Kontrollkomiteen knallhardt ut mot Solberg: – Notorisk inhabil

HØRING: Her Erna Solberg under kontrollhøringen på Stortinget om habilitet i november. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Høyres tidligere statsminister Erna Solberg får knallhard kritikk av kontrollkomiteen på Stortinget. Høyre-lederens habilitetsbrudd blir beskrevet som «sterkt kritikkverdig» av en enstemmig i kontroll- og konstitusjonskomiteens komité.

Det kom frem på komiteens pressekonferanse onsdag.

– Det er altså enstemmighet i komiteen at Erna Solberg vil få den kraftigst mulig reaksjon på sine habilitetssaker, sier Audun Lysbakken (SV).

– Etter SV sitt syn er det åpenbart at hadde dette blitt kjent mens Solberg var statsminister så hadde hun ikke kunnet fortsette som statsminister, fortsetter han.

Rødts Seher Aydar går enda hardere ut:

– Saken om Erna Solberg er i særklasse. Vi har hatt en statsminister som har vært notorisk inhabil. Det totale omfanget har vært umulig å komme til bunns i, sier hun.

AKSJESKANDALE: Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes handlet aksjer opp imot 4000 ganger imens Solberg var statsminister. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi har aldri sett maken i norsk politikk, understreker Rødt-politikeren.

MDGs Lan Marie Berg er også sterkt kritisk.

– Solberg burde ha gått av. At hun ikke gikk av gjorde arbeidet i kontrollkomiteen vanskeligere, sier hun.

Berg sier merknaden om at Solbergs opptreden ikke er forenlig med å være statsminister er å anse som mistillit. Hun er skuffet over at ikke alle partier ble med på denne formuleringen, og mener grunnen er at Solberg fortsatt sitter som partileder.



Solberg tar til seg den sterke kritikken fra komiteen.

– Det er klart at Stortinget kommer til å vedta kritikk av meg, for at jeg var inhabil i enkelte saker jeg var med på å behandle da jeg var statsminister. Dette er som ventet, og jeg er helt enig i at det er på sin plass at jeg får kritikk for dette, sier hun.

Det er kun vedtaket om sterk kritikk mot Erna Solberg komiteen er enstemmige om.

Dette er habilitetssakene: 20. juni: Tonje Brenna (Ap) innrømmer å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne en venn til et styreverv i Wegelandsenteret. Saken granskes, men Brenna beholder tilliten fra statsminister Jonas Gahr Støre. 20. juni: Kontrollkomiteen varsler at den vil se på saken. 20. juni: Anette Trettebergstuen (Ap) kontakter samme dag Statsministerens kontor i anledning sin habilitet, spesifikt i utnevnelsen av vennene Bård Nylind, Tina Stiegler og Renate Larsen til styreverv. 23. juni: Trettebergstuen varsler under en pressekonferanse at hun trekker seg som kultur- og likestillingsminister, på grunn av disse habilitetsfeilene. 23. juni: Statsministerens kontor (SMK) ber alle departementene om å undersøke om det har skjedd habilitetsfeil ved andre utnevnelser. 28. juni: TV 2 spør alle statsråder om de er trygge på egne vurderinger av habilitet. Her kommer det frem at flere har bedt om råd knyttet til habilitet, inkludert Anniken Huitfeldt. Huitfeldt sier at hun ved to anledninger selv har bedt om habilitetsråd. Det gjorde hun da tidligere partikollega Jens Stoltenberg søkte på stillingen som ny sentralbanksjef, og da toppdiplomat og tidligere Ap-politiker Torgeir Larsen søkte seg til stillingen som utenriksråd. Ved begge tilfeller vurderte hun seg habil. Huitfeldt forteller at hun har erklært seg inhabil overfor Kjersti E. Andersen, som også jobber i Utenriksdepartementet, ettersom hun er en nær venn. 21. juli: Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt reglene for habilitet, ved å kjøpe aksjer i selskapene Yara, Kongsberg Gruppen og Sparebank 1 SMN. Han sier at han ønsker å fortsette som Forsknings- og høyere utdanningsminister. 21. juli: Økokrim varsler at handlene til Ola Borten Moe skal undersøkes nærmere. 21. juli: Senere samme dag går Ola Borten Moe av, etter samtaler med partileder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre. 27. juli: Stortingets kontrollkomité vedtar enstemmig å granske Regjeringens håndtering av habilitet. 21. august: Økokrim åpner etterforskning mot Ola Borten Moe i forbindelse med hans aksjekjøp i Kongsberg Gruppen. 30. august: Anniken Huitfeldt erkjenner å ha brutt habilitetsreglene, gjennom at aksjekjøp ektemannen Ola Flem har gjort mens hun har vært utenriksminister. 30. august: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han ser alvorlig på saken, men også at han fremdeles har tillit til Huitfeldt som utenriksminister.

