Køyrde over 245 kilometer i fylla før det small

E39: Det var her i vestenden av Noreviktunnelen på E39 i Ytre Sogn at trafikkulukka skjedde. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Mannen stogga undervegs for å drikke meir sprit. Til slutt kolliderte han med ein småbarnsfamilie.

– Unnskyld. Eg veit det ikkje hjelper, men unnskyld. Unnskyld, gjentok mannen i 60-åra gråtande.



Sitjande i vitneboksen såg han rett mot det unge ekteparet nokre få meter unna.

Dei vart tilfeldige ofre då mannen i mars 2022 sette seg bak rattet på bilen sin etter eit større inntak av sprit.

– Eg var ikkje edru. Og eg drakk då eg køyrde. Det gjorde eg altså, sa den angrande fyllekøyraren i Sogn og Fjordane tingrett.

TRUDDE DEI SKULLE DØY: Stasjonsvogna til Kim Eide (33) og Susanne Hjelle (31) såg slik ut etter kollisjonen i tunnelen. I baksetet sat dei to barna som då var 1 og 3 år. Foto: Politiet

Køyrde frå Ålesund. Skulle til Bergen

Promillekøyringa skil seg ut frå ein del av dei andre promillesakene som går gjennom rettssystemet i Noreg så å seie kvar dag.

Årsaka er at mannen køyrde svært langt i fylla.

Tidleg om morgonen, søndag 13. mars 2022, sette han seg bak rattet i bilen sin og skulle køyre til Bergen.

Kring klokka 11.00 kolliderte han med småbarnsfamilien i Noreviktunnelen på E39 i Ytre Sogn.

Det er eigentleg ein over fem timar lang køyretur på minst 245 kilometer, litt avhengig av kva rute ein tek. I bilen fann politiet seinare to flasker med sprit av typen Kalinka.

Innrømma uriktig forklaring

Mannen er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for to brot på vegtrafikklova.

Det første brotet er for å ha køyrd med minst 1,78 i promille. Den aktuelle blodprøven vart teken fire timar etter ulukka.

Så er han også tiltalt fordi han ikkje var merksam nok og/eller hadde for høg fart, slik at han kom over i feil køyrefelt og kolliderte med ein tobarnsfamilie.

TV 2 har møtt familien. Dei trudde dei skulle døy då dei såg bilen kome rett mot dei, i høg fart.

Mannen erkjente straffskuld i retten. Han innrømma også å ha snakka usant til politiet. I første avhøyr sa han at han ikkje drakk medan han køyrde.

– Eg var så skamfull. Men eg stogga på ein bubilplass i Jølster. Og tok nokre gode slurkar frå spritflaska der. Det forklarer den høge promillen, sa mannen.

Alkoholavhengig

– Det er inga unnskyldning for det eg har gjort, men eg synest det er viktig å få fram bakteppet likevel, sa mannen.

Så forklarte han om eit alkoholmisbruk som sakte, men sikkert, utvikla seg til det katastrofale gjennom 90- og 2000-talet. Han var på lange jobbreiser, var arbeidsnarkoman og brukte alkohol for å roe ned.

I 2011 nådde han «botn». Han prøvde å ta livet sitt. I 2013 køyrde han utfor vegen i promillerus. Då snudde det.

Han fekk behandling og hjelp for alkoholmisbruket. I nesten ti år klarte han å halde seg nykter.

HØG FART: Fleire vitne har fortald at den tiltalte mannen heldt høg fart før kollisjonen. Etter samanstøyten inne i tunnelen stogga ikkje bilen til tiltalte før fleire hundre meter utanfor Noreviktunnelen Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Fekk tilbakefall

Så gjekk det gale den aktuelle helga i fjor. Då skulle tiltalte i 60-årsdag til ein gamal kollega og ven i Ålesund.

Mange år tidlegare hadde denne mannen fått helseproblem som gav hjerneskade. Han prøvde å følgje opp vennen, men etter kvart vart med mindre og til slutt ingen kontakt.

Møtet med den gamle venen på sjukeheimen i Ålesund blei for sterkt.

– Eg fekk veldig mykje skam og skuldkjensle for at eg ikkje hadde følgt opp kameraten min. Rett etter bursdagen gjekk eg på polet og kjøpte to-tre liter sprit.

Han starta drikkinga laurdag ettermiddag og han meiner han ikkje gav seg før han sovna utpå natta. Rundt 06.30-07.00 stod han opp for å køyre til Bergen på besøk.

Sterkt prega

Han kolliderte nokre timar seinare med ekteparet Kim Eide (33) og Susanne Hjelle (31). I baksetet sat barna deira, som i 2022 var eitt og tre år gamle.

Til TV 2 har dei fortald om korleis dei har opplevd å bli tilfeldige ofre for ein fyllekøyrar.

Eide brakk fleire ribbein, hadde indre blødingar og måtte seinare gjennom ein alvorleg operasjon som følge av skadane.

I dag kvir alle i familien seg for å køyre bil. For ekteparet er det ein påkjenning å sjå korleis barna har hatt det.

TILFELDIG: Kim Eide, Susanne Hjelle og dei to barna Matheo (3) og Liam (5). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Dei vil ikkje køyre langt i bil. Kven skal passe på dei om vi døyr, spør dei om, sa Eide tydeleg rørt i retten.



Den tiltalte var også sterkt prega av det familien forklarte i retten. Han byrja grine fleire gonger.

– Eg fekk eine foten maltraktert og eg braut fleire ribbein i kollisjonen. Men det som har plaga meg mest er skadane eg har påført Kim, Susanne og barna. Det tenker eg på kvar einaste dag, sa mannen.

Samde om oppreisning

Tiltalte fortalde om store, familiære konsekvensar som følgje av tilbakefallet til alkoholen og ulukka han er skuld i.

Han er i terapibehandling igjen. Mannen har også sagt ja til å følgje eit rusprogram i regi av kriminalomsorga.

Den tiltalte og dei fornærma har på førehand komne til semje om oppreisningserstatning. Saka handlar difor mest om kva straff den tiltalte skal få.

Han fryktar å miste jobben om det blir ein lengre fengselsstraff.

– Det er mykje eg har mista i livet. Det er konsekvensane av handlingane mine og det må eg berre ta, sa mannen sjølvransakande.

– Samfunnsproblem

Småbarnsfamilien han kolliderte med har stilt opp i media og fortald om opplevinga si for å setje søkelyset på at altfor mange køyrer bil i alkoholrus.

Titusenvis av bilistar køyrer i rusa tilstand på vegane våre kvar dag. Mange av dei i alkoholrus.

«Eit alvorleg samfunnsproblem» har representantar frå Trygg Trafikk sagt til TV 2.

Dei ser no nærare på ei løysing i Sverige for å få bukt med dei som køyrer i fylla gjentekne gonger.

I bytte mot at dei promilledømde får førarkortet tidlegare tilbake, må dei installere alkolås i bilen sin.