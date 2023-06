Kontrollkomiteens leder: – Vurderer å utvide våre undersøkelser

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kommenterer fredag spørsmål om habilitet etter at opplysninger om styreutnevnelser er kommet fram.

På en pressekonferanse bekrefter hun at på grunn av feil hun har gjort tilknyttet hennes habilitet, har hun valgt å gå av som kultur- og likestillingsminister.

– Jeg har gjort flere alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa hun på pressekonferansen.

Vurderer undersøkelser

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich (H), sier de nå vurderer å utvide undersøkelsene sine rundt habilitet i regjeringen. De vil da undersøke alle habilitetsvurderinger i regjeringen.

– Dette er klokkeklare brudd på habilitetsreglene. Det er absolutt nødvendig at hun går av, sier Frølich.

VURDERER UNDERSØKELSER: Peter Frølich mener at kontrollkomiteen bør vurdere å utvide undersøkelsene sine. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Saken er alvorlig, særlig fordi den avdekker manglende lojalitet til formålet bak habilitetsreglene. Når man ber sin egen statssekretær utnevne en nær venn, er det en aktiv omgåelse av reglene.

Han mener at velgerne må ha tillit til at utnevnelser ikke skjer på bakgrunn av skjulte bånd og nære vennskap.

– Jeg mener kontrollkomiteen må vurdere å utvide våre undersøkelser. Statsministeren har ansvaret for å sørge for gode rutiner og opplæring, slik at feil som dette ikke skjer, sier Frølich.

Det var medlem i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), som tok initiativ til å utvide undersøkelsene.

– Det er helt klart viktig at når det avdekkes flere tilfeller av rot med habilitetsreglene, alvorlige brudd på helt grunnleggende regler for enhver statsråd, så er det klart at kontrollkomiteen må gripe tak i dette, sier Almeland.

TOK INITIATIV: Grunde Almeland tok fredag formiddag initiativ til å utvide kontrollkomiteens undersøkelser om habilitet i regjeringen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi må sørge for at vi får alle kortene på bordet og sørge for at folk kan ha tillit til oss som politikere i sin helhet, sier Almeland.

I desember spurte Seher Aydar (R) statsministeren om hva han ville foreta seg for å sikre at habiliteringsreglene blir fulgt. Da svarte han at dette var noe han la stor vekt på.

Aydar er også medlem av kontrollkomiteen. Hun mener det er viktig at øverste leder er ryddig på habiliteten.

– Det må være åpenhet rundt maktpersoners forbindelser. Habilitetsregler er til for å følges, fra øverste politiske ledelse til nedover i hierarkiet. Det kan ikke finnes unntak eller tvil om øverste leder er sitt ansvar bevisst, sier Aydar.



ÅPENHET: Seher Aydar mener det er viktig at det er åpenhet rundt maktpersoners forbindelser. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Nå innrømmer to statsråder på kort tid å ha brutt reglene. Regjeringa bør derfor gjøre en full gjennomgang og oversende den til Stortinget, så vi får se hvordan habilitetsreglene praktiseres og hva regjeringa har tenkt å gjøre for å sikre at de blir fulgt, sier Aydar.

Kontrollkomiteen har avtalt å møtes i løpet av neste uke.

Kritisk til Støre

Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, er en av dem som reagerer på feilen Trettebergstuen har gjort.

– Det hun har gjort er veldig graverende, hun har utnevnt veldig nære venner til verv. Det er derfor vi har habilitetsregler, for å unngå at man fordeler goder til familie og venner, sier Listhaug.

– Dette er nok en sak som er svært alvorlig, hvor nok en Arbeiderparti-statsråd viser at man ikke har forstått regelverket rundt habilitet. Å utnevne venner og nære bekjente ser ut til å være en ukultur i denne regjeringen, sier Listhaug.

KRITISK: Sylvi Listhaug er kritisk til at to i regjeringen har gjort feil knyttet til habiliteten deres. Foto: Per Haugen / TV 2

– Dette vitner om en ukultur i regjeringen, der man tydeligvis ikke skjønner dette regelverket eller på en eller annen måte føler at de hever over det, sier Listhaug.

Hun mener ansvaret nå ligger hos Jonas Gahr Støre som øverste leder i regjeringen.

– Jeg vil gjerne vite om det finnes flere slike saker. Har han satt i gang nå for å undersøke andre statsråder og hva de holder på med? Hva slags opplæring har man fått i denne regjeringen når det kommer til slike grunnleggende forhold?

– Jeg er svært overrasket over dette amatørskapet som dette vitner om. Jeg forventer at statsministeren tar ansvar og tar grep, sier Listhaug.



Stikk til Brenna

Mens Trettebergstuen har valgt å trekke seg som kultur- og likestillingsminister, har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) foreløpig valgt å fortsette som statsråd.

– Trettebergstuen har tatt konsekvensen av det, og på en ryddig måte gått av. Nå ble jo dette riktignok avslørt gjennom Aftenposten, men en del vil vel stille spørsmål ved om det er sånn at hvis du blir avslørt, så må du gå, men hvis du legger kortene på bordet og viser til at du har brutt de samme reglene, så skal du sitte?

– Det får folk gjøre seg opp en mening, sier Listhaug.

Brenna opplyste selv tirsdag at hun hadde gitt et styreverv til sin gode venn, lagdommer Frode Elgesem.

Frp-lederen vil ikke selv si om hun mener Brenna vil gå og viser til at saken nå skal undersøkes av kontrollkomiteen.

– Skjedd etter advarsler fra departementet

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er riktig av Anette Trettebergstuen å gå av.

– Anette Trettebergstuen har valgt å trekke seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun har gjort flere svært alvorlige feil knyttet til habilitet. Det mener jeg er en riktig beslutning, sier Støre.

– Anette har vært klar over at hun er inhabil men har likevel utnevnt og foreslått personer hun er inhabil for ovenfor styrer og verv i egen sektor, sier Støre.

Han sier at hun har utnevnt to gode venner som hun er inhabil ovenfor til verv i virksomhet i sin portefølje. Hun har også foreslått nære venner hun er inhabil ovenfor til andre styrer og verv.

– Dette har skjedd også etter advarsler fra departementet, sier Støre.

– Riktig å gå av

Fratredelsen vekker store reaksjoner fra flere hold, og AuF-leder Astrid Hoem er tydelig på at Trettebergstuen har betydd mye for mange.

– For ei uke siden kom forbudet mot konverteringsterapi som kommer til å gjøre at flere kan leve frie liv. Akkurat nå er det først og fremst trist at vi mister en statsråd som har stått så tydelig og sterkt opp for friheten til å være den man er i Norge, sier Hoem til TV 2.

Partileder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, mener det er riktig av Trettebergstuen å gå av.

RIKTIG: Olaug Bollestad mener det er riktig av Trettebergstuen å trekke seg etter en grunnleggende feil. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Habilitet er grunnleggende for tilliten til en regjering og i alt politisk arbeid. Derfor mener jeg det var det riktig av Trettebergstuen å gå av, sier Bollestad.



Også partileder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener Trettebergstuens avgjørelse er riktig.

– Det er bra at Trettebergstuen legger kortene på bordet og jeg har respekt for at hun tar konsekvensene av feilene som har skjedd. Det er viktig at vi kan ha tillit til at utnevnelser som skjer, ikke skjer på grunnlag av vennskap og nærhet, sier Bergstø.