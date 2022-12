Kongen på plass i tradisjonsrik julegudstjeneste

Det har vært knyttet usikkerhet til hvorvidt kong Harald ville møte opp eller ei. Han har ikke vært på offisielle oppdrag siden han var innlagt med en infeksjon.

På trappa utenfor kapellet sa kongen til TV 2 at han føler seg «ganske bra»

Kongen ble onsdag skrevet ut fra Rikshospitalet etter et opphold på to dager. Kongen ble innlagt mandag etter å ha fått en infeksjon som måtte behandles med intravenøs antibiotika.

INNLAGT: Kong Harald var innlagt Rikshospitalet i Oslo. Foto: Foto: Javad Parsa / NTB

– Det var veldig koselig at han kom hjem og at vi får feire julen som planlagt, sa kronprins Haakon til TV 2 lørdag.

Nå er han altså frisk nok til å være med på den tradisjonelle julegudstjenesten i Holmenkollen. Også resten av kongefamilien deltar i gudstjenesten.

TV 2s kongehusekspert var på forhånd usikker på om kongen ville møte opp.

– Vi vet at han er i bedre form siden han er er på plass i dag. Det er jo dramatisk når han blir innlagt på Rikshospitalet, men for kongen er det litt som å dra til fastlegen. Han er jo 85 år, så da er det jo naturlig for ham å bli sjekket på sykehuset når han føler seg dårlig, sier TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.