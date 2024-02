– Kongens helsetilstand er stabil

STABIL: Kong Harald er innlagt på Sultanah Maliha Hospital etter at han fikk en uspesifisert infeksjon i Malaysia. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at kong Harald er innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Det skjer under et ferieopphold sammen med dronningen.

Onsdag formiddag er Slottet svært tilbakeholdne med detaljer rundt innleggelsen og viser kun til uttalelsen tirsdag.

Kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr ved Det kongelige hoff sier til TV 2 at det vil komme oppdatert informasjon i løpet av dagen.

DIPLOMAT: Utenfor sykehuset står biler med diplomatskilter, ifølge AFP. Foto: Foto: Mohd Rasfan / AFP / NTB

Stabil helsetilstand

TV 2 har onsdag vært i kontakt med sykehuset Sultanah Maliha Hospital.

– Tilstanden hans er stabil, og han får kvalitetsbehandling av dyktige leger her, sier en ansatt ved sykehuset.



De vil ikke gå nærmere inn på hvorfor han er innlagt.

Onsdag har nyhetsbyrået AFP publisert bilder av sykehuset som kongen er innlagt på.

Ifølge Slottet får kongen god oppfølging av både malaysisk og norsk helsepersonell.

INNLAGT HER: Kongen er innlagt på Sultanah Maliha Hospital. Foto: Mohd Rasfan / AFP / NTB

Dronning Sonja befinner seg også i Malaysia, og er sammen med kongen, opplyser Slottet til TV 2.

– Ser veldig fint ut

Lege, og ekspert på infeksjonsmedisin og tropesykdom, Gunnar Hasle forteller at han har et godt inntrykk av helsevesenet i Malaysia.

–I de store byene er det akkrediterte sykehus. Det vil si at standarden er helt på linje med det beste i Europa og USA, sier Hasle til TV 2.

EKSPERT: Gunnar Hasle er lege ved Kry Reiseklinikken. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han legger til at sykehuset kongen er på er et lite sykehus.

– Men det ser jo veldig fint ut, sett utenfra.

Hasle mener det ikke er grunn til å sende kongen et annet sted for behandling.

– Hvis han er på et sted med godt helsevesen, vil jeg si det er mye tryggere å bli værende på det sykehuset, enn å reise vekk med et ambulansefly.

– Men hadde han i stedet vært i for eksempel Tanzania, hvor man ikke har slike sykehus, kunne det hende at han måtte bli fraktet til et annet sted.