– Kontrastane skapar større smerte

– Det er ikkje tvil om at jula har vore strevsam for mange i Noreg. Vi har opplevd eit jamt høgt trykk kvar dag, seier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Høgtidene er nærmast for høgsesong å rekne for hjelpelinjene til Kirkens SOS. I år har ikkje vore noko unntak.

I perioden frå 23. desember til 28. desember har Kirkens SOS blitt kontakta heile 4555 gongar av personar som har det vanskeleg og som treng nokon å snakke med.

FRIVILLIGE: Hjelpelinjene er opne heile døgnet. Til saman 329 vakter er gjennomført av frivillige som bemannar telefonen og chaten til Kirkens SOS. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Det er i snitt 760 samtalar i døgnet.



– Bak kvar samtale er det ofte ein intens prat om noko krevjande i livet, seier Heimdal.

Stor pågang

Heimdal seier at pågangen dei har opplevd i jula år, er noko større enn han var i fjor. Samstundes gjer fleire alvorlege samtalar at kvar samtale tar lenger tid.

– Det kjem langt fleire førespurnadar enn vi klarar å ta unna, seier Heimdal.

Også Mental Helse ser ein liknande auke.

Til NTB seier dei at hjelpetelefonen deira har fått 4230 førespurnadar frå 18. til 26. desember. Det er ein auke på 4,5 prosent frå same periode i fjor.

Heimdal seier høgtida ofte er ekstra tung for mange.



– Høgtider er som eit forstørringsglas. Har du det bra med deg og dine, får du påfyll og energi. Slit du med vanhelse, sorg og einsemd frå før, blir dette forsterka på dei røde dagane.

TRAVELT: Det er mange som tar kontakt med hjelpelinjene til Kirkens SOS. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

I jula i år ser dei at tal på samtalar som har handla om alvorleg psykisk sjukdom, har auka markant.

I tillegg har samtalane om sorg auka med 25 prosent.

Treng du nokon å snakke med? Sidetmedord-chat (døgnopen)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnopen)

SOS-chat (måndag og tysdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, laurdag og søndag 14.30-01.30)

Kors På Halsen: 800 333 21 (Chat og telefon er open alle dagar 14-22)

Fastlegen din

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot førespurnadar på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (kvardagar 9-15) Mental Helse sin hjelpetelefon: 116 123 (døgnopen)

Uro for økonomi, einsemd og utanforskap er andre tema som ofte går igjen.

– Kontrastane skapar større smerte. Opplevinga av at alle andre har det så bra, gjer at kjensler av einsemd og utanforskap blir ekstra tunge, seier Heimdal.

Fleire alvorlege samtalar i 2023

Etter eit travelt år for hjelpelinjene, ser no Kirkens SOS tilbake på ein dyster årsstatistikk. Alvorsgraden av samtalane har berre halde fram med å auke.

For heile året 2023, ser dei at dei har hatt over 30 prosent auke i samtalar som handlar om sjølvskading, samanlikna med 2022.

Dei ser ein auke på 6,4 prosent i samtalar som handlar om sjølvmordstankar og 7,8 prosent auke i samtalar om relasjonsproblem og konfliktar.

TUNGE TEMA: Einsemd, utanforskap og relasjonsproblem er blant tema som går igjen hos folk som ringer inn fordi dei treng nokon å snakke med. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Dei har kontakta AMK 577 gongar fordi dei vurderer situasjonen som alvorleg og akutt.

– Dette seier oss at det framleis er svært mange som lever krevjande liv, seier Heimdal.

Kirkens SOS får fleire hundre tusen førespurnadar i året, men rekk ikkje svare på alle.

– Fleire alvorlege samtalar gjer at kvar samtale tar lenger tid. Det totale antalet gjennomførte samtalar, går dermed noko ned, seier Heimdal.

I 2023 svarte dei på 157.793 samtalar, mot 163.397 i 2022.

HØGTID: Jul og andre høgtider er ofte travle tider for hjelpelinjene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nyttårsønske

Heimdal seier han har eitt nyttårsønske for 2024: At denne trenden skal snu.

Samstundes meiner han det er få positive signal som tilseier at ønsket vil bli oppfylt med det første.

– Det er lite som tydar på at dei ytre forholda vil bli betre med det første. Det vil framleis vere krig, klimautfordringar og dårleg økonomi i fokus.

LYTTE: – Det er mykje god folkehelse i å lytte, seier Lasse Heimdal. som oppmodar folk til å spørje korleis andre har det, og ta seg tid til å lytte til svaret. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Han har difor ei bøn til styresmaktene når vi no går inn i eit nytt år.

– Vi må sette inn fleire mottiltak for å avgrense utanforskap, einsemd og folk si kjensle av at dei ikkje meistrar eigne liv. Viss ikkje er eg redd enno fleire vil kjenne på at livet ikkje er verd å leve lenger.