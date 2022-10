Kongen lot politikerne få gjennomgå i tale

H.M. Kongen

Tale til stortingsrepresentantene

27. oktober 2022

Stortingspresident

Folkets representanter



Det er mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det er ikke fordi vi er blitt mer lyssky, men fordi vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget, så det kan være at det også blir noe kjøligere i tussmørket.

Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortings-badstuen ble stengt. Akkurat den sparemuligheten har dessverre ikke vi. I stedet utreder vi muligheten for å legge Dronningens overskuddsenergi i kabler, slik at vi unngår å fyre opp Slottets kakkelovner.



Vi må ty til de morsomhetene vi har i disse tider. Det er lett å bli noe mismodig. Dronningen og jeg er derfor svært glade for igjen å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen hit til oss på Slottet. Vi håper at kvelden kan bli et hyggelig avbrekk i en alvorlig tid.



Siden forrige Stortingsmiddag, har vi i Kongefamilien besøkt dere hele to ganger. Åpningen av Stortinget var – tradisjonen tro – både høytidelig og vakker. Likevel var Prinsesse Ingrid først ute, da hun avla dere en visitt i januar, i forbindelse med sin myndighetsdag. Hun har fortalt levende om det fine møtet med Stortingspresidenten og flere representanter. Besøket sier mye om det gode forholdet mellom Stortinget og Slottet.



To ganger på ett år har vi altså tatt turen til Eidsvolds plass. Det er nesten så man skulle tro vi hadde fått oss gullkort. Men vi kan altså forsikre Stortinget om at vi ikke skal løpe ned dørene hos dere. Selv om det kan være fristende. Vi har jo hørt rykter om en ganske rimelig kantine.



Sent i fjor høst besøkte Kronprinsen og jeg den jødiske synagogen i Oslo ved markeringen av hundreårsjubileet for bygningen – som betyr så mye for en liten gruppe mennesker her i Norge. En gruppe mennesker som vi jo vet kunne vært så mye større. Det ble en stund preget av både alvor og humor – som ofte kjennetegner den jødiske historien.



Noen måneder senere, natt til 25. juni, opplevde vi den tragiske masseskytingen i Oslo sentrum. Sammen med Regjeringen la Kronprinsparet ned blomster ved åstedet, og Kronprinsessen deltok i sørgegudstjenesten. Mange av de menneskene som ble rammet, tilhører også en gruppe hvor alvor og glede går hånd i hånd.



Våre jøder og våre skeive er begge minoriteter i vårt store fellesskap. Begge gruppene har vi, storsamfunnet, et ekstra ansvar for å beskytte. Vårt liberale demokrati kjennetegnes av hvordan vi klarer å leve fredelig sammen – selv om vi er forskjellige. Flertallet har ikke alltid rett. Måten vi ivaretar minoritetene våre på, er en lakmustest på et godt samfunn for alle.



Stortingspresident Masud Gharahkhani, vi har lagt merke til din støtte til kvinner som søker større frihet. Ditt engasjement viste du også da du gikk sammen med din far og din sønn i pride-toget. Dine ord og handlinger er viktige og berører mange. Og er til ettertanke for enda flere.



Alt har en historie. Vi bygger fremtidens valg på fortidens erfaringer. I år markerer vi at det er hele 1000 års siden Olav den Hellige etablerte Eidsivatinget, på Eidsvoll. I Norge har vi en lang historie med samlinger der vi møtes, snakker sammen, og forhandler oss frem til hensynsfulle beslutninger for alle.



Dere, våre folkevalgte, og hele styringsapparatet i Norge, har gått fra krise til krise. Da vi hadde kommet oss gjennom pandemien, kom Russlands invasjon av Ukraina –med påfølgende energikrise, økte priser og uro i økonomien. Alt dette rammet inn av stadig mer merkbare klimaendringer.



Mange mennesker er urolige. Mer enn noensinne trenger vi kloke politikere og en nasjonalforsamling som evner å se alle, og som hver dag gjør sitt ytterste for å skape bedre hverdager. Dere, folkets representanter, er vårt beste vern mot urett og kriser. Hver dag utfører dere en ansvarsfull gjerning med et stort alvor. For dette er vi svært takknemlige.



Mer enn noensinne trenger vi å møtes. Gjerne i harde forhandlinger, men for så å skilles som vel forlikte. Det har vi gjort i over 1000 år. Måtte det vare evig. Så skal vi andre gjøre vårt. Vi kan alle bidra i fellesskapet med frivillighet, omtanke og forståelse. Når det røyner på, står vi sammen og hjelper hverandre.



Det er mange måter å støtte hverandre på. Jeg tenker på en liten episode hos Dronning Elizabeth, min tremenning og gode venn. Hun var en varm person med omtanke for sine medmennesker, og en kvinne med mye humor – som også kunne le godt av sine egne kommentarer. Før en privat middag for noen få år siden, som herværende Dronning og jeg var innbudt til, skulle vi gå til bords. Det var på tide å reise seg.



Det prøvde også jeg. Med litt besvær bukserte jeg meg opp. Min venner – krykkene – var klare til innsats.

Da så Dronning Elisabeth sitt snitt. Rask og elegant var hun ved min side, mange-og-nitti, en ikke alt for stor dame. Så kommer det: - Harald, can I help you up?

Og så lo hun slik bare den britiske dronningen kunne le.

Stortingspresident! Jeg ønsker hver enkelt representant varmt lykke til med alle viktige oppgaver som skal utføres til beste for land og folk.

Jeg utbringer Stortingets og fedrelandets skål!