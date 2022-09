Kongen harselerte med Justin Bieber-sak

Kongeparet takket for seg etter årets fylkestur til Møre og Romsdal.

Torsdag formiddag taler kong Harald i Hareid under kongeparets fylkestur til Møre og Romsdal.

Kongen innledet talen ved først å nevne at også kronprinsparet var der på fylkestur i 2012 – før han med glimt i øyet harselerte med Vikebladets omtale av et annet «besøk».

– Vi har også hørt at den kanadiske popstjernen Justin Bieber har vært her. Det vil si – han fløy vel over Sunnmøre i 2015 – og på god avstand. Men han kan muligens ha sett lysene fra Hareid, fra 40.000 fot, sa kongen, og la til:

– Jeg regner derfor med at Vikebladet Vestposten står klar med kamera når vi letter fra Vigra i kveld.

Videre takket kongen for alle som har bidratt under årets fylkestur, og sa det har vært en stor opplevelse for ham selv og dronning Sonja.