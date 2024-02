Koppen «alle» vil ha nå: – En landeplage

Det er ikke lenge siden motivasjonsvannflaska ble revet ut av hyllene. Nå er det den store termokoppen med sugerør og håndtak «alle» skal ha.

Både barn, ungdommer og godt voksne får ikke nok.

Men hva er det med den som gjør den så populær?

– En landeplage

Liv Gravdahl, som er kjent under navnet «Hurryliv» på sosiale medier, er kjent for å lage struktur og orden i hjemmet – enten det er vasking av overflater eller stabling av matvarer i kjøleskapet.

Da hun var på sitt årlige besøk til USA i fjor kom hun over trend-koppen, som allerede hadde gjort sitt inntog hos våre amerikanske venner.

– Det har jo blitt en landeplage, men jeg elsker den, sier Gravdahl og ler.

Selv har hun blitt bitt av basillen og har omtrent 40 termokopper på rullering hjemme.

POPULÆR: Liv Gravdahl bruker selv termokoppen hver dag. Foto: Privat

– Den er jo kul, og jeg føler meg kul. Design gjør jo kjempemye!

– Helt vilt

En original «Stanley Quencher Tumbler» koster normalt 700 norske kroner.

Nå har «termokopp-pandemien» kommet til Norge, og finnes nå i både nettbutikker og dagligvarebutikker.

I tre Rema 1000-butikker har de testet ut salget av termokoppen.

– Vi vil skille oss ut og overraske kundene. Også har vi jo sett det overalt i sosiale medier, forteller kategori- og innkjøpssjef i Rema 1000, Nancy Marie Dahl.

Hun forteller at hun tror koppen har blitt populær på grunn av TikTok, og at det tar kort tid før en slik trend sprer seg blant folk.

– Den er ekstra populær hos oss, og kundene har tatt imot tilbudet veldig bra. Derfor har vi valgt å utvide til flere butikker.

Dahl forteller at responsen i sosiale medier har vært enorm.

– Det er helt vilt, folk er skikkelig positive.

UTVIDER: Salget av Rema 1000 sin versjon av koppen gikk så bra at de nå utvider tilbudet. Foto: Privat

Halvparten av omsetningen

Men annet enn utseende, hva er det som gjør at at den er så populær?

Ifølge Liv Gravdahl skal koppen holde på kald drikke i 24 timer, og varm drikke i 8 timer. I tillegg rommer den opptil 1,2 liter og passer i vanlige koppholdere.

I april i fjor fant Gravdahl ut at hun ville selge en variant av koppen i Norge. I nettbutikken sin har hun solgt tusenvis av termokopper, og alt blir utsolgt.

– Koppene jeg og Rema 1000 selger er like gode, påstår hun.

– Det blir spennende å se hvor lenge denne trenden varer.

Fra april 2023 til julen 2023 ble det solgt 40.000 kopper, ifølge Gravdahl. Neste uke kommer en ny bestilling på 7000 kopper, som allerede er solgt, forteller hun videre.

– Det selges veldig mye, og det står for halvparten av omsetningen min.

På TikTok hevder en bruker at det eneste som overlevde en bilbrann var hennes trofaste «Stanley».

Upraktisk?

TEK.no har testet den populære og originale Stanley-koppen, og selv om de trekker frem flere positive sider, er det et par ting som trekker den ned.

Ikke bare er det flere som mener koppen er stygg, men ifølge TEK.no sin test er den «gedigen, tung og hamslig å drasse med seg».

I tillegg skriver de at den lekker dersom du snur den på hodet.

Men konklusjonen er ellers at kvaliteten er god, og holder godt på både lave og høye temperaturer.

– Er den litt upraktisk da, siden den er både stor og tung? spør TV 2-journalisten.

– Det kommer an på hvordan du bruker den. Jeg kjører mye bil og sitter på kontoret. Sånn sett passer den meg bra.

Nancy Marie Dahl i Rema 1000 svarer at hun i starten synes den ikke var så pen, men forteller at den har vokst på henne.

– Nå liker jeg den godt, og jeg føler meg ung, sier Dahl.

Kan være farlig

De fleste vet at det er viktig å drikke nok vann, og at man heller skal drikke vann enn for eksempel brus og energidrikk.

Men for mye vann skal man heller ikke ha.

Det er ikke lenge siden «motivasjonsflaskene» fra Refill var overalt i norske butikker. TV 2 skrev da en sak om at det å drikke for mye vann kan være dødelig.

Det skjedde nylig et dødsfall i Sverige der dødsårsaken var inntak av for mye vann. Men selv om det skjer et og annet dødsfall knyttet til vanninntak, er det ikke noe man trenger å gå rundt og være redd for.

– Det er ikke farlig på generell basis, men drikker man enormt mye vann uten å få det ut, kan det være det, sier professor Bjørn Steen Skålhegg ved Universitetet i Oslo.



PASSE PÅ: Bjørn Steen Skålhegg mener det ikke er farlig å drikke for mye vann for «deg og meg», men at man bør passe på å ikke drikke enorme mengder. Foto: Privat

Han forteller at for mye vann kan gjøre at nyrene ikke klarer å gjøre jobben sin, ettersom det forstyrrer saltene i kroppen. Da kan det oppstå et trykk i hjernen som i verste fall kan være så høyt at det dytter bakhjernen ned i ryggmargen.

Ja det høres guffent ut, og det er faktisk dødelig.

– Drikker man litervis med vann, kan det være alvorlig. Men disse dødsfallene er ofte knyttet til sykdom.

Skålheggs råd er så enkelt som å drikke når man er tørst.

– I Norge er det ikke så varmt, da anbefaler vi ikke å drikke enorme mengder vann.