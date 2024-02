Kongen innlagt: – Lavere terskel

INNLAGT: Kong Harald har vært innlagt på sykehus eller sykmeldt flere ganger det siste året. – For 20 år siden hadde han kanskje gått på jobb, sier TV 2s kongehusekspert. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Kong Harald er innlagt på sykehus med en infeksjon, etter å ha blitt syk under en ferie i Malaysia. Det opplyser Kongehuset tirsdag.

Sykehuset Sultanah Maliha på øygruppa Langkawi bekrefter til TV 2 at kongen er innlagt der.

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen sier at det normalt sett ikke er noe helsepersonell som følger kongen når han er ute på reise.

– Men jeg vil anta at livlegen hans, Bjørn Bendz, blir løpende informert om hva som skjer, sier han.

KONGEHUSEKSPERT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen mener turen til Malaysia er et tegn på at kongens helse er god. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hvilke undersøkelser gjøres i forkant om helsevesenet på stedene kongen reiser til?

– Noe vi alle gjør når vi skal ut og reise er å sjekke nærmeste legevakt og nærmeste sykehus, hvis det skulle skje noe. For man vet jo aldri når uhellet er ute.

– En lang reise

Bendz vil også være den som tar imot kong Harald på Rikshospitalet dersom han skal legges inn der etter han kommer tilbake til Norge, forklarer Schulsrud-Hansen.

Det er det imidlertid ikke sikkert at han skal.

Fakta om kongens sykmeldinger det siste året • 27. februar 2024: Kong Harald er blitt syk i løpet av sitt ferieopphold i Malaysia og er innlagt på sykehus der. • 31. januar 2024: Kongen blir sykmeldt som følge av en luftveisinfeksjon. Han er tilbake på jobb 5. februar. • 22. oktober 2023: Kong Harald blir sykmeldt etter å ha fått påvist korona, og må blant annet stå over den tradisjonsrike slottsmiddagen for stortingsrepresentantene uken etterpå. Han har forkjølelsessymptomer og oppholder seg hjemme på Slottet. 30. oktober er han tilbake på jobb igjen. • 28. august 2023: Kongen blir sykmeldt på grunn av forkjølelse og må droppe en planlagt tur til Skaun i Trøndelag. Han blir friskmeldt 3. september. • 8. mai 2023: Kong Harald blir innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått påvist en infeksjon. Han blir skrevet ut 15. mai og friskmeldt 16. mai. Dermed er han frisk i tide til å hilse barnetoget fra slottsbalkongen 17. mai. • Kongen har også hatt flere sykehusopphold og sykmeldinger tidligere år. I 2021 ble han operert for en kneskade. I 2020 fikk han operert inn en ny biologisk hjerteklaff. Klaffen som ble byttet ut ble første gang operert inn i 2005. I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. Den 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon. Kilde: NTB

– Hvis dette er en infeksjon som det kongen har hatt tidligere, tar dette en ukes tid før han er oppe og går igjen, sier Schulsrud-Hansen.

– Og det at kong Harald kan reise såpass langt som til Malaysia, er egentlig et tegn på at helsen hans er ganske god. Det er jo en lang reise.

– Lavere terskel

Kong Harald har vært sykemeldt og innlagt på sykehus flere ganger det siste året. Terskelen for at kongen skal legges inn på sykehus er lavere grunnet alderen hans, sier Schulsrud-Hansen.

– Det gjelder jo også i samfunnet for øvrig. Desto eldre du er, desto lavere er terskelen for å legge deg inn. Så blir kongen mest sannsynlig nøyere fulgt opp enn mange andre, og man prøver å forebygge sykdom mer.



LANGKAWI: Kongen er innlagt ved sykehuset Sultanah Maliha på øygruppa Langkawi. Foto: Skjermbilde / Google Maps

Kongehuseksperten tror også kongens alder gjør at man er mer føre var enn tidligere når det kommer til innleggelser og sykemeldinger.

– Hvis kongen er forkjølet, blir han nå sykemeldt, mens han for 20 år siden kanskje fortsatt hadde gått på jobb, sier han.

– Det er nok flere avveininger som blir gjort nå rundt at sykdommer kan utvikle seg om han presser på, uten at jeg kan si at jeg har veldig stor kjennskap til det medisinske.