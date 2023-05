Kraftig brann i gammel bygård – har spredt seg

Det brenner kraftig i en gammel bygård i Levanger sentrum natt til tirsdag. Brannen har spredt seg og politiet har iverksatt evakuering av beboere, opplyser operasjonsleder Else Stokkebø til TV 2.

Det er full overtenning i bygget. Alle nødetater er på stedet, og brannvesenet har startet slukking.

– Det er gamle trebebyggelser som brenner. Siste oppdatering er at de brenner kraftig, sier Stokkebø til TV 2.

Trønder-Avisa skriver at gården som brenner er en av de eldste bygårdene i Levanger, og at brannen har spredt seg til ytterligere en bygård.



Politiet varslet om brannen klokken 01:40 natt til tirsdag.



Uoversiktlig

– Alt av tilgjengelig mannskap i Levanger er på stedet. Vi får også bistand fra Verdal, forteller 110-operatør Eirik Helland ved Midt-Norge 110-sentral til NTB.

Han opplyser at situasjonen er uoversiktlig og at evakuering pågår. Det er ikke kjent om noen er savnet.

#Levanger:Brann i bygård i Levanger sentrum, full overtenning. Alle utryknings enheter rykker til stedet — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 16, 2023

– Brannen har spredt seg til et annet bygg, men hvor alvorlig dette er vet vi ikke, sier 110-operatøren, som legger til at det er stor røykutvikling og at naboer som kan bli rammet av røyken nå blir evakuert.

Politiet har ikke oversikt over hvor mange som er rammet.

– Vi har ikke kontroll på hvor mange som er rammet og har ikke oversikt over antall beboere. Det jobber patruljene våre med å skaffe, sier operasjonsleder Else Stokkebø i Trøndelag politidistrikt.

Hun forteller at de har varslet kommunen, som skal stille lokaler til rådighet for de evakuerte. Hvor dette blir er ikke avklart.

Fredet trehusmiljø

Bygningen som brenner er en del av det fredede historiske trehusmiljøet i Levanger. Området regnes som et trehusmiljø av nasjonal verdi.

– Det er et eksempel på urbane trehusmiljø slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet, og det er godt bevart, sa daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da området ble vernet i 2018.

Trehusene i Levanger ble bygget mellom 1896 og 1904, da det ble innført murtvang som følge av bybrannen i Ålesund i januar samme år.