Kortbruk avslører for lange opphold i Norge

Skatteetaten følger skatteflyktningene nøye. For lange Norges-opphold kan gi økte skatteutgifter.

Flere rike nordmenn har det siste året tatt med seg formuene sine og flyttet til Sveits. Dermed forsvinner også store skatteinntekter fra Norge. Men det betyr ikke at Skatteetaten slutter å følge med på emigrantene.

Det bekrefter skattedirektør Nina Schanke Funnemark til TV 2.

– Vi følger med, for å sikre at alle betaler riktig skatt, sier hun.

– Det er jo helt greit å ta med seg verdiene sine og flytte til Sveits, men da må det være en realitet bak handlingene.

Hvis du velger å forlate Norge som skatteflyktning, er det klare regler for hvor lenge du kan oppholde seg i gamlelandet: Maks 61 dager i året, de første tre årene.

Avslørt av kortbruk

Lar du deg friste til noen dager ekstra sammen med familie og venner før du returnerer til Alpene eller andre steder, ja da får myndighetene det med seg.

– Vi har saker der vi gjennom å identifisere kortbruk har erfart at vedkommende har oppholdt seg lenger i Norge enn det regelverket tillater.

– Så hvis folk er for lenge på ferie i Norge, så følger dere med?

– Da følger vi med.

Norgesbesøk kostet flere hundre millioner

I en konkret sak oppdaget Skatteetaten at hovedaksjonæren i et utenlandsk selskap hadde oppholdt seg i Norge mye lenger en grensen på 61 dager.

Personen ble avslørt av kortbruk, som myndighetene hadde fått fra banker og gjennom oppslag i Valutaregisteret.

AVSLØRT: Skatteetaten kan overvåke kortbruk både i Norge og i utlandet. Foto: Fredrik Hagen

Vedkommende fikk dermed endret skattegrunnlaget med flere hundre millioner kroner for uoppgitt utbytte og formue. Saken er ikke avsluttet.

Tipset av politiet

I et annet tilfelle fikk Skatteetaten oversendt en hvitvaskingsrapport fra Økokrim. Saken fikk de ansatte hos Skatteetaten til å fatte interesse for en velformuende, utvandret investor.

Videre kontroll avdekket at investoren jevnlig brukte bankkort i Norge, kort som stod på aksjeselskaper i Norge.

Skatteetaten konkluderte med at investoren skyldte et tosifret millionbeløp i skatt. Straffesaken ble henlagt men investoren ble dømt til å betale i en sivil sak.

– De siste årene har Skatteetaten i snitt ilagt tilleggsskatt i rundt 1000 saker årlig. I fjor anmeldte vi de 122 mest alvorlige sakene til politiet, sier skattedirektøren.

SENDTE RAPPORT: Økokrim delte rapport med Skatteetaten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Exit, en realistisk serie

Funnemark besøkte Økonominyhetene på TV 2 Nyheter på tirsdag, for å diskutere NRK-serien «Exit». Hun bekrefter realismen i mange av triksene som finansakrobatene i serien benytter seg av.

REGISSØR OG SKUESPILLERE PÅ EXIT-FEST F.v.: Øystein Karlsen, Lars Winnerbäck, Agnes Kittelsen, Ellen Helinder, Jon Øigarden og Kaja Vik. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hvis du ser på de økonomiske grepene og disposisjonene som gjøres, så er det mye vi kjenner igjen fra virkeligheten.

Funnemark peker for eksempel på bruken av stråmenn (fiktive eiere) og kryptovaluta i vinnings hensikt og for å unndra skatt.

Vil vite hvem som eier eiendom

– Klarer dere å se gjennom disse forsøkene på å distansere seg fra eierskap og ansvar?

– Vi har mange ting vi kan gjøre for avdekke bruk av stråmenn, men vi skulle ønske oss enda flere muligheter, for eksempel til å vite hvem som eier eiendom i Norge.

Før jul avslørte Dagens Næringsliv at 10.000 norske eiendommer har eiere registrert i skatteparadiser og at 100.000 døde personer er registrert som eiere av eiendommer.

– Vi ønsker oss fra Skatteetatens side en bedre oversikt over hvem som er reelle eiere. Og skal vi få til det, må vi ha et tett og godt samarbeid på tvers av etater i Norge. I tillegg har vi fra norsk side tatt initiativ til en diskusjon internasjonalt, med andre lands skattemyndigheter, om hvordan vi i større grad kan utveksle informasjon om eiendommer.

Samtidig peker Funnemark på de virkemidlene skattemyndighetene allerede har, for eksempel internasjonalt samarbeid, etterretning, analyser og overvåkning av kortbruk både i Norge og utlandet.

– I 2022 fikk vi nesten en million opplysninger om finansielle konti som tilhører personer og selskaper.

Det grønne skiftet utnyttes

Det grønne skiftet er en viktig del av sesong 3 i «Exit», der mye av handlingen er hentet fra en reportasjeserie om vindmøller på TV 2.

Funnemark sier det er en kjent sak at kriminelle hiver seg over nye næringer som gjerne nyter godt av statlig støtte.

– Vi vet av erfaring at enhver form for støtteordning, enten det var under pandemien, skattefunn-ordningen, klimakvoter eller grønne sertifikater, utnyttes også av kriminelle.

– Der har vi heldigvis avdekket betydelige beløp, for eksempel har vi hindret 29 selskaper fra å registrere seg ulovlig for å utnytte den muligheten, sier skattedirektøren.

– Er det noe som er så urealistisk at dere ler av det i «Exit»?

– Jeg tror at deler av det de tegner er realistisk. Det er summen av det hele som er overveldende og voldsomt.