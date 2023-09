Kraftig brann i flere sjøhus – to ungdommer siktet

To ungdommer er siktet etter at flere sjøhus har brent kraftig natt til torsdag. Vitner har meldt om observasjon av fyrverkeri eller nødbluss like før. Nå

– Det er en veldig kraftig og stor brann. Det er fare for spredning, sier Christer Gilberg, vaktleder i 110 Sør-Vest, til TV 2 like etter midnatt.

Natt til torsdag har det brent i flere sjøhus, i et bedriftsbygg og i en lekter i Hommersåk i Sandnes. Politiet opplyser at husene ikke skal være bebodd.



Klokken 00:30 opplyser politiet at et naust er nedbrent. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men brannmannskaper fra både Riska, Stangeland og Varmen stasjon vil forbli på stedet utover natten.

Politiet har siktet to ungdommer i forbindelse med brannen.

– Den ene er innsatt i arrest og den andre blir ivaretatt av Barnevernet, skriver politiet på X / Twitter.

Årsaken til brannen er ennå ukjent, men politiet har mottatt flere tips i saken.

JOBBER PÅ STEDET: Politi og brann er på stedet og jobber med å få kontroll på den kraftige brannen natt til torsdag. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Flere vitner har meldt om bruk av fyrverkeri eller nødbluss i området like før brannen ble oppdaget, skriver politiet på X / Twitter.

Det var rundt klokken 23:30 onsdag kveld at politiet ble varslet om kaibrannen i Sandnes. Meldingen gikk først ut på at det brant i et naust, og at den hadde spredd seg videre til andre bygg i nærheten.

– Det var åpne flammer på stedet, og etter kort tid melder brannvesenet at det har spredd seg til et nabobygg, sier innsatsleder Kjetil Østrått til TV 2.

NEDBRENT: Minst ett naust har brent ned som følge av brannen natt til torsdag. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Operasjonsleder Dag Stenkhoff ved politiet i Sør-Vest opplyser til TV 2 at det er snakk om et kaiområde i Sandnes, og at det er tettbygd på stedet. Ifølge vaktleder for 110 blåser det per nå utover mot sjøen.

– Det ene bygget har brent til grunnen og et annet har store materielle skader, sier innsatsleder Kjetil Østrått til TV 2.



Politiet fikk melding om brannen klokken 23:38 onsdag kveld.