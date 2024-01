Kostholdsutvalg foreslår gratis frukt til barn og unge

Et ekspertutvalg presenterte fredag en rekke tiltak for å bedre det norske kostholdet.

Saken oppdateres.

Barn og unge står i fokus for et ekspertutvalg som gir anbefalinger til regjeringen om hvordan staten kan forbedre nordmenns kosthold.

Ekspertutvalget anbefaler både gratis frukt til barn og unge og forbud mot markedsføring av usunn mat til dem, heter det i rapporten som ble overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fredag.

I tillegg foreslår de en egen avgift på sukkerholdig drikke, obligatorisk matmerking og reduserte porsjonsstørrelser.

Gruppa mener at et forbud mot kjøp og salg av koffeinholding drikke til barn og unge kan være med å støtte eller supplere tiltakene.

I fjor var det et flertall på Stortinget for å innføre et forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år.

FORESLÅR FORBUD: Utvalget foreslår å forby kjøp og salg av koffeinholdig drikke til barn og unge. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Dette er tiltakene som anbefales:

Gratis frukt og grønt til barn og unge

Avgift på sukkerholdig drikke

Forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke til barn og unge

Obligatorisk matmerking

Reformulering og redusert porsjonsstørrelse

Tiltak som kan støtte, supplere eller forsterke tiltakene:

Gratis skolemat

Styrke mat- og helsefaget

Offentlige innkjøp

Subsidier og andre prisvirkemiddel

Forbud mot kjøp og salg av koffeinholding drikke til barn og unge

Menymerking

Kampanjer

Ernæringskompetanse i utdanninger og i kommuner

Dulting

UTVALGSLEDER: Geir Sverre Braut er professor ved Universitetet i Stavanger og har vært leder for utvalget. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Sosiale forskjeller

Ekspertgruppa ledes av Geir Sverre Braut, og har fått i oppdrag av regjeringen å legge frem kostnadseffektive tiltak som vil bidra til et bedre kosthold og som jevner ut sosiale forskjeller.

Utredningen har tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets kostholdsråd og utfordringene i det norske kostholdet, ifølge mandatet fra regjeringen.



– Rundt to tredeler av dødsfallene her i landet har bakgrunn i ikke-smittsomme sykdommer som kreft, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, demens og psykiske lidelser. Et godt kosthold er en av faktorene som forebygger dette, skrev Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding tirsdag.