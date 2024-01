Kopseng vil løslates: – Har forvoldt mange mye vondt

Julio Kopsengs ønske om prøveløslatelse behandles i Ringerike, Asker og Bærum tingrett tirsdag.

Kopseng er dømt for til sammen 20 voldtekter, ett voldtektsforsøk og mishandling av sin samboer. Han fikk 21 års forvaring, lovens strengeste straff.

Nå har han sonet ferdig minstetiden på ti år og begjærer seg prøveløslatt.

Erkjenner faktiske forhold

– Gjennom mye behandling og terapi på kurs og program, har jeg fått mer innsikt i min egen atferd, sier Kopseng selv fra vitneboksen.

– Min atferd var veldig påklagelig og jeg er veldig lei meg for det jeg har gjort. Jeg er skyldig i å ha forvoldt mange mye vondt, legger han til.

I kledd svart skjorte og dongeribukse, erkjenner han de faktiske forholdene i vitneboksen. Tidligere har han nektet for all skyld.

– Hva mener du med at du erkjenner forholdene? spør statsadvokat Andreas Strand.

– Jeg har sagt tidligere at jeg trenger hjelp til innsyn og selvinnsikt, det har vært vanskelig å oppnå, men med mye hjelp har jeg innsett at jeg har forvoldt mye.

– Har du voldtatt disse kvinnene? Alle sammen? fortsetter Strand.

– Ja, svarer Kopseng bestemt.

Han benekter at han forteller det retten vil høre.

– Kopseng, mye av det du forteller nå, er ikke en erkjennelse, sier Strand.



Senere forklarer Strand til TV 2 at han bemerket seg at Kopseng samtidig sier han ikke husker mye av det han har gjort.

Kopseng forklarer at han var i en «artist-boble» hvor han var svært ettertraktet av damer og hvor grensene var vanskelig å skille.

Mener han er endret

– Han mener han ikke får den progresjonen han har krav på ved Ila fengsel, sier hans forsvarer Heidi Reisvang.

Videre mener Reisvang at Kopseng har endret seg positivt under soningen.

FORSVARER: Heidi Reisvang forsvarer Kopseng. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Han har skaffet seg utdannelse, villig deltatt i programmer og etablert familie under soningen.

Hun viser til at avdelingen ved Ila fengsel beskriver Kopseng som blid, hyggelig og deltagende til fellesskapet.

– Han baker, lager mat, spiller kort og x-box, og er stort sett i godt humør, sier hun.

Påtalemyndigheten mener det fortsatt er nødvendig å verne samfunnet mot Kopseng, i fare for gjentakelse.

«Lite mottakelig for behandling»



I Borgarting lagmannsretts dom fra 2016 har sakkyndige sagt at Kopsengs dyssosiale og psykopatiske trekk gjør han lite mottakelig for behandling. De mente det var høy gjentakelsesfare.

I sitt innledningsforedrag viser statsadvokat Andreas Strand til en risikovurdering utformet av sakkyndige ved Ila fengsel i 2017. Der konkluderes det også med at Kopseng lider av personlighetsforstyrrelse og psykopati.

AKTOR: Andreas Strand fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Han fremstod overdrevent og påtatt hyggelig. Blant de innsatte fremstod han som et positivt innslag. På avdelingen tok han en slags lederrolle, forklarer Strand.

Ifølge de ansatte har Kopseng gjentatte ganger etter innsettelse, uttalt at de fornærmede dannet et feilaktig bilde av hendelsene.

– Det er vanskelig å se nytten av programmer Kopseng deltar på i fengselet, når han selv ikke har forstått at han har gjort noe galt, heter det i risikorapporten fra 2017.

– Ville sagt unnskyld til ofre

Ifølge advokat Reisvang skjedde det en endring i hvordan Kopseng forholdt seg til egen dom i 2020.

Hun viser til en rapport utformet av en kontaktbetjent på Ila:

«Kopseng har i tidligere samtaler gitt uttrykk for at deler av dommen er feil, men at han nå er lei seg for det han har gjort. Hvis han fikk muligheten, ville han sagt unnskyld til ofrene. Han har sagt at det var godt for han å komme i fengsel».

I november 2023 blir det skrevet en ny rapport der Kopseng siteres på at han nå skjønner at han har såret mange, og at han gjerne skulle sagt unnskyld.

I samtaler med ansatte på Ila har han også uttrykt at han trenger å jobbe med relasjoner og eget kvinnesyn, forteller Reisvang.



Tre dager i retten

De kommende tre dagene skal retten få klarhet i om Kopseng faktisk har endret seg noe siden det første året på Ila i 2017. Derfor er det utformet en ny risikovurdering, som legges frem i retten onsdag. Da skal også psykologer og jurister ved fengselet vitne, i tillegg til Kopsengs forlovede.

TV 2 har snakket med Kopsengs tidligere samboer som ble utsatt for grov fysisk og psykisk mishandling, og et betydelig antall voldtekter, over ni måneder.

– Jeg mener fortsatt han er et monster, sa Marthe Steinmann til TV 2 mandag.