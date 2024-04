Kraftig brann i Bergen – evakuerer studentboliger

Artikkelen oppdateres!

Det har oppstått kraftig brann i et industribygg på Møllendal i Bergen sentrum. Beboere i nærliggende studentboliger har blitt evakuert, opplyser politiet onsdag morgen klokken 05.45.

En rekke bygg er evakuert, men det er ikke oversikt over antall evakuerte personer. Det er per nå ikke meldt om skadde personer.

Brannvesenet jobber fremdeles med å slukke brannen. Politiet opplyser klokken 06.38 at de har kontroll, og at det ikke lenger er spredningsfare til andre bygg.

Foto: Svein Erik Giskegjerde / TV 2

Brenner hos BIR

Politiet opplyser at det brenner i renovasjonsselskapet BIR sitt anlegg. Det er ikke kjent nøyaktig hva som brenner eller hva som befinner seg inne i industribygget.

EVAKUERT: Mange studenter ble evakuert fra boligene sine tidlig onsdag morgen. Foto: Svein Erik Giskegjerde / TV 2

Politiet opplyste innledningsvis at det var fare for at brannen skulle spre seg videre inn i anlegget og til et lager. Dette er det nå kontroll på.

– Fare for spredning til BIR sin lagerhall som ligger foran bygget som brenner, opplyste politiet tidligere onsdag morgen.

Foto: Svein Erik Giskegjerde / TV 2

– Brannvesenet har omringet brannen. Brannvesenet mener å ha god kontroll for å hindre spredning til studentboligene, opplyser de videre.

En del beboere får gå tilbake til leilighetene sine.



– «Kom deg ut så fort som mulig»

I følge nettstedet Architecture Norway, består studentboligene av så mange som 727 boenheter.



Alice og Andrea er blant de evakuerte studentene i Bergen. Tidlig onsdag morgen havnet de mitt i brann-dramaet.

– Jeg innså hvor alvorlig det var fordi en venn av meg, som bor på et rom enda nærmere brannen kjente varmen og lukten fra brannen. Jeg ble redd på hans vegne og han sa: Kom deg ut så fort som mulig, sier Andrea til TV 2.



EVAKUERT: Alice og Andrea er blant de evakuerte studentene i Bergen. Foto: Svein Erik Giskegjerde / TV 2

– Vi hørte alarmen og bestemte oss for å gå ut, som man jo gjør. Da vi kom ut så vi hvor stor brannen var og at politiet var på plass, sier medstudent Alice.

– Det er første gangen jeg ser en så stor brann, sier hun videre.



Møllendsdalsveien mellom Solheimsviken og Møllendsdalbakken er helt stengt for trafikk.

Foto: Svein Erik Giskegjerde / TV 2

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Vest politidistrikt onsdag morgen.

Vest politidistrikt meldte om brannen klokken 05.45 onsdag morgen.