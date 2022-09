– Konsekvensene er ikke akseptable lenger

Mens regjeringen vurderer om det er grunnlag for å gripe inn med tvungen lønnsnemd i lærerstreiken, roper kommunene høyt om alvorlige konsekvenser.

Statsforvalterne har nå rapportert til Utdanningsdirektoratet om konsekvensene av lærerstreiken.

Flere kommuner har ropt varsko til sine statsforvaltere.

Assisterende kommunaldirektør i Molde, Hege-Beate Skjølberg, forteller til TV 2 at kommunen har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra både helsevesenet og politiet.

– Overleger, helsesykepleiere, fastleger og politiet forteller om en økning av rus og kriminalitet, selvmordstanker, selvskading og psykiske plager, sier Skjølberg.

– I tillegg kommer tapet av undervisning og læring. Vi prøver å tilrettelegge så godt vi kan, men nå stiller vi oss spørsmålet om konsekvensene av denne streiken rett og slett er for store.

TOMME KLASSEROM: Flere kommuner frykter konsekvensene av tomme klasserom. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Skjølberg ønsker ikke å kommentere om hun håper på tvungen lønnsnemd.

– Selv om jeg ikke kan vurdere om det er grunnlag for å gripe inn i streiken, ser vi at streiken fører til konsekvenser for elevene som ikke lenger er akseptable.

Barn med spiseforstyrrelser blir dårligere

I Lillestrøm kommune er 22 av 29 grunnskoler rammet, og uttaket er så stort at barna får lite eller ingen opplæring.

– Det er ikke noe tvil om at vi er veldig bekymret for elevene våre, sier kommunalsjef for skolene i Lillestrøm, Kirsti Aandstad Hettasch.

Hettasch forteller at de vet at det finnes elever som nå blir værende hjemme i krevende familiesituasjoner.

– Vi har fått helt konkrete meldinger fra helsetjenesten om barn med alvorlige spiseforstyrrelser som har blitt mye dårligere, og vi får meldinger fra foresatte om barn med psykiske lidelser som opplever en forverring i helsetilstand, forteller Hettasch.

Lillestrøm kommune har sendt bekymringsmelding til statsforvalteren på bakgrunn av disse bekymringene.

Bekymret for ny gruppe

Gjøvik kommune har også vært hardt rammet av streiken, og har sendt flere rapporter til statsforvalteren.

Kommunalsjef for oppvekst, Anne-Mari Kind, kaller konsekvensene alvorlige.

– Når elever går uten skoletilbud over så lang tid så hard et noen alvorlige konsekvenser. Skole er et viktig holdepunkt i hverdagen for barn og unge, sier Kind til TV 2.

Hun mener det ikke lenger bare er de mest sårbare elevene som rammes.

– Flere av de ressurssterke elevene er sterkt bekymret for å miste faglig opplæring og det sosiale, sier hun.

Kind er mest bekymret for langtidskonsekvensene, både i trykket på helsetjenesten, og i manglende undervisning.

Heller ikke hun vil svare på om hun ønsker tvungen lønnsnemnd.

Vurderer fare for liv og helse

Tirsdag klokken 12.00 hadde de ti statsforvalterne frist til å rapportere til Utdanningsdirektoratet om konsekvensene av lærerstreiken.

Regjeringen har mottatt rapportene og vurderer nå om det er grunnlag for å gripe inn med tvungen lønnsnemd.

– Det er partenes ansvar å løse lærerstreiken, men vi vurderer nå de samfunnsmessige konsekvensene og faren for liv og helse, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til TV 2.

Persen vil ikke kommentere når en eventuell avgjørelse vil bli offentliggjort.

AVVENTER: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har foreløpig holdt seg unna lærerstreiken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, mener tvungen lønnsnemd vil bidra til å øke konflikten mellom partene.

– Man styrker ikke tilliten med tvang. Tvungen lønnsnemnd vil stoppe streiken, men øke konflikten, sier Handal.

Krever en avslutning

Også oppvekstsjefen i Porsgrunn kommune, Tollef Stensrud, slår alarm om konsekvensene.

I Grenlandskommunen er nå 3500 elever i alderen fra seks til 15 år rammet av streiken.

– Porsgrunn kommune mener det er urimelig at våre barn og unge rammes så hardt. Vi ber om at statsforvalteren bidrar til at denne konflikten avsluttes så raskt som mulig, skriver Stensrud i en e-post til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ifølge VG.