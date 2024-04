Kontrollen av Kjerkols oppgave viste 19 prosent plagiat i 2021: «Ikke alarmerende»

LUKKET DØR: Ingvild Kjerkol har i mange uker ikke besvart spørsmål om sin masteroppgave og ville heller ikke det da hun fredag holdt foredrag for masterstudenter i helseledelse på programmet BI Executive ved BI i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Flere kilder opplyser til TV 2 at plagiatkontrollen i 2021 viste en tekstlikhet eller «plagiat» på 19 prosent.

Dette bekreftes også i rapporten fra komiteen som nå har behandlet Ingvild Kjerkols masteroppgave i helseledelse.

«Original plagiatrapport viser 19 % plagiat, 246 match», skriver komiteen i sin rapport til administrasjonen ved Nord universitet, som TV 2 har sett.

Oppgaven til Kjerkol og hennes medstudent var på 104 sider.

Sensorene på Kjerkols oppgave i 2021 var professor II Johan Elvemo Ravn ved Nord universitet og eier og markedsansvarlig Eva Amdahl Seim i det private selskapet Voxt.

Seim har blant annet Helse Bergen og Norsk helsenett på kundelisten.

Verken Seim eller Ravn vil kommentere saken.

«Ikke alarmerende»

Sensorene valgte ikke å gå videre med ytterligere undersøkelser av om det var grunnlag for mistanke om fusk i Kjerkols oppgave.

«En treffprosent under 20 % betyr ikke at det ikke kan foreligge plagiat. Tekstlikhet på 19 % er dermed nok til 'mistanke'/særlig oppmerksomhet. Det kunne forventes at sensorer tar stikkprøver», skriver komiteen som i år har gransket oppgaven og sensuren fra 2021.

«Ifølge notat fra opprinnelig oppnevnte sensorer har dette blitt gjort og basert på disse ble det vurdert at graden av tekstlikhet/match ikke var alarmerende» skriver de.

Komiteen har også selv kjørt Kjerkols oppgave gjennom plagiatkontroll på nytt nå, i 2024, og fått samme resultat: 19 prosent plagiat, skriver de.

Til sammenligning avdekket plagiatkontrollen i 2014 15 prosent tekstlikhet i den nå annullerte oppgaven til tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Denne uken fortalte TV 2 at Kjerkol har hyret topp-advokaten Marianne Klausen som advokat i saken mot Nord universitet. Klausen måtte i høst gå av som leder av Felles klagenemnd etter at det ble avslørt at hun var ulovlig oppnevnt.

I et brev Kjerkols advokat sendte Nord universitet 21. mars i år skriver hun at sensorene opprinnelig ville gi Kjerkol karakter B på oppgaven i 2021.

Men 21. september 2021, en drøy uke etter at Arbeiderpartiet vant stortingsvalget og dermed skulle innta regjeringskontorene, forsvarte Kjerkol sin oppgave muntlig og fikk forbedret karakteren fra sensorene.

«Den skriftlige besvarelsen ble vurdert til karakter B. Besvarelsen ble deretter forsvart muntlig av begge studentene noe som medførte at de ble tildelt karakter A», gjengir Kjerkols advokat.

Videre argumenterer advokaten for at universitetet må oppfylle strenge krav for å straffe Kjerkol nå i 2024.

«Det er fattet et sensurvedtak tilbake i 2021. Dette er et enkeltvedtak. Det følger av forvaltningsloven § 28 at visse vilkår må være oppfylt for at det skal kunne gjøres endring til ugunst.» skriver Klausen.

MUNTLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvarte sin masteroppgave muntlig og belønnet med toppkarakter. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Forsvarer seg i notat



De to sensorene fra 2021 har nå blitt en del av saken mot Kjerkol, som skal avgjøres i Nemnda for studentsaker på førstkommende onsdag.

Ifølge brevet fra Kjerkols advokat har de to sensorene nå utarbeidet et notat der de forklarer hvorfor de i 2021 mente Kjerkols oppgave ikke inneholdt fusk.

Etter det TV 2 får opplyst, har verken Kjerkols advokat, granskningskomiteen eller Nemnda for studentsaker bedt om dette notatet. Administrasjonen ved Nord universitet vil ikke svare på spørsmål om saken.

Flere kilder opplyser til TV 2 at de to sensorene står fast ved konklusjonene og forsvarer at de ga Kjerkol karakter A.

Fredag ettermiddag besøkte Ingvild Kjerkol Handelshøyskolen BI i Oslo. Der holdt hun et innlegg og svarte på spørsmål fra helseledere som tar mastergrad i helseledelse – det samme fagområdet som Kjerkol selv tok master i.

SNEK SEG UT BAKVEIEN: Da Ingvild Kjerkol ankom BI i Oslo fredag fikk TV 2 stilt henne noen få spørsmål. Da hun var ferdig med programmet gjemte hun seg, tok en bakvei og forsvant ut av garasjen på studiestedet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Men Kjerkol ville ikke snakke om sin egen masteroppgave i helseledelse.

– Jeg ber deg om å respektere at jeg er på et besøk her nå, sa Kjerkol til TV 2.

– Hvordan ser du frem til nemndas vurdering neste uke?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Som alle andre må jeg forholde meg til de prosessene som går, og det tror jeg du også vet.

– Hvorfor mener dere nemnda og universitetet ikke har rettslig grunnlag til å vurdere saken?

– Nå skal jeg inn til helselederne som utdanner seg, sa Kjerkol før hun gikk inn på det lukkede møtet med studentene.

TAUS: Ingvild Kjerkol ville ikke snakke om sin egen masteroppgave da hun besøkte masterstudenter på BI. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mener oppgaven må annulleres

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er tydelig på at omfanget av tekstlikhet burde få alarmklokkene til å lyse rødt.

– Selv en prosent plagiat er tilstrekkelig til fusk, så lenge det faktisk er kopiert tekst uten sitatmerker og kildehenvisning, sier Marthinussen.

Torsdag avslørte TV 2 at Kjerkols advokat, Marianne Klausen, i et hemmelig brev til Nord universitet reagerer kraftig på at masteroppgaven i det hele tatt skal vurderes for fusk.

– At sensorer ikke er kjent med reglene for plagiat er selvsagt urovekkende, men at sensor gjør feil, kan selvsagt ikke medføre at Nord universitet har anledning til selv å anvende fuskeregelverket feil, sier Marthinussen.

Han er samtidig overbevist om at eneste utfall i denne saken er at Kjerkols masteroppgave må bli annullert.

– De eneste grunnene for ikke å underkjenne oppgaven vil være useriøse. Som å skaffe seg «goodwill» i regjeringsapparatet. Der er åpenbare insentiver for dette for universitetet, sier Marthinussen og legger til:

– Nord universitets rammevilkår settes av regjeringen. Det å posisjonere seg i området, overfor regjeringen og en i regjeringsapparatet, er åpenbare insentiver.

Advokat Marianne Klausen vil ikke kommentere saken søndag.