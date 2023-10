Kraftig advarsel: Falske slankesprøyter på avveie

POPULÆRT: Diabetesmedisinen Ozempic brukes av mange til å gå ned i vekt. Det har ført til en mangelsituasjon over hele verden. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Flere europeiske land har avdekket at falske Ozempic-sprøyter selges til pasienter.

De siste årene har stadig flere tatt i bruk diabetes-medisinen Ozempic til behandling av fedme, noe som har ført til kraftig mangelvare på medisinen i hele verden.



Nå har det dukket opp falske varianter av denne medisinen til salgs i EU og Storbritannia, ifølge Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Det får flere til å advare om alvorlige helsekonsekvenser.



DIABETESMEDISIN: Ozempic er en medisin først og fremst for pasienter med diabetes type 2. Men siden en av bivirkningene er vektreduksjon, er den også svært populær til dette formålet. Foto: Aage Aune / TV 2

Viktig påminnelse

Både EMA og lokalt politi i landene hvor den falske medisinen har blitt oppdaget, undersøker nå saken. Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak forfalskningene.

Legemiddelinspektør i Legemiddelverket Line Saxegaard sier at de er kjent med varslene om falske Ozempic-pakninger i Europa.

– Vi var i kontakt med de norske grossistene da dette ble kjent for å undersøke deres innkjøp av Ozempic, sier Saxegaard til TV 2.

FØLGER MED: Legemiddelinspektør Line Saxegaard i Legemiddelverket sier de følger nøye med om falske legemidler sirkulerer i Norge. Foto: Simen Askjer / TV 2

Så langt er det ikke avdekket falske forpakninger i legale legemiddelkjeder i Norge.

– Men alle apotek er påminnet viktigheten av å benytte verifiseringssystemer for legemidler, sier legemiddelinspektøren.

– Alvorlige helseproblemer

Ifølge EMA oppsto mistanken om at man sto overfor forfalskede sprøyter da en pakke ble forsøkt scannet hos en grossist, og serienummeret viste seg å være inaktivt.

De kommer derfor med en kraftig advarsel til pasienter som mistenker at de kan ha kjøpt falske sprøyter.

– Dette kan føre til alvorlige helseproblemer, skriver EMA.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med EMA, men de har ikke besvart våre henvendelser.

Ekte vs. fake

Tyskland er ett av landene som har avdekket falske Ozempic-sprøyter i omløp.

De skriver at det er svært vanskelig å se forskjell på de forfalskede forpakningene, kontra de ekte.

Det tyske legemiddelverket har lagt ut et eksempel som viser hvordan en forfalsket variant av sprøyten ser ut. Den ekte er øverst, og den falske er nederst.

EKTE OG FALSK: Øverste bildet viser hvordan diabetessprøyten Ozempic originalt ser ut. Det nederste bildet er den forfalskede varianten. Foto: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Betydelig helserisiko

Det tyske legemiddelverket ber nå alle som fatter mistanke om forfalskede sprøyter om å være forsiktig.

– Det er på grunn av den betydelige helserisikoen forfalskninger kan utgjøre.

Saxegaard i Legemiddelverket understreker at å få tilsendt legemidler fra utlandet ikke er tillatt.

– Mange utenlandske nettapotek driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene de selger er falske, og ikke inneholder det som står på pakningen, sier hun.

Omsetningen av Ozempic og slankemedisinen Wegovy har skutt i været i Norge det siste året. De to medikamentene har omsatt for over en milliard kroner så langt i år.

EMA har derimot flere undersøkelser på gang for å avdekke om medisinene fører til alvorlige bivirkninger som økt selvmordsfare og tanker om selvskading.

Det er den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk som produserer Ozempic. De har foreløpig ikke hatt tid til å svare på våre spørsmål.