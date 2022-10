Kraftig advarsel om strøm-vinteren: – Dette er en ond spiral

Bekymringer for strømsituasjonen brer seg i sørnorske kommuner. Nå frykter Time-ordfører Andreas Vollsund (H) en blytung vinter for kommunen, innbyggerne og næringslivet.

Med høst- og vinterkulda i anmarsj, skrur Time kommune ned temperaturen i klasserom, barnehager, idrettshaller og på kommunale kontor.

Det høres kanskje rart ut, men de er nødt til å gjøre det.

– Vi har fått 12 millioner kroner i økte strømutgifter. Hadde vi ikke hatt langsiktige avtaler, hadde ekstraregningen blitt på 30 millioner. Vi må kutte der vi kan, sier Time-ordfører Andreas Vollsund (H).

I likhet med en rekke andre kommuner i Sør-Norge, har strømkrisen smelt som en rambukk inn i Time sitt årsbudsjett.

LYTTER: Ordfører Andreas Vollsund (H) sier han tenker mest på dem som har minst om dagen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Slik strammer de inn

På rådhuset i administrasjonssenteret Bryne, har ordføreren nettopp diskutert strømtiltak med formannskapet når TV 2 ringer.

I tillegg til senking av temperatur, skal alle kommunale bygg nå slå av lys når folk ikke er til stede.

Alle gatelys skal ha dempet lysstyrke, og nybygg skal isoleres godt og ha strømeffektiv utforming.

De kommende årene skal kommunen hente inn økt energi via solceller, og en dedikert koordinator skal ha ansvar for energieffektivisering i kommunen.

– Vi har valgt å ikke senke temperaturen i bygg med eldre og syke, eller senke temperaturen i basseng til folk som trenger varmtvannsbad. Hvis strømsituasjonen forverrer seg, må vi likevel vurdere flere tiltak, sier Vollsund.

STRØMBEHOV: Snart er det november, og da begynner vinterkulda for alvor å komme krypende i flere deler av landet. Foto: Paul Kleiven

Stor TV 2-undersøkelse

Det er alvor nå. Kalenderen viser midten av oktober, og strømprisen kryper oppover i de tre sørlige, dyre strømregionene.

I september var snitt-strømprisen på Bryne 4,4 kroner per kWh. Når kulda kommer, er det flere som venter at den vil øke ytterligere.

TV 2 har gjort en stor spørreundersøkelse blant nesten 150 kommuner i Sør-Norge.

77 av dem har svart, og resultatet er krystallklart. Et stort flertall er bekymret for strømsituasjonen de kommende månedene.

Time-ordføreren er ikke overrasket.

– Jeg tenker dette er alvorlig. Skal tro om regjeringen har glemt oss? Nå skal jeg ikke syte på vegne av Time, men jeg tenker først og fremst på innbyggerne våre og næringslivet, sier Vollsund.

Roper varsko

Ordføreren sier han har fått flere henvendelser fra bedrifter og privatpersoner som sliter med å få endene til å møtes.

Private husholdninger får riktignok strømstøtte, men totalbelastningen med økt strømpris, renteheving og økte matpriser gir en totalbelastning som får folk til å skjelve.

– Vi har sett 40 prosent økning i antall personer som tar kontakt med Frelsesarmeen for å få mat, og Blå Kors har begynt å dele ut gratis klær. Folk har rett og slett mindre å rutte med, sier ordføreren.

MØTEAKTIVITET: Det er hasting fra møte til møte når kommunebudsjettet skal balanseres. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Samtidig får han varsko fra lokale firma som sier de ikke får nok strømstøtte til å kompensere for økte utgifter.

Dette skjer i kombinasjon med at kunder handler mindre på grunn av strammere økonomi.

– Dette er en ond spiral, og det er mest synd på dem som har minst fra før. Jeg er redd dette kan bli en mørk vinter for veldig mange, og at totalbelastningen blir for stor, sier Vollsund.

SLITER: Tomme stoler ved uteserveringen på et av spisestedene i administrasjonssenteret Bryne. Ordføreren sier restaurantbransjen rammes hardt av strømprisene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Regjeringen: stor forståelse

I serien om spørreundersøkelsen og norske kommuner som sliter med strømregninger, har TV 2 tidligere skrevet om Bømlo kommune og lokalt næringsliv som sliter der.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har sagt til flere medier at han har stor medfølelse for situasjonen til lokale bedrifter, og at regjeringen jobber blant annet med fastprisavtaler til gunstigere priser.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har også sagt til TV 2 at han har stor forståelse for at flere kommuner synes strøm-situasjonen er utfordrende.

LYTTER: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skriver at det er en spesielt krevende tid i Europa med energikrise og kraftig prisvekst. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Kommunaldepartementet har blitt forelagt poengene til Time-ordføreren, og sier Gjelsvik sin tidligere uttalelse også gjelder i denne saken.

Statsråden skriver blant annet at regjeringen vil prioritere kommunene i budsjettet for 2023.

«Kommunene er samla sett godt rusta til å håndtere strømutgiftene og andre økte kostnader samtidig som de fortsetter å gi innbyggerne gode tjenester. Men det er store variasjoner mellom kommunene, og enkelte får det mer krevende enn andre», skrev Gjelsvik i en e-post til TV 2.

Slik kan du spare en tusenlapp på strømregningen, se video:



Vanskelig situasjon

På spørsmål om hvor tøff situasjonen faktisk er for den enkelte kommune, svarer hele 76,7 prosent at det er «krevende» eller «veldig krevende».

På samme tid, svarer et overveldende flertall at de nå leter etter måter som gjør at de kan kutte kostnader til strømutgifter.

Ønsker mer penger

Selv om kommuneøkonomien er stram, er Time i en heldigere situasjon enn mange andre.

Kommunen er fjerde største eier i Lyse Energi, og tjener litt penger på å selge kraft.

HÅPER: Time-ordfører Andreas Vollsund (H) ønsker at regjeringen vil gi mer til kommunene i tiden som kommer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den nye grunnrentebeskatningen og høyprisbidragene til kraftselskapene gjør likevel at Time sitter igjen med flere titalls millioner færre kroner enn først beregnet.

– Regjeringen må ikke glemme de som bor i områdene som blir mest påvirket av strømprisen. Vi ønsker pengene fra Lyse som kan brukes til kompenserende tiltak for de som sliter mest i de utsatte kommunene, sier Vollsund.