisk hendelse

Det er to eldre trehus som har brent natt til tirsdag. Politiet opplyser at byggene trolig vil bli totalskadd, og at flere personer nå er husløse.

BRANN: Det brenner kraftig i en bygård i Levanger. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Kirkegata er stengt vest for krysset i Brugata inntil videre.