Fem kritikkvedtak

Totalt er komiteen enige om fem vedtak om kritikk. I tillegg til Solberg, retter også komiteen kritikk mot Jonas Gahr Støre (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Tonje Brenna (Ap).

Solberg får i likhet med statsminister Jonas Gahr Støre kritikk for at rutinene for å unngå habilitet har vært for dårlige.

KNALLHARDE: Kontrollkomiteen på Stortinget retter knallhard kritikk mot Erna Solberg under en pressekonferanse i Vandrehallen onsdag.. Foto: Edland TV2

Leder av kontrollkomiteen, Peter Frølich, er kritisk til både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringens manglende rutiner for håndtering av habilitetsreglene.

– Vi kritiserer Støre-regjeringen. Vi har avslørt hvordan de har endret praksis for eksempel ved å slutte med høytopplesning av utnevnelser i regjeringskollegiet. Det er en praksis som kunne ha hindret sakene både til Trettebergstuen og Brenna, sier Frølich.

– Støre avviklet også praksisen med frys av salg av aksjer. Det er også en praksis som kunne hindret Ola Borten Moes regelbrudd. I tillegg har veldig mange statsråder i høring forklart at opplæringen de har fått under Støre ikke har vært tilstrekkelig god nok, fortsetter Frølich.



KRITIKK: Høyres representant og leder i kontroll og konstitusjonskomiteen Peter Christian Frølich under høringen i november. Foto: Erik Edland / TV 2 Foto: Edland TV2

Flere vedtak fra kontrollkomiteen: Komiteen har samlet seg om flere vedtak for å redusere risikoen for at dette skal skje igjen – blant annet disse:· – Stortinget ber regjeringen gjennomføre en tverrgående analyse av hvordan departementene driver opplæring i habilitetsregelverket, hvordan det praktiseres, og hvordan embetsverket bistår politisk ledelse. Basert på dette ber Stortinget regjeringen om å vurdere å utforme en felles mønsterpraksis som legges til grunn som et minimum i alle departementene. – Stortinget ber regjeringen fremme en proposisjon med forslag til fornyelse av habilitetsreguleringen i forvaltningsloven, basert på NOU 2019: 5. Proposisjonen må fremmes i tide for at den kan behandles av Stortinget i inneværende Stortingsperiode· – Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre en rutine om å skriftliggjøre habilitetsvurderinger gjort av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. - Stortinget ber regjeringen vurdere en større grad av åpenhet om habilitetsvurderinger som foretas i departementene av politisk ledelse i departementene. - Stortinget ber regjeringen på egnet måte gjøre en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk, der man både er tydeligere på hvilke føringer som er regulert på hvilket nivå, og samtidig vurderer hva som bør reguleres på hvilket nivå.

Statsministeren erkjenner selv at rutinene rundt habilitet ikke har vært håndtert godt nok.

– Jeg har også vært opptatt av å rydde opp og gjenreise tillit. Regjeringen tar habilitetsreglene på stort alvor, skriver Støre i en epost til NTB.

Han viser til at opplæring og retningslinjer er styrket for å minimere sjansen for feil framover. Blant annet gjelder det kjøp og salg av aksjer.

– Prinsippet om at det er den enkelte som selv har ansvar for å vurdere sin egen habilitet ligger fortsatt til grunn, og det må det gjøre. Det gjelder meg og det gjelder alle statsråder. Men rutinene og støtten rundt skal vi sørge for at blir bedre, fortsetter Støre.

STATSRÅD: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er den eneste av statsrådene som var i høringen som fortsatt sitter i regjering. Foto: Gorm Roseth / TV 2

To statsråder unngår kritikk

Komiteen gir uttrykk for at habilitetsbruddene til Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) er alvorlige. Likevel slipper de vedtak om kritikk fordi de tok konsekvensene selv og gikk av som statsråder.



Anette Trettebergstuen gikk av som kultur- og likestillingsminister i juni 2023 etter at det ble kjent at hun hadde gitt toppverv i kultursektoren til nære venner.

GÅR FRI FOR KRITIKK: Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) går begge fri for kritikk i komiteen. Foto: Foto: Erik Edland / TV 2

Ola Borten Moe gikk av som forskning- og høyere utdanningsminister i juli etter at E24 avslørte at han hadde handlet våpenaksjer imens han satt som statsråd, noe som er ett brudd på regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

Innstillingen fra komiteen skal diskuteres og endelig vedtas i Stortinget tirsdag 5. mars.